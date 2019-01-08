Бандера — миф, нацисты — реальность

На Украине Степан Бандера в одночасье стал едва ли не краеугольной фигурой не только прошлой, но и современной истории. Для одних он однозначно преступник, а для других — один из основоположников украинской государственности. Почему такое происходит? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой ответил Станислав Бышок, политолог, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO.

Фото: Архив Pravda.Ru

Кто пишет историю?

— Как Бандера стал героем?

— Изначально образ Степана Бандеры в огромной степени был мифологизирован украинской эмигрантской историографией. Мы должны понимать, что украинская историография, которая пришла на смену советской в 1991 году, в значительной степени реэкспортирована из историографии, которая развивалась в западно-украинской диаспоре в Канаде, Соединенных Штатах Америки, Западной Европе.

Из кого состояла эта диаспора? В значительной степени из прямых потомков тех людей, которые воевали либо в Украинской повстанческой армии, либо в коллаборационистских формированиях при немецкой армии, например, в дивизии СС "Галичина". В 1944 году они вместе с немцами отступили, затем до 1945 года принимали участие в антипартизанских операциях, в том числе в Югославии. После окончания Второй мировой войны они в силу ряда причин не были засчитаны за советских граждан, потому что многие из них, собственно, были гражданами довоенной Польши. Соответственно, им была дана возможность уехать на Запад.

Они оседали в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Они и интерпретировали историю того, что мы сейчас называем Украиной, как историю национально-освободительной борьбы украинского народа с поляками и с русскими. В 1991 году, когда Украина получила независимость, официально признанную всем миром, она стала писать свою новую историю. И кто пришел "на выручку" новой Украине? Те самые западные диаспоры.

В этом контексте Степан Бандера является объединителем, героем Украины. Он же, по их убеждению, воевал за свободу Украины как от советских оккупантов, так и от немецких. Другое дело, что в немецких архивах нет данных, что какие-то западно-украинские националистические формирования воевали с немцами. Что удивительно, потому что у немцев всегда все записано.

Так что история, которую сейчас украинские дети учат в школах, началось вовсе не с Майдана, а с 1991 года. Она однозначно трактует всю историю взаимоотношений украинцев и русских: между ними никогда не существовало и не существует никакой этнической, культурной близости.

— В общем, "Украина не Россия".

— Эта книжка Кучмы вышла в 2002 году. Я даже примерно представляю себе, кто ее за него написал. На самом это просто то, что уже было тогда написано в учебниках по истории Украины, по которому учатся дети.

В итоге даже тот факт, что подавляющее большинство украинцев в годы Великой Отечественной войны воевало против нацистов в составе Красной армии или партизанских отрядов, подается сегодня как-то, что эти люди ошибались, потому что были "распропагандированы" красным русско-большевистко-советским проектом.

Утверждается, что, вместо того, чтобы воевать за независимую Украину, они воевали за Советский Союз в рядах своих же порабощенцев. Что они якобы не знали ничего про голодомор, иначе, конечно, пошли бы на Запад и вступили в Украинскую повстанческую армию.

Такие тезисы с точки зрения Западной Украины рассматриваются сегодня как самоочевидные, потому что нужно понимать, что Западная Украина в течение 500 лет, то есть с XV века по середину ХХ века развивалась вне остальной Украины, вне сферы влияния Москвы и Российской Империи. Поэтому когда мы говорим о Западной Украине, то должны понимать, что дедушки с бабушками там рассказывали своим детям и внукам немножко другие истории, чем те, кто жил в другой части Украины.

Второй после Мазепы

— Но 1991 году в верхах власти там преобладала еще "Восточная Украина". Как оказалось, что история Бандеры начала героизироваться?

— Здесь дело в двух факторах. Первый — безалаберность украинских элит, которые не понимали, что история и гуманитарные науки для развития государства не менее важны, чем бизнес.

