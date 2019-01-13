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Автор Игорь Буккер

Советского солдата гнобят, потому что боятся

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Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.

Советского солдата гнобят, потому что боятся
Источник: фотоархив Pravda.Ru

- Сергей, вы уже 16 лет занимаетесь поисковой и реконструкторской работой. В вашей работе наверняка были какие-то запомнившиеся эпизоды. Расскажите о них.

- Надо говорить о тех, кого мы нашли. На всю жизнь мне запомнилась деревня Есемово на берегу Волги, под Ржевом. Она находилась на линии прорыва 29-й ударной армии, которая попала в окружение, потом, где-то в километрах тридцати от этого места прорывала позиции дивизии СС "Дас Рейх" (Das Reich).

Само место очень красивое, живописное. Это исток Волги. Если говорить по-военному — это господствующая высота, с обрывом где-то метров сто, под углом восемьдесят градусов. По воспоминаниям очевидцев, немцы залили скаты высоты водой. Получился лед, а по кромке высоты были установлены немецкие пулеметы.

Там на склоне мы и нашли двух советских солдат, которые не дошли до немецкого пулемета десять метров. Они шли конкретно на пулемет. Когда мы их подняли, обнаружили пулеметное гнездо немцев. Там гильз было по пояс настреляно.

Я потом пришел на это место уже один. Сидел и думал, а смог бы я встать? Встать и идти? Понимал, что вот я, как военный, как человек с образованием, никогда бы не встал. Потому что это реальная смерть. И сзади не было заградотрядов. По предварительному анализу антропологов, это молодые люди, им было двадцать с небольшим, они встали и шли на пулемет.

- Только вдвоем, никого там больше не было?

- Были те, которые дошли. Какая смерть геройская? Я всегда говорю, все они герои. Неважно, погиб человек на марше, когда шел на передовую, или погиб непосредственно перед траншеей, как эти двое. Какой вклад они внесли в Победу своей смертью? Они даже выстрелить-то не успели, когда немецкий пулеметчик стрелял в них. Но он не заметил двух других, которые дошли и уничтожили его. Подарив эту секунду, они завоевали Победу.

Это их вклад. Тот, кто погиб, не дойдя до передовой, тот принял на себя ту пулю, которая не попала в того, кто водружал знамя над рейхстагом.

Сейчас стали говорить о том, что, например, не было 28 героев-панфиловцев, но я знаю сотни мест, где был совершен такой же подвиг. Никто никогда не узнает имен этих людей. И может быть, вот в этих двадцати восьми героях-панфиловцах увековечена память о них.

Если не было 28 героев-панфиловцев, то кто остановил немцев под Волоколамском? Мы не имеем права пытаться унизить их подвиг. Все, кто погиб на той войне, шел Родину свою защищать. На другом берегу Волги, в разрушенном блиндаже мы нашли солдата, у которого в руках было четыре лопаты, а в другой руке два лома. Он работал на строительстве, наверное, этого блиндажа.

- Оружия не было?

- Оружия не было. Его оружием был лом и лопата. Его тело было полностью напичкано осколками. Рядом с ним разорвалась мина. Нельзя ставить его в ряд с теми двумя, которые на той стороне погибли. Он выполнял свой воинский долг, выполнял его тем оружием, которое ему доверила страна. Это были лопата и лом. Но он жизнь свою отдал за эту землю.

Самое, наверное, страшное, что происходит сейчас с историей Великой Отечественной войны, историей Второй мировой войны — это попытки наших соседей ее переписать, унизить подвиг советского солдата. Для чего? Я считаю, что они до сих пор воюют с этими людьми. Они их боятся до сих пор. Они хотят у нас, потомков этих солдат, отобрать право чувствовать себя наследниками-победителей. Они этого боятся.

Поэтому они сносят кладбища, убирают памятники той эпохи. У нас это пытались отобрать в девяностые, пытаются это сделать и сейчас. Идти на поводу у этих людей — значит предать тех, кто погиб.

