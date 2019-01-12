Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Вячеслав Шпаковский

Дело Кольцова: Трагедия одного доноса

Наследие » Советское наследие

Мы все, конечно, помним, каким образом Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо, попал в замок Иф. Донос на него написали завистливые "друзья". Так что донос - это оружие известное и очень эффективное. И вот об одном из таких доносов Pravda.Ru сегодня и расскажет. Эти события происходили в годы Гражданской войны в Испании. 

Дело Кольцова: Трагедия одного доноса
Источник фото: Fotodom.ru/Capital

Информация как оружие

В древности, когда не было газет, журналов, не было радио и телевидения, людям отчасти жилось много проще. Ибо сказано: "чтобы избавиться от страданий, нужно избавиться от привязанностей!" А теперь всякое, даже малозначительное событие совсем нетрудно представить очень важным и наоборот. То есть информация - это оружие и оружие очень важное.

И вряд ли стоит удивляться тому обстоятельству, что тот, кто владеет СМИ, тот владеет и настроением в стране! Хотя… понятно, что одно все это можно делать по-разному. Можно грубо, неаккуратно и тогда люди вполне могут заподозрить тебя во лжи либо подтасовке фактов. А можно умело, талантливо, элегантно, и тогда даже самые умные люди попадутся на вашу удочку и будут думать, что именно так все и есть на самом деле. Причем это касается как публикаций в газетах, так и писем… одного руководителя другому!

Умные люди обычно не врут, чтобы их на лжи не поймали. Они просто сообщают правду и все… Вот, например, в годы Гражданской войны в Испании там была широко распространена информация о том, как командование авиации националистов заботится о своих пилотах и какой у них организован распорядок дня на Северном фронте во время боев за Сантадер. Весьма любопытные сведения, я бы и сам так не отказался, будь я летчиком-американцем, и к тому же без работы…

8.30 - завтрак (для семейных кругу семьи) или в офицерской столовой;

9.30 — прибытие в часть, полеты на бомбардировку и обстрел позиций республиканцев;

11.00 — игра в гольф в лазарете;

12.30 — морские купания и солнечные ванны на пляже в Ондаретто;

13.30 - пиво, легкая закуска и дружеские разговоры кафе;

14.00 — ланч у себя дома;

15.00 — короткий отдых;

16.00 — Второй боевой вылет;

18.30 — кинопросмотр;

21.00 — аперитив в баре с хорошим скотч-виски;

22.15 — обед в ресторане "Николас" — "военные песни, военное братство, всеобщий энтузиазм"

Донос на журналиста Михаила Кольцова

Ну а вот какую информацию на журналиста Михаила Кольцова находившегося в то время в Испании передал Сталину не кто-нибудь, а генеральный секретарь интербригад Хосе Марти еще в 1937 году, отправив по личным каналам. В этом письме сообщалось:

"Мне приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать Ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самочинно узурпированы им. Его вмешательство в военные дела, использование своего положения как представителя Москвы сами по себе достойны осуждения.

На данный момент я хотел бы обратить Ваше внимание на более серьезные обстоятельства, которые, надеюсь и Вы, товарищ Сталин, расцените как граничащие с преступлением:

1. Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты носят не случайный характер.

2. Так называемая "гражданская жена" Кольцова Мария Остен является (у меня лично в этом нет никаких сомнений) засекреченным агентом германской разведки. Убежден, что многие провалы в военном противоборстве — следствие ее шпионской деятельности".

И хотя еще летом 1938 года Кольцова избрали депутатом Верховного совета, а чуть позже и членом-корреспондентом Академии наук СССР, и за испанские заслуги наградили Орденом Красного Знамени, его судьба была решена!

Дело НКВД 

НКВД тут же начало собирать на него компромат: подбирались его статьи и репортажи 1918 — 1919 годов, где он резко отзывался о советской власти, из арестованных выбивались соответствующие показания. Так, некто Ангаров, арестованный по обвинению в троцкизме, на допросе показал:

"Во время приезда писателя Андре Жида в СССР я виделся с Кольцовым, который рассказал мне, как он думает организовать ознакомление этого знатного путешественника со страной. Этот план по существу изолировал Андре Жида от советского народа и ставил его в окружение таких людей, которые могли дать неправильное представление о стране".