И другой аспект, тоже очень важный, который у нас почему-то забывают и не только в контексте Украины, но и Белоруссии, и вообще постсоветского пространства. Сама внутренняя логика нового государства диктует, что вы не можете быть такими, как Россия. Следовательно, если вы не Россия, то, формируя свою новую историческую национальную идентичность, вы должны доказать, в том числе самим себе, почему вы не Россия.

Если вы ориентируетесь на общих героев, например, Богдана Хмельницкого, тогда возникает вопрос: почему вы отдельно, если у вас с Россией общий герой? А если вы формируете новый национальный миф, вы ориентируетесь на героев, которых никак нельзя обвинить в дружбе и симпатии к России. Поэтому, и используются в качестве героев персонажи, которые с точки зрения российской историографии являются откровенными бандитами и предателями.

Сейчас мы говорим про бандеровцев. А до этого украинскими националистами называли мазеповцев. Гетман Мазепа известен в русской историографии как человек, который предавал всех и постоянно. Сейчас же в современной украинской историографии Мазепа — один из главных лидеров национально-освободительного движения украинцев. Правда в те века, когда он жил, украинцев как таковых еще не было. Но кто-то же был!

— Кем вообще следует считать Бандеру? Родился он в одной стране, учился во второй стране, потом в третий стране служил в армии. Вроде бы австриец, но выступал за Украину. Можете прояснить этот вопрос?

— Вопрос этот гораздо более сложный, чем кажется. Понятие "нация", согласно современным научным подходам, — динамическое понятие. Вполне возможно называть себя представителем одной нации, а вкладывать в нее совсем иное понятие, чем будут вкладывать, скажем, через сто лет.

Степан Бандера называл себя украинцем. Он был украинцем, по крайней мере, в политическом контексте. В 1920-е годы, когда он жил на территории в составе Польши и был гражданином польского государства, — это была в значительной степени самоидентификация, отличная от поляков, с которыми были очень сложные отношения.

Мало кто знает, что с 1920 по 1939 годы до 30 процентов населения межвоенной Польши составляли украинцы. И эти украинцы были очень большой головной болью для польского государства. С одной стороны, польское государство, вновь образовавшиеся по итогам Первой мировой войны, строилось как национальное государство поляков. Но 30 процентов украинцев и еще значительный процент евреев в него совсем не вписывались.

Часть руководства Польши хотела их всех ополячить, то есть, скажем перевести всех на польский язык, постепенно греко-католиков сменить на католиков и так далее. Часть украинцев была не прочь ополячиться, но значительная часть, в том числе духовенство (а Степан Бандера родился в семье греко-католического священника), становиться поляками не желали и культивировали свою "инакость": украинский язык, украинские вышиванки, украинские песни, символику — тот же "тризуб", который сейчас очень популярен на Украине.

Из-за всего этого у них были и столкновения с поляками, и подпольные террористические группы. К которым, кстати, относился и Степан Бандера в межвоенный период. Западные украинцы, как мы их сейчас называем, начали проявлять политическую активность по созданию украинского государства или, по крайней мере, по отделению Восточной Польши или того, что сейчас называется Западной Украиной, еще во время Первой мировой и Гражданской войн. Если углубиться в историю, то украинский национализм в Западной Украине имел изначально скорее антипольский характер. А антирусским и антисоветским он стал уже ближе к 1930-м годам.

Как Бандера попал в концлагерь

— Но тогда Западная Украина еще была под Польшей. Мы-то здесь при чем?

— Есть еще отдельная история о связях в межвоенный период западных украинских националистов со спецслужбами нацистской Германии. Это уже не считается секретом. В частности, связь с Абвером. Для чего эта связь нужна была немцам? Чтобы в час "икс" выступить с оружием против Польши, если начнется немецко-польская война.

Кстати, так оно и случилось. Мы мало об этом знаем, но во время короткой немецко-польской войны западные украинские националисты выступили против поляков, надеясь, что немцы пойдут дальше и освободят, как они считали, еще и Восточную Украину. И потом подарят им независимость.

Но в итоге оказалось, что немцы в 1939 году не только не пошли освобождать Восточную Украину, они еще и Западную Украину отдали Советскому Союзу. Это, конечно, было большим ударом для украинских националистов, которые ожидали совсем другого.

