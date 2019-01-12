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Автор Игорь Буккер

Военно-морская контрразведка: Изменник не пройдет

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В декабре в России отмечался День военной контрразведки. В связи с этой датой Pravda.Ru решила поговорить с военным историком Владимиром Прохоровичем Галицким. Владимир Прохорович занимается историей военно-морского флота. Один из его профессиональных интересов — работа советских военно-морских контрразведчиков в годы Великой Отечественной войны и холодной войны.

Военно-морская контрразведка: Изменник не пройдет
Источник фото: REX

Специфика военно-морской контрразведки

— Вам ближе история контрразведчиков, которые работали против врага на флоте?

— Я занимаюсь историей военно-морского флота, в том числе разведки-контрразведки, которые обеспечивали безопасность и снабжали информацией наши флоты в период Великой Отечественной войны. В истории много неизвестных страниц. Про сухопутную контрразведку много написано и многое исследовано. Деятельность контрразведки, которая работала на военно-морском флоте, недостаточно освещена. У нас все четыре флота участвовали в войне. Тихоокеанский в меньшей степени. Черноморский, Балтийский и Северный флот.

— Можете привести какие-то конкретные примеры работы наших контрразведчиков.

— Во-первых, следует сказать о том, что военно-морская контрразведка, как и все остальные спецслужбы Советского Союза, прошла определенную трансформацию. С середины 1942 года, когда прошли организационно-штатные и структурные изменения, появились Особые отделы. А с 1943 года они стали называться контрразведкой СМЕРШ.

Но здесь у морской контрразведки одна особенность. У меня в руках фрагмент Положения об управлении контрразведки Народного комиссариата военно-морской контрразведки СМЕРШ и его органов на местах. Это приложение к Постановлению ГКО № 3461СС(В) от 31 мая 1943 года. То есть название СМЕРШ военно-морские контрразведчики получили позже всех. Не с апреля месяца, а с конца мая 1943 года. Это позволило более системно, более организованно и активно вести борьбу против разведок и контрразведок противника.

Ну какие тут особенности? Например, возможности запертого в Финском заливе Балтийский флота, точнее Кронштадтской военно-морской базы, были несколько, так скажем, заужены по сравнению с военно-морской контрразведкой Северного или Черноморского флотов.

— Что можно рассказать о специфике военно-морской контрразведки.

— Специфика заключается в том, что военно-морской флот — это, прежде всего, боевые и вспомогательные корабли. Это техника. А техника уязвима, потому что военно-морской флот использует всевозможные каналы связи между собой, со штабами, с берегом и так далее. И в этом отношении они уязвимы с точки зрения радиоперехвата и радиоконтрразведки противника.

Следует сказать, что радиоконтрразведка Финляндии работала лучше, чем радиоконтрразведка фашистской Германии, которая использовала не только свою морскую разведку, но и разведки Румынии и Финляндии. Румынская разведка очень хорошо работала на Черноморском флоте, особенно в районе Одесского порта да и в других местах. Они подбирали людей, в основном пленных моряков или оставшихся на оккупированной территории, для заброски в тыл Красной армии, на военно-морские базы. Их сложно было выявлять. Почему? Потому что это были хорошо подготовленные агенты с соответствующими документами прикрытия.

В некоторых случаях, как я уже говорил, радиотехническая разведка Финляндии располагала более качественной аппаратурой, чем даже немцы.

Военно-морская контрразведка выявляла предателей

А какие-нибудь прорывы, успехи нашей контрразведки вы могли бы назвать?

— Прорывы заключались в том, что в самое тяжелое время, с 1941 по 1942 год, военно-морская контрразведка не допустила большого количества дезертирства и предательства. Благодаря командованию и военно-морской контрразведке своевременно выявлялись лица, которые вынашивали преступные намерения.

Например, были случаи на Черноморском флоте, когда военно-морская контрразведка не сумела своевременно разоблачить изменников и предателей. Был перелет морского бомбардировщика Черноморского флота в Турцию, поскольку Турция в то время сохраняла как бы нейтралитет.

На Балтийском флоте не сумели вовремя предотвратить определенные технические действия, благодаря которым подводная лодка вынуждена была всплыть у берегов Финляндии. Это был уникальный случай, когда изменник ушел с подводной лодки.

Все трудно предотвратить, но благодаря совместным действиям военного командования и военно-морской контрразведки таких массовых, как на суше, случаев предательства не было. За весь 1942-й год и по август 1943 с Волжской военно-морской флотилии дезертировал всего 21 человек. А всего в Волжской флотилии по штатам на 1942 год было около 5 или 10 тысяч человек со вспомогательными службами.

— Вы располагаете документами о работе контрразведки во время Великой Отечественной войны, а как работали их коллеги с начала холодной войны?

— Знакомство с архивными документами показывает, что в 1960-е годы военно-морская контрразведка обеспечивала безопасность переброски наших войск, ракетной и другой техники морем на Кубу, что в достаточной степени было неожиданностью для американцев. Сами понимаете, как сложно довезти и замаскировать такое количество людей и техники. Это большой успех.

Благодаря помощи сотрудников советской военно-морской контрразведки в 1970-е годы кубинцы смогли скрытно перебросить через Атлантический океан свыше 50 тысяч своих военнослужащих в Анголу.

В заключение я хотел бы пожелать военно-морским контрразведчикам крепкого здоровья. А тем ветеранам, которые еще живы, чтобы они оставили свои воспоминания. Потому что информации по этому вопросу маловато. О действиях военно-морской разведки и контрразведки мало написано по сравнению с сухопутными войсками.

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Тайны военной контрразведки
Темы ВМФ Куба история Германия Финляндия холодная война история России военно-морской флот Великая Отечественная война
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Военно-морская контрразведка: Изменник не пройдет
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