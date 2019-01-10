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Автор Саид Гафуров

Могилы наших солдат в Германии: Быльем поросло?

Наследие » Советское наследие

После двух мировых войн на территории Германии покоятся 650 тысяч советских, российских граждан. Из них 220 тысяч увековечены на мемориалах поименно, остальные остаются безымянными. О том, как заботятся об этих могилах, рассказал Pravda.Ru Владимир Кукин, руководитель представительства министерства обороны по военной мемориальной работе в Германии.

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— Вы пять лет занимались военно-мемориальной работой. Как вы бы сказали, ситуация удовлетворительная или неудовлетворительная?

— Фон данной работы достаточно спокойный, хотя и нельзя сказать, что комфортный. Есть определенные сложности, эти сложности известны, над ними работают. На мой взгляд, чтобы считать такую работу удовлетворительной, нужно как можно активнее вовлекать в работу не только сотрудников министерства обороны, но и всех, кто по зову сердца хочет отдать свое время розыску фамилий и увековечиванию памяти погибших.

Необходимо более активное вовлечение молодежи, консолидация всех сил, которые будут противостоять попыткам разжигания новой мировой войны. Тогда эти памятники будут еще долгое время являться безмолвным напоминанием о той страшной трагедии, которая случилась на нашей земле в 1940-х годах.

Говорят, если среднестатистический немец услышит дату "22 июня", он даже не поймет о чем речь. Это так?

— Тут нужно говорить о разных категориях немецких граждан. Те, кто пережили эти ужасы, достаточно хорошо помнят эту дату. У многих так же, как и в российских, советских семьях, погибло много родственников. Многие из них до сих пор покоятся на территории стран бывшего Советского Союза.

Наверное, такое замечание больше относится к молодому поколению, оно воспитывалось тогда, когда дате 22 июня уделялось меньше внимания, чем раньше. А так у всех на слуху дата 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу и с которой, в принципе, берет начало Вторая мировая война.

— Количество могил советских воинов и воинов царской России — более 700 тысяч. Как вы считаете, надо ли идентифицировать персональные вещи, или это носит больше символический смысл?

— Если говорить об общем количестве воинских захоронений на территории Германии, то после двух мировых войн осталось 4085 захоронений, в которых покоятся, по официальным данным, 650 тысяч советских, российских граждан. Эта официальная цифра принята между российскими и германскими историками. Из этих 4085 захоронений 3440 — это захоронения Второй мировой войны и 654 захоронения — времен Первой мировой войны.

Если говорить про Вторую мировую войну, то тут присутствуют практически все категории наших граждан. Это те, кто погиб при последнем штурме Берлина в Берлинской операции, порядка 70 тысяч человек. Это и военнопленные, которые были угнаны сразу же после начала войны (это была основная масса военнопленных до середины 1942 года), многие из них не выжили, не перенесли тяготы немецкого плена. Это были насильственно выгнанные на работу из бывшего Советского Союза, а так же дети, которые появились на свет уже во время плена, во время принудительных работ.

И, отвечая на ваш вопрос, нужно ли персонализацию делать или нет, я скажу однозначно, что это нужно. И это возможно сейчас, поскольку министерство обороны провело достаточно большую работу по оцифровке воинских потерь во время Второй мировой войны. Они все сведены в единую базу данных obd-memorial.ru, где каждый может посмотреть и увидеть дату гибели, место гибели, может быть, награды, которыми были награждены родственники.

— А сколько безымянных могил из этих 650 тысяч?

— Из них поименно сейчас известно и увековечено на мемориалах порядка 220 тысяч человек, то есть 400 тысяч, больше трети, остается пока еще лежать в немецкой земле, как неизвестные.

— Ведь у военно-мемориальной задачи, кроме сохранения памяти, есть еще задача работы на будущее. Эта работа несет очень важный педагогический эффект. Вы согласны?