Но, тем не менее, через два года случилось нападение нацистской Германии на Советский Союз, тогда украинские националисты уже четко знали, кто их друзья. Старые контакты были восстановлены, и уже 22 июня 1941 года боевые подразделения украинских националистов приняли активное участие в нападении на СССР. Понятно, что ключевую роль играли, конечно же, немцы, но тот же львовский погром, случившийся в июне 1941 года, организовали вовсе не они.

— Он был еще до того, как в город вошли регулярные немецкие части. Были уничтожено 3-4 тысячи евреев.

— Данные разнятся, но люди, которые участвовали в экзекуциях мирного населения, кстати не только еврейского, но и польского тоже, были в немецкой форме и были кадровыми сотрудниками либо Абвера, либо Вермахта. Интересное дело, но львовский погром был остановлен немцами, которые вовсе не отличались симпатиями к еврейскому населению. Но, тем не менее, они этот погром пресекли, предпочтя решать "еврейский вопрос" все-таки другим способом.

— Правда ли, что немцы завербовали Бандеру, пообещав ему всю Украину? Или только Западную Украину? Были ли какие-то обещания?

— Сторонники Степаны Бандеры говорят о том, что он до 1944 года находился в немецком концлагере, а значит, он боролся с немцами. Но, во-первых, нужно понимать в каких условиях он в нем находился. Это была почетная ссылка, с собственной квартирой в несколько комнат, рабочим столом, с ним там жила его жена. Бандера принимал делегации украинских националистов, давал им инструкции, как действовать против Красной армии.

Почему немцы отправили его в заключение? Немцы и украинские националисты по-разному трактовали заключенные между ними соглашения. Немцы рассчитывали, что украинцы будут воевать в составе немецких частей, выполнять беспрекословно их приказы, а потом, когда случится победа над советской Россией, возможно, они рассмотрят вариант независимой Украины под протекторатом Советского Союза.

С точки зрения Степана Бандеры и его соратников, договоренность заключалась в том, что сразу, войдя во Львов, националисты провозгласят независимость Украины или восстановление Крымской государственности, как они это называли, провозгласят Степану Бандеру или кого-то его из его окружения верховным лидером Украины, а дальше будут строить отношения с немцами, как отношения двух союзных государств и союзных армий.

Я думаю, что немцы, которые вообще склонны к скрупулезности, понимали все договоренности правильно, а Бандера понял их, исходя из того, что он хотел в них увидеть. В итоге, когда в самом начале войны немцы вместе со своими украинскими "вспомогательными" частями вошли в Западную Украину, Степан Бандера, недолго думая, не согласовав с немцами, провозгласил по радио во Львове акт о независимости Украины и о себе как о верховном лидере Украины. Немцам это не понравилось. С их точки зрения, Бандера откровенно превысил данные ему полномочия.

Хотя нужно сказать, что провозглашение Бандерой независимости имело очень большой резонанс на Западной Украине. К 1941 году ячейки Организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера, были практически в любом мало-мальски крупном населенном пункте, и информация о том, что немцы признали в Бандере лидера украинского государства, распространилось очень быстро. В Берлин в рейхсканцелярию полетело огромное количество телеграмм из населенных пунктов Западной Украины с благодарностью: "Вы пришли нас освободить, и теперь мы со Степаном Бандерой будем вместе с вами бороться там с большевизмом". Этот факт мало кто знает, но он весьма показателен в контексте того, какую разветвленную сеть имели украинские националисты на начало 1941 года, несмотря на то, что с 1939 года органы НКВД провели огромную работу по вычищению националистического подполья в Западной Украине.