Писательница Тамара Леонтьева также доносила: "В Москве существовала троцкистская группа литераторов, которая объединялась вокруг так называемого салона Галины Серебряковой. В нее входили Герасимов, Левин, Лебединский, Колосов, Светлов, Кожевников, Кирсанов, Луговский и его жена. Все они были связаны с Киршоном и Авербахом. Позднее, когда Киршон и Авербах были арестованы, эта группа объединилась вокруг Михаила Кольцова и его жены Елизаветы Поливановой.

Михаил Кольцов является тем скрытым центром, вокруг которого объединились люди, недовольные политикой ВКП(б) и советской властью в области литературы в частности. Всем хорошо известно, что Кольцов является очень тонким мастером двурушничества, которому при всех политических поворотах удавалось не выпасть из тележки. Именно эта уверенность членов троцкистской группы литераторов и послужила основанием к тому, что Кольцов занимал центральное положение.

Антисоветская работа троцкистской группы выражалась в том, что на сборищах, происходивших у Кольцова, велись антисоветские разговоры, имевшие определенную политическую направленность".

И хотя Кольцов написал свой знаменитый "Испанский дневник", это его не спасло!

Кольцов оклеветал всех, кого он знал

После ареста, будучи подвергнут соответствующей тюремной обработке, Кольцов оклеветал буквально-таки всех, кого он знал. В частности, хорошо известных ему по работе в Испании людей. Так, например, про Штерна, главного военного советника республиканской армии он написал, что тот "не раз заявлял, что эта война обречена на неудачу, и он сделает все от него зависящее, чтобы войну прекратить…"

"Пораженческую работу в Испании вел, — теперь уже писал он, — Павлов, руководивший танковыми частями. Затем сменивший его Грачев, а, кроме того, советники ряда испанских фронтов Нестеренко, Качалин, Буксин, партийный организатор советской колонии Федер и я — Михаил Кольцов.

О Павлове надо сказать особо. Он зарекомендовал себя как разложившийся в бытовом отношении человек. В разгар боев в районе Харамы он вместе с испанскими командирами устроил безобразную попойку — в результате танки не оказались в нужном месте, что привело к потере важных стратегических позиций. Знаю также, что руководимый Павловым штаб танковых частей присваивал себе излишки жалованья и эти суммы тратились на попойки и кутеж.

Что касается меня, то я принимал самое активное участие во вражеской работе, занимался разлагающей деятельностью, как среди испанских, так и советских работников, развивая в их среде скептическое отношение к исходу войны. Подобную же оценку положения я давал приехавшим в Испанию делегатам 2-го Международного конгресса писателей. А испанской интеллигенции в провокационных целях постоянно указывал на необходимость полного уничтожения церквей и священников, что сильно озлобляло простое население".

В итоге Кольцова расстреляли в феврале 1940 года, и хотя виновным на суде он себя так и не признал, десятки людей совершенно ни в чем не повинных, оказались из-за него под прицелом НКВД!

Были арестованы и расстреляны Штерн, Рычагов, Смушкевич, и в то же время только лишь уже после начала Великой Отечественной войны был расстрелян генерал Павлов (которого сначала, несмотря на все его "разложение", почему-то не тронули!), командовавший республиканскими танковыми частями! Погиб и комкор Кондратьев, руководивший неудачной танковой атакой у Фуентес-де-Эбро, о которой сообщал Хосе Марти.

Впрочем, его судьба оказалась печальной по причине иного характера: его часть оказалась в окружение на Карельском перешейке в ходе советско-финской войны. Затребованная им помощь так и не подошла и он, выходя из окружения, и так и не пробившись к своим, покончил жизнь самоубийством, поскольку справедливо рассудил, что отступления без приказа ему не простят!

