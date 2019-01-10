Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман несколько лет назад "сменил амплуа". Теперь он чаще выступает в роли общественного деятеля и оригинального мыслителя. Одна из его идей: скоро общество на системном уровне победит коррупцию и перейдет к другому способу производства. О том, почему это произойдет, он рассказал Pravda.Ru.

Анатолий Вассерман

— Вы написали книгу под названием "Чем социализм лучше капитализма", хотя раньше относились к нему критически. Что заставило вас пересмотреть взгляды?

— Я радикально сменил мнение по многим вопросам в начале 2000 годов. Я видел множество разных безобразных примеров того, что обещания, данные теоретиками капитализма, сбываются ничуть не чаще обещаний, данных теоретиками социализма.

Основные трудности становления социализма я кратко перечислил в июне 1996 года в своей статье "Коммунизм и компьютер". И самое главное, мне удалось исходя из существующей динамики развития информационных технологий предугадать, к какому моменту они разовьются так, что снимут все ранее указанные теоретиками препятствия на пути социализма.

Препятствия на социалистическом пути исчезнут к середине 2020-х годов. Правда нужно провести еще очень большие теоретические исследования. Я готовлю сборник указанных исследований. Работа займет ориентировочно пять-шесть лет.

— Многие полагают, что переход общества к социализму еще под очень большим вопросом.

— Вопрос не в том, случится переход к социализму или нет, с этим уже все ясно. Проблема в том, удастся ли произвести переход мирно, или он будет сопровождаться теми же потрясениями, каким он сопровождался в первый раз. Я выступаю охотно с подобными лекциями, потому что надеюсь, что рано или поздно слухи о них дойдут до кого-нибудь, способного сделать из моих слов практические выводы.

Ну и кроме того, формулируя свои рассуждения каждый раз по-новому, я многое в них уточнил. Начиная с 2020 года, социализм станет выгоднее капитализма уже по всем показателям без исключения. Это не гадание на кофейной гуще, а результат расчетов, основанных на динамике развития информационных технологий. Поскольку они развиваются не по политическим причинам, этот прогноз сбудется вне зависимости от политической конъюнктуры.

Задача политиков всего лишь в том, чтобы наилучшим образом приготовить мир к наступлению этого совершенно неизбежного будущего. Даже если мы уверены в неизбежности социализма, на самом деле существует множество его разновидностей. Поэтому любой политик должен иметь в виду какой-то конкретный вариант социализма и действовать в интересах этого конкретного варианта.

— Что будет с бизнесом при социализме?

— Что касается бизнеса при социализме, то уничтожатся он, конечно, не будет. Люди идут в бизнес, руководствуясь разной мотивацией, и уже сейчас известно, что для каждой мотивации можно подобрать человеку новое занятие, не менее интересное, чем предыдущее. Такое, делая которое он сможет забыть о своем старом бизнесе.

Пока замены найдены для простейших видов мотивации. В частности, подходящая замена предложена тем, кто идет в бизнес, чтобы обеспечить свое состояние, это еще придумал в 1862 году Карл Маркс. Полный список альтернатив — достаточно сложная исследовательская задача, но уже сейчас ясно, что она разрешима.

В новых условиях каждому будет предложено место, вполне соответствующее его интересам и способностям. Сейчас люди занимаются бизнесом на свой страх и риск. При социализме люди тоже будут заниматься бизнесом, но с надлежащей подстраховкой. Технически это будет выглядеть так: сегодня, предлагая новую инициативу, вы выполняете ее на свой страх и риск. А при социализме инициатива будет осуществлена коллегиально. Подходящими и надежными методами определят, какие средства и условия будут для ее осуществления. Или, возможно, система предупредит вас о том, что этим делом нет смысла заниматься, — и вы будете думать дальше.

В любом случае, то, что случилось у нас в 1918 году в промышленности и в 1932 году в сельском хозяйстве, — это не следствие коммунизма. К сожалению, между коммунистическими теоретиками и практиками существовал большой разрыв. Среди деловых людей о теории никто не знал. И большинство практиков руководствовалось упрощенной и не очень верной теорией коммунизма, что и привело к общественным потрясениям.

Однако, что интересно, после всех потрясений и революций в разных странах, так же, как и у нас, большая часть тех, кто хорошо занимался бизнесом, неплохо устроились и после революции, и снова оказались в верхних слоях. Когда в Советском Союзе попытались ограничить доступ в вузы выходцам из верхних слоев общества, этот запрет продержался всего несколько лет. Почему-то даже после революции не происходит полной перетасовки. Ситуация, когда ты обладал всем, а после революции стал ничем, случались не так уж часто, в отличие от ситуаций, когда ты был ничем и стал всем. Это я тому, что при мало-мальски разумном поведении с обеих сторон опасаться потрясения не придется.