С кем и как боролись украинские националисты

— Вы говорите о Западной Украине. Но ведь когда немцы взяли Киев, их тоже вышли встречать хлебом-солью. И Бабий Яр — это Киев, а не Ивано-Франковск…

— С Киевом произошла потрясающая ситуация, которую у нас мало обсуждают. В Киеве во время оккупации сменились, по-моему, четыре бургомистра, и их идеологические аффилиации разнились от абсолютно русофобско-бандеровской и до имперско-пророссийской, что никакой Украины нет и не будет. Другими словами, несмотря на оккупацию, в городе шла своя идеологическая борьба даже тогда, когда он был оккупирован нацистами.

Что же касается Бабьего Яра, то это отдельная история. Украинские националисты либо их симпатизанты сейчас говорят, что в Бабьем Яру, помимо евреев, расстреливали еще и украинских националистов. С одной стороны, это так.

Не все украинские националисты, как, собственно, и сам Степан Бандера, четко следовали инструкциям немцев. Они занимались "самодеятельностью", которая очень болезненно воспринималась немцами, которые не желали видеть у себя в тылу разных "махновцев", которые, находясь на старой "советской территории", к тому же, вполне могли оказаться агентами советской власти. Поэтому их, чтобы обезопаситься, немцы расстреливали тоже. Отсюда и пошел нынешний тренд в украинской историографии — признать ОУН чуть ли не частью антинацистского Сопротивления, как во Франции.

Уровень абсурдности такого предложения зашкаливает: во Франции Сопротивление не было связано с коллаборационистскими структурами. Во Франции тоже были люди, которые воевали на стороне Гитлера, в том числе, в добровольческих отрядах СС, но никому в голову не приходит сливать их воедино с Сопротивлением.

Однако, что касается современных украинских трендов, то там настаивают, что ОУН воевала с нацистами. Опять же, никаких данных об этом нет, но уверений в этом сколько угодно.

— На Украине часто можно услышать: а кто вам сказал, что Бандера преступник? Кто его осудил? Разве о нем что-то сказано в приговоре Нюренбергского трибунала? Для многих как бы не существует никаких доказательств того, что были преступления. Что, действительно нет никаких судебных решений?

— Это объясняется рядом моментов. Самый основной из них: наши западные союзники уже в 1945 году понимали, что грядет неизбежная холодная война, и им были нужны рычаги влияния, способные подорвать стабильность в Советском Союзе. И коллаборанты, в том числе украинские, — это ресурс, который можно использовать в этих целях, как и в диверсионно-разведывательных тоже. В итоге Степан Бандера, ряд других ключевых фигур украинских националистов после войны, оказавшихся на Западе, были почти сразу востребованы западными спецслужбами. Бандера в 1944 году был освобожден из лагеря Маутхаузен. Что касается украинских националистов, например, из дивизии СС "Галичина", которая состояла из западных украинских добровольцев, то в мае 1945 года или в конце апреля они ушли на Запад и там сдалась англичанам, которые их потом просто отпустили.

— И эти люди рассыпались по Европе…

— Разбрелись, но у них существовала жесткая структура взаимопомощи. К тому же западная украинская диаспора не бросила "галичинцев" на произвол судьбы. Надо отдать должное, западно-украинская диаспора в этой ситуации сильно сработала. Она считала их своими героями, даже если не всегда разделяла их взгляды.

Что касается Степана Бандеры, то он переезжал с места на место, жил в Мюнхене под другим именем. Его роль в послевоенной истории УПА в значительной степени преувеличена. В основном из-за того, что он был убит агентом КГБ. После такого он мог оставаться в головах единомышленников только лидером, не подлежащим критике. До этого же Бандера воспринимался скорее как один из организаторов украинского националистического движения, но не как его главная фигура.

Гораздо большим авторитетом среди украинских националистов, которые ушли на Запад, пользовался Роман Шухевич — главнокомандующий Украинской повстанческой армии, который остался на территории Западной Украины и проводил диверсии. Правда, в основном против мирного населения.

Здесь над сказать несколько слов о том, что представляла собой сама Украинская повстанческая армия. Это была не совсем армия в общем понимании этого слова. Это были, на самом деле, просто группы эдаких бандитов-партизан. Общая численность этих банд на пике была около 100 тысяч человек. УПА стала активно действовать только с 1943 года, когда украинские националисты стали понимать, что после победы в Сталинграде, скорее всего, Советский Союз в войне победит. Поэтому в идеологических документах Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии с 1943 года стали появляться тезисы о том, что они за свободу, за справедливость. Из официальной риторики ушел антисемитизм.

