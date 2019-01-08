Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Россия Эмиграция Советское наследие
Автор Редакция рубрики "Общество"

Шостакович спал одетым, рядом стоял чемодан

Наследие » Советское наследие

В этом году с рождения великого русского композитора Дмитрия Шостаковича прошло сто двенадцать лет. О жизни гениального симфониста Правде.Ру рассказал специалист по русской и французской культуре, автор многочисленных книг о приездах Дягилева в Париж, горячий поклонник всего, что составляет сокровищницу русской культуры, Жан-Бернар Каур Д'Аспри.

— Для тех, кто еще не слышал о русском композиторе Шостаковиче, скажу, что он один из самых великих. Жан-Бернар, расскажи, что тебя связывает с Шостаковичем.

— Я был бы удивлен, если бы был хотя бы один русский, который не знал бы о существовании Шостаковича. Это один из самых великих композиторов. Он играл со Стравинским. Он так занимался музыкой, что это фантастика. Это один из самых великих симфонистов в истории музыки. Его часто сравнивают с Моцартом.

Я очень большой друг господина Игнатова, который великолепно знает госпожу Ирину Шостакович. Мы решили с Ириной сделать специальную передачу на моем радио "Круази". Мы также предупредили нашего издателя (издательство "Апопсикс") о том, что надо будет сделать видеозапись, но, к сожалению, средств нам не хватило.

Но я начал заниматься Шостаковичем с момента этой неудавшейся записи, и тогда же я стал потихонечку разбираться в его биографии. И теперь Шостакович — часть моего внутреннего мира. Я написал его биографию.

— Это музыкальная биография? Речь не идет о головных событиях его жизни, о повседневности? Ведь он жил в самый драматический период существования СССР...

— Он родился в Петербурге. Это-то меня и приблизило к нему, потому что я близок к Санкт-Петербургу, к его атмосфере.

Я погрузился в жизнь Шостаковича, чтобы открыть его творчество и его друзей. Знаешь, друзей у него было мало — у него был очень замкнутый характер.

Тем не менее, он стал известным и признанным композитором, потому что уже в 19 лет он написал первую симфонию, которую играли все оркестры мира. Пусть не во всех странах мира, но в основных городах и столицах Запада - крупные оркестры.

— Первую симфонию он написал в 1926 году, когда ему было 20 лет, это так?

— В 1925 или 1926 году это было. Симфонию пишут не один день, так что ему было 19-20 лет. Это сделало его знаменитым, и это, конечно, вызвало еще и зависть. Очень многие люди стали ему завидовать, потому что они были обделены его талантом. И потом, это были мелкие советские служащие.

— Я уточню, что всю его жизнь его преследовал сталинский режим, потому что Шостакович вышел из русской интеллигенции эпохи Российской империи, но был вынужден прожить всю жизнь в эпоху Сталина. Получается, что когда он творил, Сталин не был доволен. Поэтому когда ты говоришь "мелкие советские служащие", это не просто служащие, а гораздо более важный уровень противостояния. Его едва не арестовал в 30-е годы НКВД.

— Эта история очень его сильно потрясла и подорвала его здоровье. Он даже потом рак заработал из-за этого. Шостакович был арестован, его отправили в НКВД, а потом он оказался на допросе. Его допрашивали по поводу участия в заговоре Тухачевского, который был только что расстрелян. Шостакович вошел в НКВД в субботу, но им не удалось выбить из него признания, потому что тот ничего не знал о Тухачевском, и ему выписали повестку на понедельник. А когда он вернулся в понедельник, офицера, который занимался его делом, уже там не было, его уже расстреляли тоже. Это его очень сильно, конечно, потрясло.

Он постоянно, 20 лет, ждал, что его арестуют. Он спал одетым, и рядом стоял чемоданчик для ареста — тревожный чемоданчик. Вся его жизнь и чудесна, и трагична. И это ему подходит, потому что ему постоянно заказывали великие произведения, потому что он все более и более становился независимым. И его обзывали, преследовали через прессу, что только с ним ни делали.

Он был в оппозиции к режиму, и только так и произвел свои великие симфонии. Конечно, у него богатое творческое наследие, есть и оперы, и концертные вещи, но, прежде всего, это автор симфоний.

— Девятая симфония — это был еще раз его протест против режима. Протест - как композитора. Девятая симфония была написана сразу после войны и должна была, как ожидали сановники, приносить хвалу и быть одой для Сталина, но так не получилось. Мастер же сочинил нечто легкомысленное, вся симфония длилась 30 минут. Шостакович признавал подвиг советского народа, но не желал быть придворным композитором. Согласен ли ты со мной?

— Конечно, ты прав. Он всегда был вынужден защищать свою свободу творчества. И он не хотел компрометировать себя, делая вещи, которые ему не подходили. Может быть, ему не удалось что-то сделать особого, но его великие симфонии никак не связаны со сталинской музыкой, с той эпохой.

