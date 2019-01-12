Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Редакция рубрики "Общество"

Ограбление века в СССР: как это было

Наследие » Советское наследие

Операция "Святой Януарий"

Двоюродные братья Николай и Феликс Калачяны, разобрав стену, успешно ограбили в Гюмри магазин — вынесли магнитофоны и продали их за фантастическую сумму 15 000 рублей. Прогулять шальные деньги кузены отправились в Москву. Затем им пришла в голову идея ограбить Госбанк в Ереване, где нашелся наводчик. Пять месяцев троица разрабатывала план. За неделю до часа Х Николай попал в автокатастрофу и руководил операцией "Святой Януарий" из больницы.

На дело пошел один Феликс, кандидат в мастера спорта по гимнастике. Вот как пишет про ограбление "Википедия": "Вечером 5 августа 1977 Феликс Калачян вошел в жилое здание, имеющее с Госбанком общую стену, и попытался пробить ее, но она оказалась очень толстой. Тогда он залез на крышу и увидел, что в комнате банка, на этаж выше хранилища, идет ремонт, и на ее окне нет решетки, только пленка. Он попытался забросить туда веревку, но не получилось, и тогда Феликс, рискуя жизнью, перепрыгнул с крыши в окно. Затем, проделав в полу отверстие, ухитрился пролезть в него, а затем вылезти обратно с двумя пудовыми мешками денег (на следственном эксперименте, однако, Феликс повторить заново этот трюк не сумел)".

Братья попались в Москве при попытке сбыть очередные сторублевки. В 1979 их приговорили к расстрелу. Однако Верховный Совет СССР удовлетворил ходатайства о помиловании Калачянов, но, увы, эта весть опоздала в Ереван на 20 часов (в фильме — 20 минут) — приговор был приведен в исполнение.

Натурные съемки картины происходили на ВДНХ, один из павильонов которой и изображал Дом моделей. В целом, надо отметить, что авторы (режиссер Евгений Звездаков, оператор Михаил Искандаров, художник Игорь Коцарев) старались достоверно воссоздать быт и атмосферу тех лет (но не все получилось). Фильм весьма динамичен, смотрится, что называется, на одном дыхании. Прекрасна работа всех актеров, но особо хочу отметить Родиона Нахапетова — он великолепно сыграл злодея Скуратова.

Киноляпы в истории сыщика Черкасова

Поскольку, надо думать, на этом истории сыщика Черкасова не закончатся, хочу отметить (несмотря на мои дифирамбы) значительные огрехи фильма. Дабы авторы учли и в дальнейшем не наступили на эти грабли. А ведь сценаристов было аж шесть: Мария Сапрыкина, Слава Синица, Дмитрий Терехов, Ольга Нагдасева, Иван Угаров, Светлана Белова. Неужели нельзя при таком коллективе быть внимательнее и уважительнее к зрителю?

Итак, что удалось заметить. Черкасов пришел к Скуратову и прикинулся настолько пьяным, что готов был прямо в комнате "излить душу". И пока хозяин бегал за тазиком (видимо, не на кухню, а в ближайший хозяйственный), следователь успел провести шмон, найти пистолет (о котором, оказывается, ему на ухо прошептал участковый) и даже заменить в нем обойму на холостые патроны. Все в порядке с логикой, сценаристы, а?

Или вы считаете, что в кабинет председателя КГБ Юрия Андропова можно было вот так запросто ворваться майору милиции? Кто выписал пропуск? Кто пустил в приемную? И кто пустил в кабинет без доклада? Тем более, если он не вызывал его к себе? Фантастика! Охранников после этого расстреляли или как?

Ограбление века в СССР: Как это было
Источник фото: REX

Любовница главного злодея Куняева на допросе заявляет: "На Гознаке как в крепости, ворота повсюду с железными замками, да еще солдат понаставили — каждого проверят, досмотрят". И при всем при этом обычная уборщица раздобыла план помещений Гознака! "По трубе вентиляции можно добраться до лаборатории, на потолке решетка, и сигнализация не стоит" — откуда она это могла знать, ребята?!? А уж то, что она нашла свое личное дело и сожгла его прямо на столе начальника отдела кадров, не тянет даже на ненаучную фантастику! Вы можете это себе представить в реальности?

