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Автор Елена Шмелева

Мы за ценой не постоим... 20 миллионов жизней!

Наследие » Советское наследие

Со времени окончания Великой Отечественной войны прошло больше 70-и лет, однако поисковые отряды продолжают находить важные артефакты этой войны. В гостях у Pravda.Ru глава департамента поисковой и реконструкторской работы Военно-исторического общества Сергей Мачинский. Эксперт рассказывает об экспедиции по поиску наших самолетов времен ВОВ.

Это наша Победа! Мы за нее 20 миллионов жизней отдали

Неизвестный подвиг

— Что это за экспедиция? Как возникла идея объединить имена героев разных времен?

— Этот проект родился в Военно-историческом обществе в связи с предстоящим юбилеем — празднованием 100-летия со дня рождения настоящего человека, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Впоследствии, когда шла эта экспедиция, прямо на месте обнаружения самолета, погибшего в 1943-1944 году, пришла весть о том, что в Сирии сбит российский самолет, летчик зверски убит. Убит так же, как убивали фашисты. Поэтому члены экспедиции ходатайствовали перед руководством о том, чтобы посвятить этот проект еще памяти летчика России Олега Пешкова. Это показывает, что и враг такой же.

Проект технически направлен на то, чтобы найти обломки машины Маресьева. А основная стратегическая цель — напомнить всей стране о подвиге Алексея Маресьева.

Сейчас мы провели только первую часть из серии экспедиций. Планируем делать минимум одну экспедицию в месяц. Но уже сделанное показало, что мы открываем тайны истории и рассказываем не только об Алексее Маресьеве, но и о тех людях, чьи подвиги не так известны.

— Где уже побывала и будет проходить экспедиция? На какой период она рассчитана?

— Первая экспедиция проходила на границе Тверской и Новгородской областей — Осташковский, Тверской и Демьянский район. Основная работа велась в районе болота Синюха. Дальше мы планируем охватить весь Северо-Запад — места, где воевал Алексей Маресьев, в том числе Ленинградскую область, где были большие потери по авиации.

Мы столкнулись с этой темой в Вышинском районе, где мы обнаружили два самолета "Пе-2", которые были подняты в раннем октябре. Оказалось, что тогда за два месяца было уничтожено два авиационных полка.

Судьба примерно половины летчиков неизвестна — кто-то попал в плен, кто-то погиб… Обломки машин, которые мы достаем, — это наша национальная гордость. У нас в музее есть обломки самолета "Як-1", на котором летал и был сбит лейтенант Пидрис. Он был ранен в бою, спустился с парашютом, вернулся в часть, на следующий день раненый вылетел на другой машине и пропал без вести.

— Кто входит в состав экспедиции?

— В первую очередь — неравнодушные люди. Потому что это достаточно тяжело. Машины, которые до сих пор не подняты, находятся в труднодоступных местах. Туда надо пройти. Например, в этой экспедиции три дня мы шли только к месту установки лагеря.

— Откуда вы узнаете об этих машинах? Местные жители сообщают?

— Да, в основном сообщают местные ребята из поисковых отрядов. Старожилы рассказывают. Затем по архиву мы пробиваем, были ли там потери, и выдвигаемся в эту точку, видим, что машина действительно здесь лежит. Тогда уже планируется большая экспедиция.

Это — наша Победа. Мы за нашу землю больше 20 миллионов жизней отдали

— Сейчас — зима, холодно, тем не менее экспедиция продолжает свою работу. Как вы обогреваетесь. Каков у вас быт?

— Работы по подъему техники проводятся в основном в зимнее время, потому что болота подмерзают и становятся более-менее проходимыми. Но условия у нас не так, чтобы запредельные. Есть хорошие палатки с печками. Назначаются люди, ответственные за приготовление пищи, за технику, старшие на каждом участке. Все работают слаженно.

Вообще ни в одной стране, может быть, кроме Германии и Польши, нет такого поискового движения, как у нас. Может быть, война их не сильно задела.

Мы проводили экспедицию на Зайцевой горе в Калужской области, туда очень тяжело добираться — километров 15 по болоту. Мы с приключениями доехали и привезли туда группу журналистов. Один немец очень удивлялся, за что они здесь воевали? — Глухомань, нет деревень, одно болото, а там погибло, по средним оценкам, около 30 тысяч наших солдат и порядка 15 тысяч немцев. Но это — наша земля.

Гитлер же у них и в завоеванных странах Европы не особо зверствовал. Они работали, нормально жили…

Сейчас они иногда спрашивают, а почему Россия пытается узурпировать право на Победу? Мы же все вместе воевали, боролись. Я тогда привожу их на немецкую траншею и показываю, вот видишь: датские консервы, голландский сыр, французский коньяк… А где в наших окопах хоть одна банка из Европы? Такого нет. Вся Европа их кормила. Так что это — наша Победа. Мы за нашу землю больше 20 миллионов жизней отдали.

— Сергей, что уже удалось найти во время экспедиции? Это можно где-то посмотреть?

— Во время экспедиции были обнаружены обломки двух самолетов. Один самолет — штурмовик "Ил-2", погиб ориентировочно в 19423-1943 годах. Машина была скорее всего покинута экипажем, ее номер установлен, сейчас специалисты работают над архивными материалами, чтобы установить судьбу экипажа.

В том месте, где мы искали машину Алексея Маресьева, были обнаружены фрагменты самолета "Ла-5", это истребитель. Установлен номер двигателя, сейчас работаем над установкой номера самолета и его судьбы.

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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Алексей Маресьев: экспедиция в вечность
Темы археология поисковики Точка зрения Великая Победа история России Сергей Мачинский Великая Отечественная война
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