Конечно, немцы продолжали снабжать УПА, потому что она воевала с советскими партизанами и хоть как-то сдерживала напор Красной армии. То есть действовали немцы вполне прагматично.

Романа Шухевича наши спецслужбы выследили и ликвидировали в 1950 году. Были и другие лидеры, последним был Василий Кук, которого схватили в 1954 году. Он отсидел в лагерях и умер несколько лет назад. После выхода на свободу он писал книги и был достаточно уважаемым человеком в определенной среде. Никаких серьезных боевых действий против регулярной Красной армии УПА вести была просто не в состоянии, в основном, занималась тем, что запугивала и терроризировала местное население.

Вооруженное противостояние закончилось в 1954 году. Далеко не все участники бандформирований оказались в лагерях, кто-то вернулся к мирной жизни. Но при этом сохранил свои идеологические взгляды. В итоге идея "отдельной Украины" никуда не делась, она просто трансформировалась сообразно "велению времени". А Западная Украина до сих пор в значительной степени остается сельской местностью, там в большей степени проявляется связь поколений. Это вообще "фронтированный" регион, в котором протяжении жизни одного-двух поколений может смениться не только государственной строй, — там нет четко сложившейся национальной идентичности, нет четкого понимания того, к какому государству живущие там люди относится. Все это не может не отразиться на местном пантеоне героев.

Коллаборационизм и события на Волыни

— На своем "пике", как вы говорите, в УПА было 100 тысяч, включая мальчиков, которые воду в схроны носили. А в итоге, если говорить только о поляках, общая цифра уничтоженных украинскими националистами составляет порядка 200 тысяч. Как они успели это сотворить?

— Цифры жертв волынской резни разнятся. Но что такое вообще была волынская резня? Это кровавые события, которые развернулись летом 1943 года на Волыни, которая была оккупирована немцами и находилась вообще-то в составе их рейхскомиссариата. И там в 1943 году произошло массовое уничтожение украинскими националистами польских крестьян.

Любой геноцид имеет свою рациональную составляющую. Летом 1943 года украинские националисты начали, как я уже сказал, понимать, что война идет куда-то "не туда", и Советских Союз вернется на эти территории. Они же считали, что после войны страны-победительницы соберут некий новый "Венский конгресс", на котором начертят новые государственные границы, уже по этническому принципу. В общем, почему-то рассчитывали на то, что Западная Украина (а возможно даже и вся Украина) по итогам Второй мировой войны может обрести некий подмандатный статус.

И для того, чтобы доказать "украинскость" Западной Украины и, в частности, Волыни, в которой на тот момент было очень смешанное население, нужно было уничтожить неукраинцев. В итоге эта территория действительно стала Украиной, другое дело, что Украиной советской, а не бандеровской.

— Чем вы могли бы объяснить, что идеи ОУН-УПА как быстро овладели умами такой значительной части украинского общества?

— Для большинства россиян происходящее сейчас на Украине кажется невероятным. Потому что в советское время ведь мало говорилось вообще о том, что явление коллаборационизма носило повальный характер на Западной Украине, в странах Балтии.

Мы много критикуем, например, страны Балтии за их новую историческую политику, связанную в том числе с героизацией легионеров СС. Мы имеем на это право. Но с другой стороны, если у вас оба дедушки и остальные предки служили в коллаборационистских частях, воспринимали Советский Союз негативно, почему вы должны считать 9 Мая праздником? Для вас это день поражения, день траура.

Можно, конечно, пытаться апеллировать к исторической памяти жителей нынешней Украины. Только история реинтерпретируется с течением времени, не только меняются наши понимания того, кто такие, допустим, русины или украинцы. На западных окраинах бывшей Российской Империи многократно менялись, скажем, понятия малоросс, украинец, понятия Малороссия, Новороссия тоже меняли свои границы. В имперском формате понятия нации или национальности, как мы их сейчас понимаем, просто не существовали.