— Абсолютно верно. Я могу рассказать на примере увековечения и исследования памяти и судеб наших военнопленных о том, какую работу проводят немецкие коллеги в данном направлении. В районе Нижней Саксонии Берген-Бельзен, где находился концлагерь, находятся четыре крупных кладбища наших советских военнопленных. По инициативе Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, таблички с именами пока еще неизвестных наших военнопленных изготавливаются и устанавливаются местными школьниками.

— А могут ли родственники погибших обратиться в официальные органы и получить ответ, где погиб и захоронен их дед или прадед?

— Да, так многие и делают благодаря тому, что появились сведения о наших потерях времен Второй мировой войны. Как правило, все обращаются либо непосредственно в посольство, если в информации о месте захоронения указана конкретная страна, либо обращаются напрямую в министерство обороны. Нам также поступало много обращений от граждан со всего мира. И там, где мы могли оказать помощь, мы обязательно эту помощь оказывали.

— Случаются ли акты вандализма на территории Германии в отношении захоронений советских солдат?

— Да, несмотря на наличие международно-правовых документов. В принципе, общий фон достаточно спокойный, но нельзя говорить о том, что здесь все безоблачно. Достаточно сказать, что в прошлом году в сентябре была осквернена наша памятная плита в Трептов-парке. Тогда приезжали еще представители нашего байк-клуба "Ночные волки" и проводили акцию протеста. Но, насколько мне известно, эта плита уже к 9 мая сего года была полностью восстановлена.

— А в Германии как к этому относятся? И охранять памятники — это полицейская задача или это задача педагогическая?

— В первую очередь, конечно, обеспечивать сохранность мест захоронения наших граждан — это задача местных органов власти. И, если говорить в целом по стране, то количество актов вандализма в год не превышает 15.

— А нормально идет координация с немецкими коллегами? В Германии этим занимаются на федеральном уровне или на региональном?

— По немецкому законодательству, обязанности по сохранению воинских захоронений, как немецких, так и российских, польских и так далее, отданы на муниципальный уровень. Это задача городов, поселков, населенных пунктов. Но из федерального бюджета ежегодно выделяются большие финансовые средства на уход за воинскими захоронениями.

Если привести пример, то на все захоронения — немецкие, российские и так далее — выделяется до 22 миллионов евро. Этого достаточно, чтобы обеспечить внешний достаточно хороший уход.

Конечно, время берет свое, но после пяти лет работы нашего представительства вопрос о состоянии наших воинских мемориалов не стоит остро. Было отреставрировано за немецкий счет порядка 110 крупных наших захоронений. Частично привлекали средства РФ, где это было необходимо.

В принципе, эта работа идет. Узкие места нам тоже известны: не всегда местные органы власти должным образом относятся к сохранности наших захоронений, к ремонту. Но с использованием того функционала и тех возможностей, которыми обладает и представительство, и министерство обороны, и посольство, и министерство иностранных дел, удается эти вопросы решить.

— Когда мы были молодыми, велись поисковые работы погибших людей, захоронений. А сейчас такая работа ведется в организованном порядке немцами и россиянами?

— Да, поисковая работа тоже ведется. Она за последнее время активизировалась. В 2012 мы провели первую совместную поисковую операцию с 1992 года, когда еще на территории Германии находилась наша западная группа войск и проводились раскопки на местах боевых действий на Зееловских высотах в районе Клесины. Там же проводились раскопки в 2012 году. Удалось восстановить наши забытые воинские захоронения в пойме реки Одер. Когда в 1946 году произошло сильное наводнение, то все временные наземные сооружения и небольшие легкие кресты были уничтожены, часть захоронений осталась неохваченной эксгумацией. Поэтому мы эксгумировали вместе с немецкими, польскими, украинскими, белорусскими поисковиками 28 человек. Многих установили поименно.

Такая работа ведется регулярно, перед 9 мая и в октябре. Поскольку земля находится в частном пользовании, необходимо получать разрешение от собственников на проведение поисковых работ, что, как правило, связано с привлечением техники и с привлечением специалистов по обезвреживанию найденных боеприпасов.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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Советские и российские воинские захоронения в Германии
Темы ВОВ траур война воины солдаты захоронения Великая отечественная война
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