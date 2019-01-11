Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма

ХХ съезду ЦК КПСС исполнилось 60 лет. Этот съезд знаменит, прежде всего, докладом Никиты Хрущева "О культе личности Сталина". Кроме того, тогда был провозглашен новый курс реформ. Насколько удались эти реформы послесталинского времени, Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник РАНХиГС, доктор исторических наук Александр Пыжиков.

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Дележ наследства вождя

— Очень много существует версий, почему Хрущев решил поднять вопрос о культе личности Сталина на ХХ съезде Коммунистической партии Советского Союза. Сам Хрущев говорит в мемуарах: "Меня мучила мысль: "Вот кончается съезд, будет принята резолюция, и все это формально. А что дальше? На нашей совести остаются сотни тысяч безвинно расстрелянных людей, включая две трети состава Центрального Комитета…". Но Хрущев, по общим воспоминаниям и фактам, которые есть в архивах, тоже приложил руку к репрессиям. Разъясните нам, пожалуйста, что все-таки им руководило — раскаяние, страх, политические амбиции?

— Что его действительно "мучила мысль", у меня нет никаких сомнений. Он думал, как стать первым, лидером государства и партии, как взойти на пьедестал, который был занят Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Вот эта мысль его мучила, не давала ему покоя, но подступиться к реализации своей заветной мечты он смог уже после смерти Сталина, и на ХХ съезде он к этому сделал крупный, решительный, но все-таки первый, шаг.

— А какую роль он играл при Сталине, особенно в последние годы?

- Исходя из того уровня, которым он обладал, никто всерьез к нему относиться не мог, просто этот уровень не отвечал тому состоянию экономики, которая началась. И когда Сталин умер, дележ наследства вождя произошел без него. И поэтому, когда после Сталина опубликован был список руководителей, он там где-то был месте на шестом. Ему перепало совсем немного по меркам того времени: его послали Первым секретарем ЦК КПСС.

Тогда партийные должности не были в фаворе, "партия не была на хозяйстве". Потому как суть властной конструкции Сталина, которую он еще формировал до Великой Отечественной войны, в том, что ключевые роли играют специалисты, инженеры, а партия — это идеологи, "болтуны", так он их воспринимал.

Поэтому на первые роли выдвигаются совсем другие люди, которые, по сталинской конструкции, собирались им сознательно в Совете министров. И вот Совет министров СССР, который до войны возглавил сам Сталин, а после войны Маленков — это и был ареопаг, где сидели те люди, которые обладали реальной властью.

Идеологи и технократы

— У многих стереотип, что "старые большевики", которые были со Сталиным, — это были люди с не очень хорошим образованием. А более поздний состав был лучше образован?

— Действительно, все "старые большевики", "ленинская гвардия"- это были какие-то люди, готовые произносить речи по любому поводу, типа Бухарина, но они ничего не понимали в самом хозяйстве, в инженерно-технической части. Также были просто преданные большевики, но с 3-4 классами образования.

Этот слой не хотел никуда уходить, и Сталин не знал, как от него отделаться. И этот "кровавый аккорд" 1937-1938 годов случился тогда, когда уже были перепробованы все более мягкие средства, чтобы их как-то устранить. А взамен пришли те люди, которые уже прошли по управленческой вертикали, и, главное, имели образование техническое, а не партийное.

— Приведите какие-нибудь фамилии?

— Во-первых, после Сталина Маленков занял ключевую позицию председателя Совета министров. Это не случайно, поскольку Маленков — это была техническая "ходячая энциклопедия", он МГТУ им. Баумана закончил. После 1938 года именно Маленкову Сталин поручил собирать поколение технократов, он был ключевым человеком, он так и воспринимался.

Возвышение ЦК КПСС

— И как же на фоне этих людей смотрелся Хрущев?

— Очень бледно смотрелся. У Хрущева был сельскохозяйственный уклон. Он понимал, что он в индустрии не разбирается, и его "конек" — сельское хозяйство, и он, когда был на Украине, постоянно выдвигался с сельскохозяйственными инициативами. Он не лез в индустрию, в научно-техническую сферу, поскольку он понимал, что это выглядит глупо со стороны.

После смерти Сталина, когда его послали на малозначимое место, Хрущев это очень переживал и не знал, как усилиться. А усилиться можно только одним: раз он оказался на месте Первого секретаря ЦК КПСС, тогда необходимо усиление этой позиции, и никак иначе. И вот он начинает ее усиливать с тем, чтобы все управленческие рычаги изъять у Совета министров и передать в ЦК КПСС.

Согласно линии Хрущева, ЦК КПСС должно сидеть на хозяйстве и решать, что будет, а Совет министров должен быть приложением к ЦК КПСС. Так оно и стало после его победы.

— Ну а победа в результате чего произошла, если в Совете министров сидели такие умные люди, как Маленков и иже с ним?

— Он нашел точку опоры 19 февраля 1954 года. Это дата присоединения Крыма к Украине. Он сумел этого добиться, и после этого вся украинская партийная номенклатура стала к нему относиться серьезнее. И он начал выдергивать оттуда людей, наполняя аппарат ЦК КПСС "своими" людьми, и самое главное — потихонечку стал их протаскивать в состав Пленума ЦК КПСС. В итоге, когда Пленум собирался, выяснялось, что там значительная группа людей, ориентированных на него. Причем он в Пленуме становится человеком, который может направлять эту работу.

— То есть он к ХХ съезду подошел уже вот с этим багажом?