Черкасов рассказывает о своем основании для подозрения Куняевой: "Бумаге, на которой напечатан план Гознака, не менее 3 лет. Значит, тот, кто печатал, там уже не работает". Оставим в стороне гениальность эксперта, определившего давность бумаги. Но из какой логики следует, что писавший уже уволился? И главное: как уборщица смогла незаметно для всех печатать этот преступный план? Не проще было бы просто написать, и притом дома?

В общем, Черкасов для проверки своей гениальной догадки отправляет помощника Гаркушу на Гознак осведомиться про всех бывших сотрудников. Таковых оказалась ровно одна Куняева, с фото которой Алексей и пришел к сотрудницам лаборатории. Те сразу и опознали бывшую уборщицу Сергееву. Нет, у меня ошибки никакой нет: это сценаристы вдруг забыли, что у их героини в остальных эпизодах фамилия Куняева.

Зато у Черкасова, увидевшего записку закройщика Феликса другу Стасу на странице самиздатовского текста "Мастера и Маргариты", "вдруг сразу все сложилось". Чтобы зрители не терялись в догадках, что именно, как и куда сложилось, и не чувствовали себя дебилами, сценаристы вложили в уста фронтового друга следователя, редактора газеты Чудовского, фразу: "Ты вот говоришь: я думал, у меня сошлось… Я бы ни черта не понял. У меня даже ничего не забрезжило". И тут же предложил выпить за следственный гений друга. Причем, наливал он, видимо, из той же бутылочки, которую позже чекист Роберт притарабанит в камеру к Скуратову в камеру.

В первой серии усиленно муссируется тема супер дефицитного красного материала, которым зачем-то убийца покрывал тела жертв. И хотя было совершенно понятно, что определив, куда девается материя, которую охраняют тщательнее закромов Гознака, можно вычислить злодея, нам так и не рассказали как происходила утечка драгоценного товара. Видимо, просто забыли…

На протяжении всего фильма манекенщицы в одних и тех же красных платьях репетируют один и тот же выход на подиум. У меня наивный вопрос: а зачем они нужны, эти повторы? И почему дамы ни разу не сменили свои одеяния? У продюсеров не хватило денег на иные платья или это было сознательное издевательство над главным советским цветом?

Временные киноляпы

Теперь еще о временных ляпах. Андропову в 1967 было 53 года. Играющему его актеру Вячеславу Жолобову — 68, нестыковочка. Показанный в фильме торт "Птичье молоко" был запатентован аж в 1982. И детских колясок с большими колесами не могло быть в 1967. Равно как и не было понятия "пожизненное заключение".

И еще о правосудии — самый гуманный в мире суд оставил организатора ограбления века в живых, а исполнителей приговорил к смертной казни? Которые явились с повинной и сотрудничали со следствием? И когда все деньги возвращены государству? И притом празднуется многократно упомянутое 50-летие Великого Октября, и по этому поводу объявлена амнистия?…

Регина по приказу Скуратова привозит деньги к его дому на такси — т. к. чемодан тяжелый, нести ей его трудно. Но приехав на место, она почему-то не заходит, как обычно, к нему в квартиру, а почему-то звонит из ближайшего автомата. И тут Сергей Сергеевич отказывается принять вожделенные деньги и посылает даму в Сокольники. И она с чемоданом, который до того еле поднять могла, пешком идет к метро и едет к месту назначенной встречи. Где логика, господа сценаристы?

Ну и еще несколько мелочей в завершение. Майкл Коттэм провоцировал власть и отказывался уезжать из Москвы, постоянно рассказывая о некоем важном деле, которое он обязательно должен завершить. Какое это дело — мы так и не узнали.

А зачем Скуратову надо было убивать Соню? Кроме как, для остроты сюжета, других причин я не заметил. Деньги Скуратов закопал возле своего охотничьего домика. Но ни чекисты, ни муровцы не догадались там пошерстить… Ну да ладно, это как раз можно простить и правоохранителям, и авторам.