Однако, повторюсь, произвести мирный переход от децентрализованного планирования к централизованному — задача очень сложная, нюансы которой необходимо проработать многим специалистам в различных областях. И только потом можно будет осуществлять ее внедрение.

— Мы войдем в эру социализма вместе с коррупцией? В одной из своих книг вы пишете, что с коррупцией бороться невозможно.

— С коррупцией действительно бороться невозможно. Более того, есть основания полагать, что часть коррупции обществу необходима, так как в жизни некоторые вопросы по-другому решать сложно. Законы не совпадают с жизнью на все сто процентов.

Однако в новой системе хозяйства практически все экономические значимые решения будут приниматься автоматической системой на основе информационного анализа. Определенные системы будут вести работу и вырабатывать решения, к которым человек приблизиться не сможет. Решения будут зависеть от действий и размышления всех людей, — именно всех, а не кого-то одного. То есть ни один из них не будет иметь большего веса. При таких системах исчезнет сама почва для коррупции.

Коррупция возникает тогда, когда один человек может принимать хозяйственные решения, распоряжаясь не принадлежащими ему средствами, единолично. Здесь же решения будут приниматься не людьми. Вообще механизм автоматизированной системы планирования управления проработан уже достаточно подробно. Единственное, что остается пока не ясным, это автоматизированная система целеполагания. Ведь человек будет исключен из таких систем и не сможет единолично влиять на действия, извлекать из этого выгоду. Такую систему придется разработать ученым нескольких различных специальностей в тесном взаимодействии. Но даже тогда на нее нельзя будет повлиять в одиночку, то есть не будет почвы для коррупции.

— Читатели с нетерпением ждут ваши новые книги. Чем порадуете в этом году?

— Сейчас в издательстве подготовлено к печати второе издание сборника моих статей. Первое издание вышло под названием "Чем социализм лучше капитализма". Название второго издания обсуждается. Но после каждой своей публикации я стараюсь следить за изменениями в освещаемом мной вопросе, и если мне есть, что сказать, я дописываю комментарии к статьям. Учитывая это и наличие другой текущей работы, я не берусь гадать, когда все-таки выйдет этот сборник.

— Анатолий Александрович, вы тот редкий случай, когда человек становится популярным благодаря своим умственным способностям. Как популярность изменила вашу жизнь? К чему могли бы стремиться молодые люди на вашем примере?

— Мне часто приходилось говорить, что иллюзия всезнания достигается несколькими путями. Во-первых, если вы по ходу разговора упоминаете какие-нибудь малоизвестные сведения, то ваш собеседник склонен предполагать, что вы знаете все сведения. На самом деле это не так. И когда я в разговоре употребляю отчество Адольфа Гитлера Алоизович, то это не значит, что я знаю всех политиков по отчествам. Это просто психологический феномен, но иллюзия обширных знаний создается.

А во-вторых, интеллектуальные игры, в которые я так часто раньше играл, отличаются от викторин тем, что, в отличие от знания, они вырабатывают навык размышления. Для ответа на игровой вопрос не нужно знать ничего экзотического, нужно отталкиваться от известных вещей. Притом, что есть несколько типовых схем рассуждений, и если вопрос укладывается в одну из таких схем, то можно подготовить ответ во время чтения самого вопроса. Скажем так, вычислить. Отсюда кажется, что человек все знал заранее.

Исходя из этого, молодежи я советую больше узнавать, однако нужно помнить, что знание, это лишь пища для ума, а не сам ум. В первую очередь ум подсказывает, как устранить логические ошибки и противоречия при поступлении информации. Нужно учиться думать.

Что касается известности, то она повлияла на меня положительно. Мне гораздо быстрее, чем раньше, удается находить работу. Я перестал зарабатывать на жизнь исключительно программированием, я переехал в Россию и начал заниматься публицистикой и политическим анализом. Все это было бы проблематично, не будь я известен. Кстати, пригласил меня в Москву Нурали Латыпов, с ним мы познакомились на матче сборного московского телевизионного клуба знатоков.

По мере роста моей популярности, мне удавалось находить все больше работы. Известность оказалась для меня очень полезной.

Смог бы я проделать тот же путь, если бы не занимался телевизионными интеллектуальными играми? Наверное, да. Но я бы двигался по тому же пути гораздо медленнее.