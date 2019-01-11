Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Лейла Мамедова

Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма

Наследие » Советское наследие

ХХ съезду ЦК КПСС исполнилось 60 лет. Этот съезд знаменит, прежде всего, докладом Никиты Хрущева "О культе личности Сталина". Кроме того, тогда был провозглашен новый курс реформ. Насколько удались эти реформы послесталинского времени, Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник РАНХиГС, доктор исторических наук Александр Пыжиков.

Никита Хрущев – отец застоя
Источник фото: REX

Дележ наследства вождя

— Очень много существует версий, почему Хрущев решил поднять вопрос о культе личности Сталина на ХХ съезде Коммунистической партии Советского Союза. Сам Хрущев говорит в мемуарах: "Меня мучила мысль: "Вот кончается съезд, будет принята резолюция, и все это формально. А что дальше? На нашей совести остаются сотни тысяч безвинно расстрелянных людей, включая две трети состава Центрального Комитета…". Но Хрущев, по общим воспоминаниям и фактам, которые есть в архивах, тоже приложил руку к репрессиям. Разъясните нам, пожалуйста, что все-таки им руководило — раскаяние, страх, политические амбиции?

— Что его действительно "мучила мысль", у меня нет никаких сомнений. Он думал, как стать первым, лидером государства и партии, как взойти на пьедестал, который был занят Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Вот эта мысль его мучила, не давала ему покоя, но подступиться к реализации своей заветной мечты он смог уже после смерти Сталина, и на ХХ съезде он к этому сделал крупный, решительный, но все-таки первый, шаг.

— А какую роль он играл при Сталине, особенно в последние годы?

- Исходя из того уровня, которым он обладал, никто всерьез к нему относиться не мог, просто этот уровень не отвечал тому состоянию экономики, которая началась. И когда Сталин умер, дележ наследства вождя произошел без него. И поэтому, когда после Сталина опубликован был список руководителей, он там где-то был месте на шестом. Ему перепало совсем немного по меркам того времени: его послали Первым секретарем ЦК КПСС.

Тогда партийные должности не были в фаворе, "партия не была на хозяйстве". Потому как суть властной конструкции Сталина, которую он еще формировал до Великой Отечественной войны, в том, что ключевые роли играют специалисты, инженеры, а партия — это идеологи, "болтуны", так он их воспринимал.

Поэтому на первые роли выдвигаются совсем другие люди, которые, по сталинской конструкции, собирались им сознательно в Совете министров. И вот Совет министров СССР, который до войны возглавил сам Сталин, а после войны Маленков — это и был ареопаг, где сидели те люди, которые обладали реальной властью.

Идеологи и технократы

У многих стереотип, что "старые большевики", которые были со Сталиным, — это были люди с не очень хорошим образованием. А более поздний состав был лучше образован?

Действительно, все "старые большевики", "ленинская гвардия"- это были какие-то люди, готовые произносить речи по любому поводу, типа Бухарина, но они ничего не понимали в самом хозяйстве, в инженерно-технической части. Также были просто преданные большевики, но с 3-4 классами образования.

Этот слой не хотел никуда уходить, и Сталин не знал, как от него отделаться. И этот "кровавый аккорд" 1937-1938 годов случился тогда, когда уже были перепробованы все более мягкие средства, чтобы их как-то устранить. А взамен пришли те люди, которые уже прошли по управленческой вертикали, и, главное, имели образование техническое, а не партийное.

— Приведите какие-нибудь фамилии?

Во-первых, после Сталина Маленков занял ключевую позицию председателя Совета министров. Это не случайно, поскольку Маленков — это была техническая "ходячая энциклопедия", он МГТУ им. Баумана закончил. После 1938 года именно Маленкову Сталин поручил собирать поколение технократов, он был ключевым человеком, он так и воспринимался.

Возвышение ЦК КПСС

— И как же на фоне этих людей смотрелся Хрущев?

— Очень бледно смотрелся. У Хрущева был сельскохозяйственный уклон. Он понимал, что он в индустрии не разбирается, и его "конек" — сельское хозяйство, и он, когда был на Украине, постоянно выдвигался с сельскохозяйственными инициативами. Он не лез в индустрию, в научно-техническую сферу, поскольку он понимал, что это выглядит глупо со стороны.

