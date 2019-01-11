Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?

Отечественная история конца 80-х и начала 90-х годов очень сложная для изучения. Кого винить в развале СССР? Какую роль в этом сыграл Михаил Горбачев? И почему США до сих пор боятся возрождения Советского Союза? Эти вопросы обсуждают главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и известный социолог Сергей Кара-Мурза.

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Манипуляция сознанием

- Сергей Георгиевич, вы автор работы "Манипуляция сознанием", которая включена в курсы по социологии некоторых российских вузов. Вы говорите, что советский народ был не готов к подтасовкам, которые повлекли такие глобальные перемены и передряги. В итоге люди стали думать иначе? И кто манипулировал их сознанием? Был ли это все-таки американский проект, ошибки Горбачева или предательство?

- Манипуляция — это воздействие на духовные, на психические, на все наши тонкие структуры: на мышление, память, воображение, чувства. Как известно, можно перепрограммировать даже целый народ.

Небольшой группе знающих людей даже в древние времена это удавалось. Например, возьмем Евангелие. Вот собрали людей и так повели суд, что люди проголосовали за то, чтобы Христа на крест послать. Жрецы и римские власти сумели это сделать.

Что означала ликвидация СССР? Очень многие понимали, что сразу будет колоссальный кризис, из которого мы будем очень долго выкарабкиваться, и неизвестно, что в итоге будет. Все это стало возможным, потому что раскололось наше советское общество.

А ведь у нас же практически все экономическое развитие началось только в 50-х годах. Сначала была Гражданская война, потом подготовка к войне, сама Великая Отечественной война, во время которой многое было разрушено.

Только с 50-го года началось строительство, и фактически почти все, что мы на 90-й год имели, было за 20 лет создано — за тот самый застойный период. Все это хозяйство было построено как единая система на всей территории. После распада CCCР половина ВПК России на Украине оказалось. Само разделение этой системы, даже без приватизации, сразу всех затянуло на дно кризиса.

На конец 90-х годов в России средний доход составил 46 процентов, на Украине — 23 процента, а у таджиков — только 7 процентов. На 2 процента спад производства на Западе — это тяжелейший кризис! А у нас — везде в несколько раз все упало.

У нас была культура взаимодействия, взаимопомощи, солидарности. И подавляющее большинство людей понимало, что по ним это ударит. Голосовали против CCCР на этом референдуме три группы. Первая, это — воры. Они считали, что в условиях хаоса можно будет стащить очень большие деньги…

Судьба СССР

- Рыбку поймать в мутной воде.

- Вторая группа — коррумпированная номенклатура, которая считала, что она может вынырнуть в виде буржуазии. Так оно и получилось, но это — пиррова победа, потому что они потеряли гораздо больше. И третья группа — романтическая, немножечко с шизом часть интеллигенции, которая уверовала, что нас возьмут в общий европейский дом.

У нас во время Гражданской войны большая часть этих западников погибла, какая-то часть — 1,5 миллиона — уехала. Оставшиеся пошли работать в советские органы, в науку и так далее. Они, может быть, кряхтели, но молчали.

Какое-то время — в 30-40-е годы — у нас было полное единство, особенно после 37-го года, когда прошел съезд победителей. Я был тогда ребенком, мы вообще не чувствовали несогласия какого-то, жили абсолютно единой семьей.

Это была так называемая механическая солидарность, когда мы все друг на друга похожи, мы все — как один. А после войны, когда уже все утряслось, снова разные конфликты стали возникать.

- Очень хочется, чтобы не повторились такие разрушительные события. России за последний век уже выпало очень много страшных испытаний. В результате распада СССР страна стала почти в 2 раза меньше, но она все равно огромная, она все равно мощная держава. Поэтому на Западе опять очень много желающих повторить схему раздела по образцу Советского Союза.

- Это понятно давно. Бжезинский еще в 1990-м году, до распада Союза, сказал, что пока Россия сохраняется как ядро, то к ней все равно будут тяготеть все народы бывшего этого пространства. Поэтому самой главной задачей они считали — стравить Украину с Россией. Вот тогда эти страны, они считали, очень долго не поднимутся.

Горбачев нас привел к катастрофе. Это гений зла для нас. Он сказал: Дело моей жизни сделано. Монстр уничтожен. Так он сказал в 1992 году в Мюнхене, где лекции читал.

Я не думаю, что он сразу был такой, но он пошел за еврокоммунистами, они ему понравились. Он и вся свита, что была еще при Хрущеве и Брежневе. Они сначала не были антисоветскими, но они пошли по пути еврокоммунистов. "Пражская весна" на них сильно повлияла.

Государство, нынешний режим маневрирует, пытаясь сохранить стабильность, потому что реально у нас — две общности. Одна отвергает эту реформу и превращение нас в каких-то роботов-потребителей, общество потребителей. Большинство не хочет, но меньшинство имеет ресурсы. Поэтому силы примерно одинаковые, и государство вынуждено и тем реверансы делать, и этим. До чего дойдет, посмотрим.

Нам еще предстоит не просто уцелеть самим, а найти способ существования и с Украиной. Для нас — оптимистическое, что вот это фанатическое возбуждение, националистическое, религиозное быстро выгорает, оно долго не может продержаться, если кто-то не подпитывает извне.

Например, реальных бандеровцев, которых там было после войны около 100 тысяч, собрали и отправили в концлагерь, а потом перевели в ссылку. Помогли семьям к ним приехать. Они там работали и получали деньги довольно хорошие и успокоились. Потом вернулись и нормально жили.

Нынешние бандеровцы и фашисты — это уже инсценировка. Их создали искусственно, совершенно как продукт нашего постсоветского времени. Антропологи, прежде всего американские, изучали эти явления во время антиколониальных движений в разных странах. Буквально на уровне каждого племени рассматривали приемы, как их возбуждают, настраивают друг против друга.

Всегда возникают сложные проблемы, когда происходят такие катастрофы, как распад СССР или поражение в войне, как это у Германии было. Часть этого народа как будто вышибает из этой общности и они становятся извергами. Феномен этот еще в Древнем Риме был замечен, и это уже тогда было названо "враги рода человеческого".

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев