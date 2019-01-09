Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Игорь Буккер

Освободитель Украины, из которого сделали врага народа

Наследие » Советское наследие

 

Декоммунизация

Недавно обозреватель РИА Новости Захар Виноградов вернулся из поездки по Западной Украине. Журналист поделился с Pravda.Ru своими впечатлениями от увиденного, в частности, от зигзагов украинской истории. Подвиг павших в боях с гитлеровцами бойцов оказался почти стерт из народной памяти. В том числе, подвиг разведчика Николая Кузнецова.

По памятным местам

Захар Виноградов на протяжении нескольких лет работал руководителем представительства РИА Новости на Украине, отчасти потому что там родился, знаком с реалиями, у него там осталось много друзей. Ежегодно он по нескольку раз пересекает границу с Украиной в обоих направлениях. На этот раз наш коллега побывал на Львовщине.

"Конечно, отношение к нам, русским, российским гражданам, достаточно настороженное. Иногда очень напряженное. Наметилась тенденция ухудшения отношений. Скажем так, значительная часть простых людей нормально относится к россиянам. Когда начинаешь с ними разговаривать, они отходят от политических штампов, которые им вбивает в голову телевидение. У большинства друзья, родственники в России. Многие учились здесь. Отношение к русским, в принципе, нормальное. Отношение к политической системе России, конечно, очень плохое", — говорит Захар Виноградов.

По его словам, на этот раз целью его поездки было желание посмотреть, что происходит с местами захоронениями советских воинов, с памятниками, с музеями. Прежде всего — с памятниками и музеями Николая Ивановича Кузнецова, Героя Советского Союза, разведчика, который в годы Великой Отечественной войны на территории Западной Украины лично уничтожил одиннадцать высших офицеров Германии, в том числе, членов военно-гражданской администрации Германии. "И то, что мы там увидели, честно скажу, очень поразило, в худшем смысле этого слова. Большинство памятников, дома-музеи, место, где он погиб, место, где он был захоронен — все это находится в ужасном состоянии", — признается Захар.

Герой-антифашист был убит бандеровцами

"По той информации, которая есть у нас, он подорвал себя гранатой сам. С ним были два его товарища: один выскочил в окно, когда бандеровцы попытались их задержать, и был застрелен, второй убит в стычке. Бандеровцы были одеты в красноармейскую униформу. В это время советские войска наступали, и перед Кузнецовым стояла дилемма — либо уходить с немцами за линию фронта, либо ждать своих. К этому моменту на него уже были ориентировки в гестапо, но он не знал, что бандеровцы (Украинская повстанческая армия), которые сотрудничали с немецкой администрацией, тоже имели на него ориентировку. Они поняли, что это разведчик Кузнецов — Пауль Зиберт, которого разыскивают гестаповцы", — рассказывает наш коллега.

Он побывал на месте гибели Николая Кузнецова. Раньше там был небольшой дом-музей. Сейчас от него остался небольшой фундамент, поросший травой и деревьями.

"В 1959 году, благодаря друзьям Кузнецова (тоже разведчикам), его останки были найдены, и на этом месте установили стелу. Судя по всему, в 1992 году стела была снесена. Место это заросло. Я сфотографировал эту заброшенную в лесу плиту, до которой еле-еле продрался. Побывал в других поселках, где Кузнецову устанавливали памятники. Все они уничтожены. Последний памятник был уничтожен в апреле 2015 года, после принятия законов о декоммунизации. Город Кузнецовск, который был назван в его честь, хотя он там не бывал (это город-спутник, рядом с которым построена Ровненская атомная электростанция) в мае нынешнего года переименовали в город Вараш", — пояснил обозреватель РИА Новости.

Отметим, что закон о декоммунизации был принят на Украине по отношении к тем людям, которые, как считают власти, проводили геноцид украинского народа — организовывали Голодомор, репрессии НКВД и пр. Но даже при таком подходе не ясно, как в их число мог попасть Кузнецов.

"Все это не имеет никакого отношения к Кузнецову. Кузнецов — человек, который совершил гениальный подвиг на территории Западной Украины. Почему я говорю "гениальный"? Потому что история войн не знает ни одного случая, чтобы человек лично, из пистолета уничтожил столько высших офицеров вражеской армии. 17 сентября 2004 года тогдашний украинский президент Леонид Кучма посмертно наградил одной из высоких украинских наград Николая Кузнецова, хотя к этому времени памятники советскому разведчику уже сносили. Я с Леонидом Даниловичем близко знаком. К сожалению, сейчас возможности поговорить об этом нет, но я надеюсь, что найдется такая возможность. Хочу его спросить, почему в 2004 году он это сделал. В этой истории есть какая-то загадка. Вообще, что касается биографии Кузнецова и его пребывания на Западной Украине — очень много загадок", — отметил наш коллега.

По его словам, до 2025 года личное дело Кузнецова остается засекреченным. Сейчас редакция РИА Новости хочет обратиться в соответствующие ведомства, чтобы ей предоставили возможность ознакомиться с его делом.

Чем Кузнецов провинился перед киевской властью?

"Вокруг Кузнецова формируется огромная отрицательная мифология на Западной Украине. Там утверждают, что он был коммунистом. Он не был коммунистом. Там утверждают, что он был сотрудником НКВД. Он не был сотрудником НКВД. Кузнецов — уникальная личность. Если подходить объективно, никаких оснований для уничтожения памятников ему нет. Кроме одного — он погиб в бою против Украинской повстанческой армии, которая в то время сотрудничала с немецко-фашистской Германией, а в 2015 году была признана воевавшей за независимость, и официально ее солдаты стали героями Украины. Хотя на самом деле, мы прекрасно понимаем, что Кузнецов — борец за независимость", — пояснил Захар.

На вопрос, что о Кузнецове знает молодое поколение на Украине, он ответил: "Ничего. Оно не знает не только о Кузнецове, но и вообще очень плохо осведомлено о том, что там происходило. Я заехал в одно небольшое селение. Там находился очень запущенный памятник нашим воинам. Рядом играли ребятишки лет десяти. Я их спросил, кому посвящен памятник. Они мне сказали: "Лесе Украинке". Там стоит женщина с колосьями, а рядом с ней два советских солдата. Леся Украинка, как мы знаем, поэтесса-драматург XIX века. Я их спросил: "Почему Лесе Украинке?" Они ответить не смогли. Подошел какой-то нетрезвый мужчина лет сорока, который представился представителем местной самообороны, только что вернувшимся из зоны АТО. Я спросил, кому посвящен памятник, поскольку мужик — уроженец этой деревни. Он долго думал и ответил: "Лесе Украинке, хотя она песни пела, при чем здесь два мужика с ружьем — понять не могу".

И только один довольно пожилой человек в Ровно, который увлекается историей, сказал Захару Виноградову, что произошла чудовищная вещь: к власти на Украине пришли потомки тех, кто убил Николая Кузнецова…

"На Украине существует два совершенно разных народа. Так называемые "украинские украинцы" на Западной Украине — и русские украинцы. Националистическое мировоззрение первых полуподпольно формировалось еще в советское время. С современное время оно дополнилось тем, что им внушали идеологи национализма. Я разговаривал с очень интеллигентными людьми, с известными на Украине журналистами, которые не путают Лесю Украинку с Родиной-матерью. И все равно они считают, что нужно от всего, связанного с Победой отказаться. Они в этой войне предпочитают быть на проигравшей стороне. Речь идет не просто о смене политического курса, а уже о мировоззрении. Если это мировоззрение людей в возрасте 40-50 лет, что говорить о молодежи, которая вообще не знает никакого Кузнецова?!", — резюмировал Захар Виноградов.

Россияне начали брать кредиты для сохранения уровня жизни Россияне начали брать кредиты для сохранения уровня жизни

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

"Украинцев хотят заразить"вирусом пораженчества"
Темы СССР музей памятник Третий рейх Западная Украина Великая Отечественная война
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Освободитель Украины, из которого сделали врага народа
Туризм
Новогодние приключения русских в России
Россия
Первая мировая: "Медаль Победы" за "русских партизан"
Новости Все >
МЧС: долго держать дома новогодние елки опасно
Ученые испытывают гель против рака молочной железы
Геннадий Онищенко: как пережить морозы
Калининградским рыбакам построят новый бот
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Эксперт: подорожание потребительской корзины составит 5% в 2019 году
Россияне начали брать кредиты для сохранения уровня жизни
Символ Нью-Йорка небоскреб Крайслер-билдинг выставлен на продажу﻿
Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить домашнюю еду
Рогозин объяснил отмену визита в США борьбой между Трампом и конгрессом
Сейчас читают
Почему животные продолжают любить своих мучителей
Домашние животные
Почему животные продолжают любить своих мучителей
Подводим итоги года по аренде квартир в регионах: Подмосковье в плюсе, Самара в минусе﻿
Недвижимость
Подводим итоги года по аренде квартир в регионах: Подмосковье в плюсе, Самара в минусе﻿
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады?
Советское наследие
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады? Видео 
Читательский топ
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Мотивом для убийства бывшей солистки "Лицея" могла стать недвижимость певицы﻿
Отец украинской автокефалии назвал томос "недействительным"
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Дальний Восток
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.

Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне
Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото
Шоу-бизнес
Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото
Дальний Восток
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Власть
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым

Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.

Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Дальний Восток
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне
Военные новости
Американский десантный корабль входит в Черное море
США и Канада. Новости и аналитика
"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности

Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку на Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.

"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Путешествия
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Военные новости
Американский десантный корабль входит в Черное море
Новости Европы
Маразм крепчает: над домом Скрипалей в Солсбери построят купол
Игорь Буккер Освободитель Украины, из которого сделали врага народа Игорь Буккер Инна Шейхатович Йехезкель Лазаров: интервью с главным героем сериала "Менталист" Инна Шейхатович Любовь Степушова Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа Любовь Степушова
Комментарии
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Экс-глава ЦРУ считает Путина "подарком №1 для НАТО"
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Демограф: 1990-е для России были хуже голодоморов
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Отец украинской автокефалии назвал томос "недействительным"
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
История и современность Все >
На войне все средства хороши: уловки битв прошлого
На войне все средства хороши: уловки битв прошлого
Александр Грейам Белл, который "случайно" изобрел телефон
Александр Грейам Белл, который "случайно" изобрел телефон
Китайская армия вооружается новыми легкими танками
Китайская армия вооружается новыми легкими танками
"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry
"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry
Пентагон не в состоянии защитить свои баллистические ракеты от хакеров
Пентагон не в состоянии защитить свои баллистические ракеты от хакеров
Взрыв в Магнитогорске: что мешает СКР сделать выводы
Взрыв в Магнитогорске: что мешает СКР сделать выводы
Экс-глава ЦРУ считает Путина "подарком №1 для НАТО"
Экс-глава ЦРУ считает Путина "подарком №1 для НАТО"
За что Британия обещала России Константинополь и почему из этого ничего не вышло
За что Британия обещала России Константинополь и почему из этого ничего не вышло
Почти неизвестная победа: как русские разбили "князя ордынского" задолго до Куликова поля
Почти неизвестная победа: как русские разбили "князя ордынского" задолго до Куликова поля
"Голубого Урганта" удалили за непристойность
"Голубого Урганта" удалили за непристойность
Эксперты оценили главные мировые угрозы
Эксперты оценили главные мировые угрозы
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
36% мужчин и 48% женщин подвержены неврологическим заболеваниям
36% мужчин и 48% женщин подвержены неврологическим заболеваниям
Как понять, что у человека анафилактический шок
Как понять, что у человека анафилактический шок
Норвежский зоопарк скормил зебру голодным тиграм на глазах посетителей
Норвежский зоопарк скормил зебру голодным тиграм на глазах посетителей
Тина Канделаки о новой книге
Тина Канделаки о новой книге
В Эстонском зоопарке усыпили медведя, подаренного Москвой
В Эстонском зоопарке усыпили медведя, подаренного Москвой
Когда он тебя любит
Когда он тебя любит
Hourglass - масло для губ
Hourglass - масло для губ
Помогает ли лимон потерять вес?
Помогает ли лимон потерять вес?
В Европе и Америке царит эпидемия постельных клопов
В Европе и Америке царит эпидемия постельных клопов
Мужское Все >
Любитель донных ракушек
Любитель донных ракушек
В императорском дворце Китая нашли сокровища
В императорском дворце Китая нашли сокровища
Наиболее частые ошибки при ремонте
Наиболее частые ошибки при ремонте
Пять вещей, которых не должно быть в доме у хорошей хозяйки
Пять вещей, которых не должно быть в доме у хорошей хозяйки
Как сделать квартиру светлее: советы дизайнеров
Как сделать квартиру светлее: советы дизайнеров
Как женщине правильно вести домашнее хозяйство
Как женщине правильно вести домашнее хозяйство
Как сделать стяжку пола своими руками
Как сделать стяжку пола своими руками
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
Подвиг и арфа святителя Филарета
Подвиг и арфа святителя Филарета
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Заводим дома черепаху
Заводим дома черепаху
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Россия проводит политику импортозамещения и в космосе тоже
Россия проводит политику импортозамещения и в космосе тоже
Могут ли животные помочь нам предсказывать землетрясения?
Могут ли животные помочь нам предсказывать землетрясения?
Йошкаролинец обокрал снятую для встречи Нового года квартиру
Йошкаролинец обокрал снятую для встречи Нового года квартиру
Правительство может создать банк для жилищного строительства
Правительство может создать банк для жилищного строительства
22 человека пострадали от ожогов ядовитых медуз в Австралии
22 человека пострадали от ожогов ядовитых медуз в Австралии
Вампир ликичири – мифическое существо из Боливии
Вампир ликичири – мифическое существо из Боливии
Книга, которую стоит прочитать по мнению Тины Канделаки
Книга, которую стоит прочитать по мнению Тины Канделаки
Черная икра из России? Не верьте
Черная икра из России? Не верьте
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой

Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.

Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