Идущие своим особым путем - Гороскоп дня Идущие своим особым путем - Гороскоп дня

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы CCCР НКВД донос Сталин история России
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Дело Кольцова: Трагедия одного доноса
Формула небес
Идущие своим особым путем - Гороскоп дня
Советское наследие
Мы за ценой не постоим... 20 миллионов жизней!
Новости Все >
Обвинение «не знало» о наличии в деле Олега Сорокина секретных сведений
Прием гормональных таблеток смертельно опасен для женщин
Ученые из США "открыли Америку": что значит быть мертвым
Студенты смогут получить отсрочку от армии вторично
Церемони﻿я "Оскар-2019" пройдет без ведущего
ФТС и "Почта России" начали эксперимент по автоуплате пошлин за онлайн-покупки
У победителя лотереи в США украли билет на 10 млн долларов
Первый в Москве храм Армянской католической церкви будет построен в Бутове
Более полусотни прорубей для крещенских купаний будут работать в Москве
Ученые: родители виноваты в зависимости детей от гаджетов
Сейчас читают
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Изобретения
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке Видео 
Последний довод России: почему Запад опять вспомнил о "Мертвой руке"
Силовые структуры
Последний довод России: почему Запад опять вспомнил о "Мертвой руке"
Читательский топ
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма
Хрущев и Сталин: Гномик против великана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...

Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Общество
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Советское наследие
Освободитель Украины, из которого сделали врага народа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа

Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.﻿

Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Авиация
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Общество
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников

Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.

Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Вячеслав Шпаковский Дело Кольцова: Трагедия одного доноса Вячеслав Шпаковский Соломон Соловьев Идущие своим особым путем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Виктор Бормотов Настоящий человек Маресьев: Назло псевдоисторикам Виктор Бормотов
Комментарии
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить домашнюю еду
Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить домашнюю еду
Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить домашнюю еду
Курилы или санкции: ЦБ России поменял доллары на юани и йены
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России
СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
Меркель назвала национализм катастрофой для Европы
Меркель назвала национализм катастрофой для Европы
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
История и современность Все >
Строгие устои русского бала
Строгие устои русского бала
Когда котики превратились из домашних любимцев в слуг сатаны
Когда котики превратились из домашних любимцев в слуг сатаны
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Как в России принимают законы
Как в России принимают законы
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Как бороться с ночными ужасами и кошмарами
Как бороться с ночными ужасами и кошмарами
Китайские исследователи: чистка зубов дважды в день защитит от импотенции
Китайские исследователи: чистка зубов дважды в день защитит от импотенции
Приём гормональных таблеток опасен возникновением глубокого венозного тромбоза
Приём гормональных таблеток опасен возникновением глубокого венозного тромбоза
Как выбрать хорошего свадебного фотографа?
Как выбрать хорошего свадебного фотографа?
Детей никто не сможет высадить на морозе
Детей никто не сможет высадить на морозе
Черный цвет остается универсальным
Черный цвет остается универсальным
Граф Шереметев, прямой потомок Суворова, встретился со студентами Выездной Школы Александра Васильева
Граф Шереметев, прямой потомок Суворова, встретился со студентами Выездной Школы Александра Васильева
Что нужно знать женщинам о здоровье после сорока лет
Что нужно знать женщинам о здоровье после сорока лет
Ячмень и его лекарственные свойства
Ячмень и его лекарственные свойства
Мужское Все >
В Туркмении меняют портреты президента
В Туркмении меняют портреты президента
Причины, почему нам повезло иметь акул
Причины, почему нам повезло иметь акул
Теплое остекление балконов
Теплое остекление балконов
Какие оттенки для спален будут трендом этого года
Какие оттенки для спален будут трендом этого года
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Полезные советы для обустройства дома
Полезные советы для обустройства дома
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Против раздельного сбора мусора высказалась десятая часть россиян
Против раздельного сбора мусора высказалась десятая часть россиян
Российские архитекторы предложили восстановить "Лазурное окно" на Мальте
Российские архитекторы предложили восстановить "Лазурное окно" на Мальте
Жителям Кемеровской области придется копить на дом четыре года, москвичам - 18 лет
Жителям Кемеровской области придется копить на дом четыре года, москвичам - 18 лет
Доход Баскова за год составил полмиллиарда рублей
Доход Баскова за год составил полмиллиарда рублей
Почему церемони﻿я вручения "Оскар-2019" пройдет без ведущего
Почему церемони﻿я вручения "Оскар-2019" пройдет без ведущего
Чем может огорчить iPhone и как решить эти проблемы
Чем может огорчить iPhone и как решить эти проблемы
В Африке сдают дом, в котором можно пожить в окружении львов
В Африке сдают дом, в котором можно пожить в окружении львов
Известный певец на сцене плюнул мальчику в рот и дал пинка под зад
Известный певец на сцене плюнул мальчику в рот и дал пинка под зад
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