И когда говорят, например, о периоде Российской Империи как о периоде тотальной русификации народов Российской Империи это очень большое преувеличение. Был, о чем мало говорят, гораздо более сильный фактор — саморусификация, когда люди, не являясь великороссами этнически, но понимая, что живут они в государстве Россия, где русские составляют большинство населения, сами учили русский язык, заводили знакомства в русской среде, старались одеваться, как русские. Делать их это никто не заставлял, люди просто считали, что так будет лучше. Саморуссификация — это когда часть людей становились русскими, скажем так, не по рождению, а по уже самоопределению.

Теперь, возвращаясь к Украине. Чего-чего, а уж русификации в Советском Союзе там не было, хотя нынешние местные националисты утверждают совершенно обратное. Более того, впервые в истории той территории, которая сейчас называется Украиной, государство централизованно внедряло украинский язык в общеобразовательных школах и в высших учебных заведениях.

Украинский язык наряду с русским был в республике официальным языком. Никогда до этого на территории Украины продвижение украинского языка и "украинства" не оплачивалось государством. В рамках Советского Союза национальным республикам обеспечили не только язык, но и национальную мифологию. Собственно, в итоге этого СССР и распался не на экономические кластеры, а на национальные государства. В Российской Империи никакого деления по национальному признаку не существовало.

— В итоге получается, что мы сами построили на своих окраинах эти "заповедники".

— Да, есть определенные группы людей, которые считают, что русофобия, которая расцвела пышным цветом, в своей природе имеет только "неправильную" политику России по отношению к своим прежним союзным республикам. И что Россия напрасно тратит деньги на своих новых "союзников", что в этих странах нет даже понимания того, что на них Россия тратит свои деньги.

— В этой связи на ум приходит Польша, где говорят: пока Украина воюет с Россией, мы будем ее поддерживать. И закроем глаза на историю с бандеровцами и волынскую резню. При этом за отрицание геноцида там дают три года тюрьмы. Они умудряются, с одной стороны, дружить с бандеровцами, а с другой, все-таки не забывать о том, что было.

— Прежде всего нужно сказать, что у Польши и России есть консенсус относительно Степана Бандера, Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Консенсус строго негативный — это военные преступники.

Поляки действуют, с одной стороны, прагматично, а с другой, у них сохранился житейский имперский комплекс. Дело в том, что история Польского государства — это история несостоявшейся Империи. Она очень похожа на историю России, только империя у нас состоялась, а у них нет.

Если мы посмотрим на карту, то польская экспансия могла идти только на восток и юго-восток, куда она, собственно, и шла. И в большей степени она достигла успехов как раз-таки на юго-востоке, то есть на Западной Украине. Сейчас на территории Западной Украины поляков почти нет, но воспоминания-то остались. И Польша воспринимает сейчас Украину не как территорию, которую можно заселить, но как территорию, которую можно использовать в своих целях. У поляков есть амбиции, что Польша в перспективе может стать вторым после Германии центром Евросоюза. Есть идея о том, что Евросоюз поделится на две части: западно-европейскую и восточно-европейскую, в которую войдут, по мысли некоторых экспертов, Украина и Белоруссия, и это будет вотчина Польши.

Поляки, конечно же, не забывают о Волынской резне, и они всегда будут припоминать это украинцам, всегда будут критиковать украинцев, унижать украинских гастрбайтеров. Они могут ввести какие-то дополнительные правила приезда в Польшу, понимая, что украинцам особо больше некуда деваться: либо Польша, либо Российская Федерации. Но издеваться над украинцами они будут, оставаясь при этом главным адвокатом Украины на европейском пространстве.

Украинские элиты понимают, что если Польша откажет им в продвижении их интересов в Евросоюзе, то тогда никто ими не будет заниматься. И в таком браке по расчету они будут существовать, я думаю, еще значительную часть времени.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Сергей Шаров