Читайте также:

"КГБ в смокинге". Ностальгируем всеми фибрами

Ученые частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом Ученые частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

200 миллионов: нападение на инкассаторов
Темы история ограбление
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке
Советское наследие
Ограбление века в СССР: как это было
Недвижимость
Сделки с жильем: права несовершеннолетних
Новости Все >
На Украине вновь признали недееспособность армии страны
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Мамаев сыграет в футбол с заключенными "﻿Бутырки"﻿
В "Нафтогазе" обнаружили "шантаж" со стороны "Газпрома"
Бьорндален заступился за Логинова после грубого заявления Фуркада
Ученые частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом
За последние пять лет в мире погибли свыше 30 тысяч мигрантов
США выступили против действующего президента Венесуэлы
Составлен рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания
На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен
Сейчас читают
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Газ
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Интересное и полезное
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Ограбление века в СССР: как это было
Советское наследие
Ограбление века в СССР: как это было Видео 
Читательский топ
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Дело Кольцова: Трагедия одного доноса
Военно-морская контрразведка: Изменник не пройдет
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...

Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Общество
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Советское наследие
Освободитель Украины, из которого сделали врага народа
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Авиация
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Общество
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников

Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.

Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Редакция рубрики "Общество" Ограбление века в СССР: как это было Редакция рубрики "Общество" Александр Артамонов Что лучше – "Бармица", "Ратник" или FELIN? Александр Артамонов Вячеслав Шпаковский Дело Кольцова: Трагедия одного доноса Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Меркель назвала национализм катастрофой для Европы
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Мнение: Украина будет готова к вступлению в НАТО через 5 лет
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
В "Нафтогазе" обнаружили "шантаж" со стороны "Газпрома"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен
В "Нафтогазе" обнаружили "шантаж" со стороны "Газпрома"
На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен
Озвучены реальные размеры российских пенсий
ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Бьорндален заступился за Логинова после грубого заявления Фуркада
За последние пять лет в мире погибли свыше 30 тысяч мигрантов
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен
Мнение: Украина будет готова к вступлению в НАТО через 5 лет
История и современность Все >
10 дней в дурдоме: журналистское расследование Нелли Блай
10 дней в дурдоме: журналистское расследование Нелли Блай
Почему на Новый Год ставят именно ёлку
Почему на Новый Год ставят именно ёлку
Что лучше – "Бармица", "Ратник" или FELIN?
Что лучше – "Бармица", "Ратник" или FELIN?
ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском
ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском
США направили военный корабль в сторону Сирии
США направили военный корабль в сторону Сирии
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Как в России принимают законы
Как в России принимают законы
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Уреаплазма: лечить или нет?
Уреаплазма: лечить или нет?
Продукты, которые засоряют наши сосуды
Продукты, которые засоряют наши сосуды
Любовный гороскоп на январь 2019 года для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на январь 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на январь 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на январь 2019 года для всех знаков Зодиака
Приём гормональных таблеток опасен возникновением глубокого венозного тромбоза
Приём гормональных таблеток опасен возникновением глубокого венозного тромбоза
Как выбрать хорошего свадебного фотографа?
Как выбрать хорошего свадебного фотографа?
Детей никто не сможет высадить на морозе
Детей никто не сможет высадить на морозе
Аллергия на холод, сперму и ногти
Аллергия на холод, сперму и ногти
К худу или к добру? Сонный паралич
К худу или к добру? Сонный паралич
Мужское Все >
Бурим лунки без хлопот и забот
Бурим лунки без хлопот и забот
Секреты зимней ловли от профи
Секреты зимней ловли от профи
Как выбрать бригаду для ремонта
Как выбрать бригаду для ремонта
Зачем нужен дизайнер
Зачем нужен дизайнер
Теплое остекление балконов
Теплое остекление балконов
Какие оттенки для спален будут трендом этого года
Какие оттенки для спален будут трендом этого года
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Верить или не верить житиям святых
Верить или не верить житиям святых
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Странные научные истории 2018 года (часть 3)
Странные научные истории 2018 года (часть 3)
Против раздельного сбора мусора высказалась десятая часть россиян
Против раздельного сбора мусора высказалась десятая часть россиян
Проклятый алмаз: как драгоценный камень загубил десятки жизней
Проклятый алмаз: как драгоценный камень загубил десятки жизней
Пропажа железнодорожного состава и его пассажиров
Пропажа железнодорожного состава и его пассажиров
Цвет лица у людей меняется, но когда и как?
Цвет лица у людей меняется, но когда и как?
Пьём чай, как положено или современная чайная церемония
Пьём чай, как положено или современная чайная церемония
Жителям Кемеровской области придется копить на дом четыре года, москвичам - 18 лет
Жителям Кемеровской области придется копить на дом четыре года, москвичам - 18 лет
Доход Баскова за год составил полмиллиарда рублей
Доход Баскова за год составил полмиллиарда рублей
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