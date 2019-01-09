Освободитель Украины, из которого сделали врага народа

Недавно обозреватель РИА Новости Захар Виноградов вернулся из поездки по Западной Украине. Журналист поделился с Pravda.Ru своими впечатлениями от увиденного, в частности, от зигзагов украинской истории. Подвиг павших в боях с гитлеровцами бойцов оказался почти стерт из народной памяти. В том числе, подвиг разведчика Николая Кузнецова.

По памятным местам

Захар Виноградов на протяжении нескольких лет работал руководителем представительства РИА Новости на Украине, отчасти потому что там родился, знаком с реалиями, у него там осталось много друзей. Ежегодно он по нескольку раз пересекает границу с Украиной в обоих направлениях. На этот раз наш коллега побывал на Львовщине.

"Конечно, отношение к нам, русским, российским гражданам, достаточно настороженное. Иногда очень напряженное. Наметилась тенденция ухудшения отношений. Скажем так, значительная часть простых людей нормально относится к россиянам. Когда начинаешь с ними разговаривать, они отходят от политических штампов, которые им вбивает в голову телевидение. У большинства друзья, родственники в России. Многие учились здесь. Отношение к русским, в принципе, нормальное. Отношение к политической системе России, конечно, очень плохое", — говорит Захар Виноградов.

По его словам, на этот раз целью его поездки было желание посмотреть, что происходит с местами захоронениями советских воинов, с памятниками, с музеями. Прежде всего — с памятниками и музеями Николая Ивановича Кузнецова, Героя Советского Союза, разведчика, который в годы Великой Отечественной войны на территории Западной Украины лично уничтожил одиннадцать высших офицеров Германии, в том числе, членов военно-гражданской администрации Германии. "И то, что мы там увидели, честно скажу, очень поразило, в худшем смысле этого слова. Большинство памятников, дома-музеи, место, где он погиб, место, где он был захоронен — все это находится в ужасном состоянии", — признается Захар.

Герой-антифашист был убит бандеровцами

"По той информации, которая есть у нас, он подорвал себя гранатой сам. С ним были два его товарища: один выскочил в окно, когда бандеровцы попытались их задержать, и был застрелен, второй убит в стычке. Бандеровцы были одеты в красноармейскую униформу. В это время советские войска наступали, и перед Кузнецовым стояла дилемма — либо уходить с немцами за линию фронта, либо ждать своих. К этому моменту на него уже были ориентировки в гестапо, но он не знал, что бандеровцы (Украинская повстанческая армия), которые сотрудничали с немецкой администрацией, тоже имели на него ориентировку. Они поняли, что это разведчик Кузнецов — Пауль Зиберт, которого разыскивают гестаповцы", — рассказывает наш коллега.

Он побывал на месте гибели Николая Кузнецова. Раньше там был небольшой дом-музей. Сейчас от него остался небольшой фундамент, поросший травой и деревьями.

"В 1959 году, благодаря друзьям Кузнецова (тоже разведчикам), его останки были найдены, и на этом месте установили стелу. Судя по всему, в 1992 году стела была снесена. Место это заросло. Я сфотографировал эту заброшенную в лесу плиту, до которой еле-еле продрался. Побывал в других поселках, где Кузнецову устанавливали памятники. Все они уничтожены. Последний памятник был уничтожен в апреле 2015 года, после принятия законов о декоммунизации. Город Кузнецовск, который был назван в его честь, хотя он там не бывал (это город-спутник, рядом с которым построена Ровненская атомная электростанция) в мае нынешнего года переименовали в город Вараш", — пояснил обозреватель РИА Новости.

Отметим, что закон о декоммунизации был принят на Украине по отношении к тем людям, которые, как считают власти, проводили геноцид украинского народа — организовывали Голодомор, репрессии НКВД и пр. Но даже при таком подходе не ясно, как в их число мог попасть Кузнецов.

"Все это не имеет никакого отношения к Кузнецову. Кузнецов — человек, который совершил гениальный подвиг на территории Западной Украины. Почему я говорю "гениальный"? Потому что история войн не знает ни одного случая, чтобы человек лично, из пистолета уничтожил столько высших офицеров вражеской армии. 17 сентября 2004 года тогдашний украинский президент Леонид Кучма посмертно наградил одной из высоких украинских наград Николая Кузнецова, хотя к этому времени памятники советскому разведчику уже сносили. Я с Леонидом Даниловичем близко знаком. К сожалению, сейчас возможности поговорить об этом нет, но я надеюсь, что найдется такая возможность. Хочу его спросить, почему в 2004 году он это сделал. В этой истории есть какая-то загадка. Вообще, что касается биографии Кузнецова и его пребывания на Западной Украине — очень много загадок", — отметил наш коллега.

По его словам, до 2025 года личное дело Кузнецова остается засекреченным. Сейчас редакция РИА Новости хочет обратиться в соответствующие ведомства, чтобы ей предоставили возможность ознакомиться с его делом.

Чем Кузнецов провинился перед киевской властью?

"Вокруг Кузнецова формируется огромная отрицательная мифология на Западной Украине. Там утверждают, что он был коммунистом. Он не был коммунистом. Там утверждают, что он был сотрудником НКВД. Он не был сотрудником НКВД. Кузнецов — уникальная личность. Если подходить объективно, никаких оснований для уничтожения памятников ему нет. Кроме одного — он погиб в бою против Украинской повстанческой армии, которая в то время сотрудничала с немецко-фашистской Германией, а в 2015 году была признана воевавшей за независимость, и официально ее солдаты стали героями Украины. Хотя на самом деле, мы прекрасно понимаем, что Кузнецов — борец за независимость", — пояснил Захар.

На вопрос, что о Кузнецове знает молодое поколение на Украине, он ответил: "Ничего. Оно не знает не только о Кузнецове, но и вообще очень плохо осведомлено о том, что там происходило. Я заехал в одно небольшое селение. Там находился очень запущенный памятник нашим воинам. Рядом играли ребятишки лет десяти. Я их спросил, кому посвящен памятник. Они мне сказали: "Лесе Украинке". Там стоит женщина с колосьями, а рядом с ней два советских солдата. Леся Украинка, как мы знаем, поэтесса-драматург XIX века. Я их спросил: "Почему Лесе Украинке?" Они ответить не смогли. Подошел какой-то нетрезвый мужчина лет сорока, который представился представителем местной самообороны, только что вернувшимся из зоны АТО. Я спросил, кому посвящен памятник, поскольку мужик — уроженец этой деревни. Он долго думал и ответил: "Лесе Украинке, хотя она песни пела, при чем здесь два мужика с ружьем — понять не могу".

И только один довольно пожилой человек в Ровно, который увлекается историей, сказал Захару Виноградову, что произошла чудовищная вещь: к власти на Украине пришли потомки тех, кто убил Николая Кузнецова…

"На Украине существует два совершенно разных народа. Так называемые "украинские украинцы" на Западной Украине — и русские украинцы. Националистическое мировоззрение первых полуподпольно формировалось еще в советское время. С современное время оно дополнилось тем, что им внушали идеологи национализма. Я разговаривал с очень интеллигентными людьми, с известными на Украине журналистами, которые не путают Лесю Украинку с Родиной-матерью. И все равно они считают, что нужно от всего, связанного с Победой отказаться. Они в этой войне предпочитают быть на проигравшей стороне. Речь идет не просто о смене политического курса, а уже о мировоззрении. Если это мировоззрение людей в возрасте 40-50 лет, что говорить о молодежи, которая вообще не знает никакого Кузнецова?!", — резюмировал Захар Виноградов.