После смерти Сталина, когда его послали на малозначимое место, Хрущев это очень переживал и не знал, как усилиться. А усилиться можно только одним: раз он оказался на месте Первого секретаря ЦК КПСС, тогда необходимо усиление этой позиции, и никак иначе. И вот он начинает ее усиливать с тем, чтобы все управленческие рычаги изъять у Совета министров и передать в ЦК КПСС.

Согласно линии Хрущева, ЦК КПСС должно сидеть на хозяйстве и решать, что будет, а Совет министров должен быть приложением к ЦК КПСС. Так оно и стало после его победы.

Ну а победа в результате чего произошла, если в Совете министров сидели такие умные люди, как Маленков и иже с ним?

Он нашел точку опоры 19 февраля 1954 года. Это дата присоединения Крыма к Украине. Он сумел этого добиться, и после этого вся украинская партийная номенклатура стала к нему относиться серьезнее. И он начал выдергивать оттуда людей, наполняя аппарат ЦК КПСС "своими" людьми, и самое главное — потихонечку стал их протаскивать в состав Пленума ЦК КПСС. В итоге, когда Пленум собирался, выяснялось, что там значительная группа людей, ориентированных на него. Причем он в Пленуме становится человеком, который может направлять эту работу.

— То есть он к ХХ съезду подошел уже вот с этим багажом?

Уже в 1955 году это было понятно, и в 1955 году Маленков покидает должность председателя Совета министров. А Пленум объявлял о том, что съезд собирается, чтобы ставить вопрос серьезно: хватит всесилия Совета министров, главный центр тяжести власти должен быть у нас. Собственно, это главная интрига борьбы, которую развернул Хрущев.

Но этого было мало, нужен был серьезный штрих, который эту модель бы продвинул, довел бы до логического конца. И именно таким штрихом стал доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС. Суть его доклада очень проста, он фактически в докладе сказал: "Сталин, я вам отвечу, это преступник. Все поняли? Это преступник! И вообще, собственно говоря, никакой он не гений мысли и все прочее, это обычный дегенерат с какими-то даже отклонениями".

Все делегаты были в шоке! Они говорят: "Ну ладно, пусть будет он тогда преступник, дегенерат, а вы-то тогда кто в этом случае?" "Я кто? — сказал Хрущев, — А вот вы теперь увидели настоящего строителя коммунизма! Это я! Я влезаю на пьедестал, Сталина мы убираем, поскольку я вам только что сказал, кто он. Теперь я залажу на пьедестал строителя коммунизма, архитектора "светлого завтра", и теперь начинается настоящее коммунистическое строительство". Все решили: "Если это так, то все понятно. О каком коммунизме идет речь? Понятно, что ни о каком". И самое страшное после этого доклада, что это была та небольшая трещинка, которая потом все расширялась и расширялась.

— А каково было массовое настроение?

Население верило, что куда-то идет, что оно напрягается и живет ради следующих поколений, у которых будет точно лучшая доля, и эта лучшую долю обеспечим мы сейчас.

Реформа по ликвидации отраслевых министерств

— Почему доклад Хрущева считался чуть ли не "глотком свежего воздуха"?

— Здесь надо понимать, что сталинское перенапряжение, которое общество испытывало во время его правления, уже было избыточно, и дальше так продолжать было нельзя. Но все программные установки этой десталинизации были выработаны вообще без Хрущева, которого никто не спрашивал! Это был курс Маленкова-Булганина. Курс Хрущева отличался только полным отрицанием Сталина, со снятием его с пьедестала, а у Маленкова-Булганина было все то же самое, только Сталин оставался на пьедестале.

Хрущев понимал, что эти люди — не только верхушка, но и весь инженерный корпус, который в министерствах работает — понимают всю отрасль, которой руководят, в отличие от Никиты Сергеевича. Он думал, как от них избавиться. И здесь в экономическом плане он проводит "великолепнейшую реформу", как нам говорят. Это реформа по ликвидации отраслевых министерств, то есть реорганизации их.

Смысл: "Мы убираем эти министерства, и их переделываем в совнархозы — Советы народного хозяйства". То есть это уже не отраслевое, а региональное управление. Хрущев сказал: "Теперь переходим на ленинскую схему, а сталинскую отвергаем, как все, что связано с ним".

ХХ съезд провозгласил эту реформу, и в 1957-м она начала осуществляться. И с той реформой совнархозов Хрущев просто вычистил все поколение технократов и заполнил их идеологами. Раньше партия бегала при министерствах и не могла ими руководить, Сталин завел такой порядок, а теперь министерства были при ЦК КПСС.

Хрущевская "оттепель"

- С Хрущевым связывают такое явление, как "оттепель". Скажите пару слов об этой "оттепели", которую ставят ему в большую заслугу.

- Он "снял все сливки", которые готовились не им. Реабилитация началась в 1954–1955 годах. Полным ходом, по всем делам она уже шла, он просто выскочил вперед, вот и все. Потому что ему не надо было так, как ее начали, ему нужно было другое. Я вообще всегда говорю, что полеты в космос, оттепель, жилищное строительство и все эти позитивные моменты с Никитой Сергеевичем никак не пересекались, они пересекаются только в воображении каких-то людей, а в жизни этого ничего не было.

Хрущев собрал весь костяк "украинской группировки" на самом верху, но она вообще делать ничего не хотела. Они заняли места — и отлично, цель достигнута! А у него был энтузиазм, у него в голове был клин, что он должен привести всех в "светлое завтра"! "Слушайте, да когда он угомониться? — думали они, — Нет, похоже, он не угомонится". Тогда они решили собраться потихонечку, поблагодарить его и отправить на покой.

То есть снимали его те же, кого он ставил?

Естественно, на кого он опирался и на кого ставил абсолютно. Потому что этим людям никакого строительства коммунизма было не нужно, для них это был ритуал.

— А сколько лет прошло, пока народ понял, что никто не строит коммунизм?

— С середины 70-х годов понимание уже в обществе, в народе, полностью присутствовало.

- Если вернуться к историческому значению ХХ съезда, в чем оно заключается? Как это можно охарактеризовать?

— Для меня это очень просто. В перестройку был создан образ "отца оттепели", "отца-освободителя". Но если идти по реальным событиям, по реальному ходу дел, его нужно назвать по его главному делу — "отец застоя". Он собрал всех, кто благополучно этот "застой" сделал, разложил всю страну, весь народ, убил веру во все, кроме денежного знака, кроме 100 долларов, это все началось с этого костяка, а костяк этот оказался там благодаря нашему герою — Никите Сергеевичу Хрущеву.

А ХХ съезд?

А ХХ съезд — это отправная точка, откуда мы потихонечку, потихонечку доехали до сегодняшнего дня, вернее до 1991 года, когда произошла вся катастрофа.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовала

"ЛСД - мой трудный ребенок" - Гороскоп дня

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

Культ и личности: как "стирали" Сталина
Темы КПСС СССР Точка зрения Иосиф Сталин Никита Хрущев Советский Союз история России
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Европа
Испанские каникулы по приятной цене: как организовать
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Все >
В Киеве сообщили о покупке украинского оружия более чем 100 странами
Депутат Госдумы предложил родителям первыми дать попробовать алкоголь детям
Главе Федерации бобслея разрешили считаться олимпийским чемпионом на территории России
СМИ раскрыли некоторые новшества iPhone, которые выйдут в этом году
В Германии сообщили о 100 млрд евро убытка из-за санкций против России
В СК рассказали подробности о последних днях погибших в ЦАР журналистов
Россияне купили недвижимость в Эстонии в прошлом году на €11 млн
Немецкие СМИ: Европа нуждается в США из-за "российской агрессии"
Звезда Голливуда Дженнифер Гарнер строит новый дом после продажи общего жилья с Беном Аффлеком
Прощай, "площадка" и "город": новые правила экзаменов по вождению
Сейчас читают
"Русского Пеле" сгубила звездная болезнь?
Наследие
"Русского Пеле" сгубила звездная болезнь?
Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма
Советское наследие
Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма Видео 
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?
Как отстоять права
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет? Видео 
Читательский топ
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Почему гадание - большой грех?
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...

Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Военные новости
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Недвижимость
Мотивом для убийства бывшей солистки "Лицея" могла стать недвижимость певицы﻿
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"

Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.

Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Авиация
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Общество
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников

Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.

Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советское наследие
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Соломон Соловьев "ЛСД - мой трудный ребенок" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Виктор Бормотов Настоящий человек Маресьев: Назло псевдоисторикам Виктор Бормотов Игорь Буккер Наши бомбили Берлин уже в 1941 году Игорь Буккер
Комментарии
Исследование: немцы больше всего раздражены на отдыхе русскими
Таблетка для эрекции не лечит импотенцию
Таблетка для эрекции не лечит импотенцию
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Немецкие СМИ: Европа нуждается в США из-за "российской агрессии"
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Власти Украины в два раза сократили пенсии граждан страны
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
МИД Белоруссии опроверг новость об увеличении числа дипломатов США в стране
Немецкие СМИ: Европа нуждается в США из-за «российской агрессии»
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Исследование: немцы больше всего раздражены на отдыхе русскими
У ряженых казаков отберут форму и оружие
У ряженых казаков отберут форму и оружие
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
История и современность Все >
Неожиданная история повседневных вещей
Неожиданная история повседневных вещей
Любимица римлян и убийца отца - Биатриче Ченчи
Любимица римлян и убийца отца - Биатриче Ченчи
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Как немцы и шотландцы устроили бой из-за пива, а выиграли русские
Как немцы и шотландцы устроили бой из-за пива, а выиграли русские
Как в России принимают законы
Как в России принимают законы
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
ТОП-5 продуктов, помогающих отрастить "животик"
ТОП-5 продуктов, помогающих отрастить "животик"
Японские исследователи: вечерний стресс наиболее опасен для организма
Японские исследователи: вечерний стресс наиболее опасен для организма
Путешественница Регина Тодоренко летала на самолете даже будучи беременной
Путешественница Регина Тодоренко летала на самолете даже будучи беременной
Ровный пробор выходит из моды
Ровный пробор выходит из моды
Можно ли защититься в России от судебного произвола
Можно ли защититься в России от судебного произвола
Свадьбы не будет! Что делать, когда родители против
Свадьбы не будет! Что делать, когда родители против
Ученые доказали, что использование зубной нити небезопасно для здоровья
Ученые доказали, что использование зубной нити небезопасно для здоровья
Прием гормональных таблеток грозит опасными тромбами
Прием гормональных таблеток грозит опасными тромбами
Роспотребнадзор запретил приносить в школу еду из дома
Роспотребнадзор запретил приносить в школу еду из дома
Мужское Все >
Новый закон о любительской рыбалке: норма вылова стала фиксированной
Новый закон о любительской рыбалке: норма вылова стала фиксированной
В Нью-Йорке продается небоскреб
В Нью-Йорке продается небоскреб
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Полезные советы для обустройства дома
Полезные советы для обустройства дома
Как ухаживать за кондиционером
Как ухаживать за кондиционером
Самые комфортные решения для спальной комнаты
Самые комфортные решения для спальной комнаты
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Драматическое окончание космической миссии Кассини и невероятные достижения
Драматическое окончание космической миссии Кассини и невероятные достижения
Breath Biopsy диагностирует скрытый рак по дыханию пациента
Breath Biopsy диагностирует скрытый рак по дыханию пациента
Олеся Судзиловская заказала на день рождения сына необычный торт
Олеся Судзиловская заказала на день рождения сына необычный торт
Таинственный авизотль – легенды о чудище
Таинственный авизотль – легенды о чудище
США не против слетать на Луну на российском "Союзе"
США не против слетать на Луну на российском "Союзе"
Железная дорога составит конкуренцию самолетам
Железная дорога составит конкуренцию самолетам
Английские медики начинают прорывной эксперимент
Английские медики начинают прорывной эксперимент
Рыбак из Волгоградской области расправился с собутыльником ломом
Рыбак из Волгоградской области расправился с собутыльником ломом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом

Петр Порошенко заявил, что вывел Украину из зоны риска. Почему все же он не переизберется президентом, "Правде.Ру" рассказал украинский эксперт Олег Соскин.

Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