— Уже в 1955 году это было понятно, и в 1955 году Маленков покидает должность председателя Совета министров. А Пленум объявлял о том, что съезд собирается, чтобы ставить вопрос серьезно: хватит всесилия Совета министров, главный центр тяжести власти должен быть у нас. Собственно, это главная интрига борьбы, которую развернул Хрущев.

Но этого было мало, нужен был серьезный штрих, который эту модель бы продвинул, довел бы до логического конца. И именно таким штрихом стал доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС. Суть его доклада очень проста, он фактически в докладе сказал: "Сталин, я вам отвечу, это преступник. Все поняли? Это преступник! И вообще, собственно говоря, никакой он не гений мысли и все прочее, это обычный дегенерат с какими-то даже отклонениями".

Все делегаты были в шоке! Они говорят: "Ну ладно, пусть будет он тогда преступник, дегенерат, а вы-то тогда кто в этом случае?" "Я кто? — сказал Хрущев, — А вот вы теперь увидели настоящего строителя коммунизма! Это я! Я влезаю на пьедестал, Сталина мы убираем, поскольку я вам только что сказал, кто он. Теперь я залажу на пьедестал строителя коммунизма, архитектора "светлого завтра", и теперь начинается настоящее коммунистическое строительство". Все решили: "Если это так, то все понятно. О каком коммунизме идет речь? Понятно, что ни о каком". И самое страшное после этого доклада, что это была та небольшая трещинка, которая потом все расширялась и расширялась.

— А каково было массовое настроение?

— Население верило, что куда-то идет, что оно напрягается и живет ради следующих поколений, у которых будет точно лучшая доля, и эта лучшую долю обеспечим мы сейчас.

Реформа по ликвидации отраслевых министерств

— Почему доклад Хрущева считался чуть ли не "глотком свежего воздуха"?

— Здесь надо понимать, что сталинское перенапряжение, которое общество испытывало во время его правления, уже было избыточно, и дальше так продолжать было нельзя. Но все программные установки этой десталинизации были выработаны вообще без Хрущева, которого никто не спрашивал! Это был курс Маленкова-Булганина. Курс Хрущева отличался только полным отрицанием Сталина, со снятием его с пьедестала, а у Маленкова-Булганина было все то же самое, только Сталин оставался на пьедестале.

Хрущев понимал, что эти люди — не только верхушка, но и весь инженерный корпус, который в министерствах работает — понимают всю отрасль, которой руководят, в отличие от Никиты Сергеевича. Он думал, как от них избавиться. И здесь в экономическом плане он проводит "великолепнейшую реформу", как нам говорят. Это реформа по ликвидации отраслевых министерств, то есть реорганизации их.

Смысл: "Мы убираем эти министерства, и их переделываем в совнархозы — Советы народного хозяйства". То есть это уже не отраслевое, а региональное управление. Хрущев сказал: "Теперь переходим на ленинскую схему, а сталинскую отвергаем, как все, что связано с ним".

ХХ съезд провозгласил эту реформу, и в 1957-м она начала осуществляться. И с той реформой совнархозов Хрущев просто вычистил все поколение технократов и заполнил их идеологами. Раньше партия бегала при министерствах и не могла ими руководить, Сталин завел такой порядок, а теперь министерства были при ЦК КПСС.

Хрущевская "оттепель"

- С Хрущевым связывают такое явление, как "оттепель". Скажите пару слов об этой "оттепели", которую ставят ему в большую заслугу.

- Он "снял все сливки", которые готовились не им. Реабилитация началась в 1954–1955 годах. Полным ходом, по всем делам она уже шла, он просто выскочил вперед, вот и все. Потому что ему не надо было так, как ее начали, ему нужно было другое. Я вообще всегда говорю, что полеты в космос, оттепель, жилищное строительство и все эти позитивные моменты с Никитой Сергеевичем никак не пересекались, они пересекаются только в воображении каких-то людей, а в жизни этого ничего не было.

Хрущев собрал весь костяк "украинской группировки" на самом верху, но она вообще делать ничего не хотела. Они заняли места — и отлично, цель достигнута! А у него был энтузиазм, у него в голове был клин, что он должен привести всех в "светлое завтра"! "Слушайте, да когда он угомониться? — думали они, — Нет, похоже, он не угомонится". Тогда они решили собраться потихонечку, поблагодарить его и отправить на покой.

— То есть снимали его те же, кого он ставил?

— Естественно, на кого он опирался и на кого ставил абсолютно. Потому что этим людям никакого строительства коммунизма было не нужно, для них это был ритуал.

— А сколько лет прошло, пока народ понял, что никто не строит коммунизм?

— С середины 70-х годов понимание уже в обществе, в народе, полностью присутствовало.

- Если вернуться к историческому значению ХХ съезда, в чем оно заключается? Как это можно охарактеризовать?

— Для меня это очень просто. В перестройку был создан образ "отца оттепели", "отца-освободителя". Но если идти по реальным событиям, по реальному ходу дел, его нужно назвать по его главному делу — "отец застоя". Он собрал всех, кто благополучно этот "застой" сделал, разложил всю страну, весь народ, убил веру во все, кроме денежного знака, кроме 100 долларов, это все началось с этого костяка, а костяк этот оказался там благодаря нашему герою — Никите Сергеевичу Хрущеву.

— А ХХ съезд?

— А ХХ съезд — это отправная точка, откуда мы потихонечку, потихонечку доехали до сегодняшнего дня, вернее до 1991 года, когда произошла вся катастрофа.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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