Русская национальная гордость — это вообще уникальная вещь, потому что она интернациональна. Ее нельзя никак сравнить с нацизмом, потому что у нас в одном строю воевали русские, украинцы. Не только в этой войне, во всех других войнах. Россия почти никогда не вела захватнических войн.

Сейчас у нас пытаются отобрать Победу в Великой Отечественной войне, пытаются принизить роль советского солдата. И самое страшное, что не все замечают, как пытаются придать человеческий облик врагу, солдатам вермахта. Да, организация СС Нюрнбергским трибуналом была признана преступной.

 - А вермахт не был признан.

 - Нынешняя государственная политика Германии заключается в попытке сказать, что солдаты вермахта просто выполняли приказ.

 - На чужой территории.

 - Да. Если говорить о том, что мне запомнилось, я не перестаю приводить один пример. В прошлом году во рву около деревни Пищалино Тверской области были обнаружены останки пятидесяти трех человек. Среди них были красноармейцы и мирные жители.

Через архив мы обнаружили протоколы допросов этих людей. 161-я пехотная дивизия вермахта, которая базировалась на тот момент в деревне Пищалино, производила зачистку тылов. По спискам, двадцать пять человек в возрасте от пятнадцати до двадцати лет были задержаны за хранение оружия. В протоколах написано, что были применены интенсивные методы допроса.

Связь с партизанами доказана не была, но так как люди хранили оружие и знали, что этого делать нельзя, они были расстреляны. Из пятидесяти трех человек, по заключениям антропологов, пулей убито десять. Остальные забиты насмерть. Человеку пилили череп пилой. Это сделал не эсэсовец, это сделал солдат вермахта.

 - Среди них были,возможно, Hilfswilliger — "добровольные помощники". Лучше сказать предатели и каратели. Им поручали грязную работенку.

 - В данном конкретном случае протокол подписал лейтенант вермахта. Они пришли сюда с четкой целью — за наделом земли и за рабами. Обелять их каким-то образом — это предательство. У нас в соответствии с межгосударственным соглашением с Германией есть на территории России немецкие кладбища, за которыми ухаживает Народный союз Германии. Опять же есть четкое описание этих кладбищ. Там должен быть поминальный крест с фамилиями на плите.

У нас на территории этих кладбищ возникают скульптуры, которые абсолютно не связаны с войной. Например, во Ржеве установлен памятник родителям не вернувшегося солдата. Это действительно красивая скульптурная композиция. Копия, а ее подлинник находится в Германии.

На территории Ленинградской области, в деревне Сологубовка, где самое большое в Европе немецкое воинское захоронение, настолько живописное и красивое место, где громко говорить даже не хочется, потому что у немцев действительно очень сильная культура захоронения, культура содержания кладбищ. И там тоже очень много красивых памятников.

Наши люди ходят туда гулять с детьми, как в парк. Я подошел к семейной паре, которая гуляла по немецкому кладбищу, а рядом, через забор, находится захоронение, где похоронены более тринадцати тысяч советских солдат. Я спросил пятилетнего ребенка: "Как ты думаешь, кто плохой, а кто хороший?" Ребенок глазами забегал. Здесь он видит дедушку с бабушкой, а там солдата с автоматом. И он показал на пару старичков.

Мы обязаны сами помнить и детям своим передать, зачем сюда пришли эти люди. Ни в коем случае не разжигать национальную рознь и ненависть к немцам. Но это были не немцы — это были фашисты. Если сейчас придать солдату вермахта "человеческое лицо" и сделать его выполняющим приказ солдатом, а не нацистом, который пришел к нам убивать и грабить, то тем самым мы прощаем нацизм. Тем самым мы даем повод тем, кто готов сейчас надеть свастику и крикнуть "Хайль Гитлер", оказаться в рядах нацистов…

 - Получим украинский вариант.

 - Получим украинский вариант. То, что происходит на Украине, когда сносят памятники своим дедам и прадедам… Что такое дивизия "Галичина"? Это пятнадцать тысяч человек. При самом хорошем раскладе, столько человек сражалось в повстанческой армии УНА-УНСО, во всех этих коллаборационистских формированиях? Ну, пускай еще сто тысяч. Но ведь пять миллионов украинцев сражались в рядах Красной Армии!!!

 - По количеству героев Советского Союза вторыми после русских идут украинцы.

 - И почему о них забыли? Их предали. Подлинных героев заменяют на псевдогероев. Почему это делают на Украине? Потому что своей истории-то нет. Вся история Украины нераздельно связана с историей России. А когда нет своей истории, то берут псевдогероев, и делают из них героев. И получается то, что мы видим сейчас. Почему Сталин вернул имена русских полководцев Суворова, Кутузова, Нахимова? Солдату проще идти в бой, когда у него за спиной стоят поколения.

 - Кстати, в Прибалтику вас пускают, не препятствует вашей работе?

 - Не препятствуют. Настороженно к этому относятся, но работать не запрещают. Когда мы все вместе работаем — мы поднимаем солдат разных национальностей и память о них поможет нам вернуться к нормальным отношениям. Вместе мы жили намного лучше, чем по отдельности сейчас живем. Не обязательно стирать границы, называться всем какой-то империей. Достаточно просто вернуться к нормальным человеческим, дружеским отношениям.

 - Ваша работа наводит вас на такие мысли?

 - Да. Благодаря чему мы вообще живы? Благодаря тому, что они погибли. Но они же не делили, вот дойду до границы Украины, а дальше не пойду, потому что я украинец. Они все понимали, что враг-то у нас общий.

Я здраво смотрю на вещи и понимаю, что никогда, нигде, никто не будет нас любить, не даст нам спокойно жить. Всегда кто-то будет хотеть что-нибудь у нас отобрать. Почему-то кто-то считает, что это нам досталось с бухты-барахты, и недостойны мы этого. Поэтому спокойно и мирно жить мы будем только тогда, когда будем жить все вместе. Вообще, наверное, все войны закончатся, когда каждый народ поймет, что он не какой-то избранный.

 - Вы находите не только военнослужащих, но и гражданских лиц. А попадались ли вам офицеры?

 - Высших офицеров и генералов мы не находили. Количество пропавших без вести генералов известно. По-моему, сейчас их осталось меньше десятка. Конечно, хотелось бы установить их судьбу, для этого нужны и архивные розыски. А офицеров в разных званиях мы находим так же часто, как и солдат. Потому что фронтовой офицер в тот период не отличался от солдата.

В апреле того года в лагере под Старой Руссой ребята из Кирова обнаружили останки солдата. Он лежал в нише окопа, в так называемой "лисьей норе", под головой руки, ноги прижаты к животу. Он спал. Не знаю, что послужило причиной его смерти. Может быть, засыпало, может какой шальной осколок.

На нем все обмундирование было солдатское: ботинки, ремень, подсумок с патронами, а в медальоне написано "лейтенант". Офицеры выпуска 1942 года одевались в то, что есть. И жили они меньше, чем солдат на фронте, потому что они вставали первыми и первыми погибали.

Как офицер, я с каким-то пиететом и трепетом отношусь, когда нахожу офицеров. До 1943 года офицер всегда шел впереди. В отличие от офицера вермахта, который должен был находиться за цепью и давать указания через фельдфебеля. Поэтому потери у них среди офицерского состава в разы меньше.

У нас девочка-антрополог по специальной технологии по черепу рисует портреты людей. В моем кабинете есть ряд фотографий солдат, которых мы обнаружили, нашли родственников, и они дали фотографии. Я туда поставил этот рисунок. Это мои иконы, мои святые, к которым я иногда обращаюсь, иногда о чем-то прошу.

 - Разбитый самолет или утонувший в болоте танк найти легче, чем останки пехотинца?

 - После 1943 года по архивам четко отслеживаются потери в технике, особенно не боевые, при переправе, в болоте. По самолетам вообще все четко. Если мы обнаружим самолет, то номер двигателя сличается тут же по архивам с последним вылетом машины, и мы четко понимаем, кто на этой машине вылетел в последний бой. Остатков боевых авиационных машин на территории России еще достаточное количество.

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Темы поисковики Точка зрения Сергей Мачинский Великая Отечественная война
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