— Ты мне сказал, что сумел лучше понять Шостаковича через архитектуру Санкт-Петербурга.

— Шостакович родился в Санкт-Петербурге. Он получил традиции консерватории, воспринял их с колыбели. Он Глинкой был пропитан и другими великими композиторами, которые жили в Санкт-Петербурге, но конец его жизни прошел в Москве.

— Считаешь ли ты, что его творчество в Санкт-Петербурге было более интересно для искусствоведа или музыковеда, чем то, что он написал в Москве?

— Да, без сомнения. Все его симфонии, великие и гениальные, были написаны в Санкт-Петербурге. Первый концерт он написал, как ученик консерватории. И сразу после этого, на следующий год он стал выступать как исполнитель.

Может быть, я не совсем музыковед, я музыкограф, то есть я описываю жизнь композиторов в связи с писателями, в связи с эпохой, с другими деятелями искусства. Я, например, очень много интересовался, как Шостакович был связан с Ахматовой. Они познакомились до 37-го года, для одного и для другого жизнь уже тогда была тяжела. Они встретились на севере Петербурга, в Иванове, на небольшой лодочной станции. Шостакович проживал в Петербурге временами, приезжал на лето. И вдруг Ахматова узнает, что у него на взморье есть домик, и она решает приехать к нему в гости. Они, естественно, поздоровались во имя своей бывшей дружбы, и все. Они вместе пили чай. Ирина Шостакович мне рассказала, что Ахматова ничего не говорила, она просто пила чай. И потом никогда больше не вернулась к нему. "Но почему?" — меня спрашивают люди. Я говорю: "Возможно, они хотели друг другу много чего сказать, но просто и так их связывало столько, что они хотели просто посидеть вместе, попить чаю". Но все-таки мы видим, что Ахматова вполне отдала дань уважения творчеству Шостаковича, приехав к нему. А Ахматова — одна из великих российских поэтесс. Этого не надо забывать.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовила Мария Сныткова

Украина обогнала Россию а рейтинге Украина обогнала Россию а рейтинге "безвизовых паспортов"

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

"Русская музыка завоевала весь мир"
Темы музыка история культура композитор шостакович Иосиф Сталин
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Шостакович спал одетым, рядом стоял чемодан
Советское наследие
Бандера — миф, нацисты — реальность
Недвижимость
Микроквартиры мира: в тесноте, но не в обиде﻿
Новости Все >
Украина обогнала Россию в рейтинге "безвизовых паспортов"
Американский дрон разведал территорию Крыма
Музей не работает. Владимир Путин не смог попасть в Эрмитаж
Источник : Россия разрабатывает новую крылатую ракету
Маразм крепчает: Над домом Скрипалей в Солсбери построят купол
Отец украинской автокефалии назвал томос "недействительным"
Волочкова приняла решение уехать на ПМЖ на Мальдивы из-за дочери
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Турция объявит ультиматум по военным базам США в Сирии
Японцы настроены серьезно: "Нам не нужна компенсация по Курилам"
Сейчас читают
МЧС: холодильник LG мог стать причиной сильного пожара
Житейские истории
МЧС: холодильник LG мог стать причиной сильного пожара Видео 
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады?
Советское наследие
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады? Видео 
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Читательский топ
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Разница между историками и лжеисториками в поисках правды о войне
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Азия
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.

Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне
Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото
Общество
Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото
Новости Европы
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
США и Канада. Новости и аналитика
"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности
Выборы. Новости и аналитика
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым

Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию как СССР

Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне
Азия
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне
США и Канада. Новости и аналитика
Американский десантный корабль входит в Черное море
Экономика
Все решили 10%: США заблокировали поставки Superjet в Иран
США и Канада. Новости и аналитика
"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности

Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку в Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.

"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Азия
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
США и Канада. Новости и аналитика
Американский десантный корабль входит в Черное море
Новости медицины
Европу и США захлестнула эпидемия постельных клопов
Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Саид Гафуров Пакт Молотова - Риббентропа - крупнейший успех советской дипломатии Саид Гафуров Соломон Соловьев Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Маразм крепчает: Над домом Скрипалей в Солсбери построят купол
Японцы настроены серьезно: "Нам не нужна компенсация по Курилам"
Японцы настроены серьезно: "Нам не нужна компенсация по Курилам"
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Источник : Россия разрабатывает новую крылатую ракету
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Дачников обяжут с 1 марта сообщать о перестройках
Добрая Россия даст газу Украине?
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Американский дрон разведал территорию Крыма
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Американский дрон разведал территорию Крыма
Отец украинской автокефалии назвал томос "недействительным"
Волочкова приняла решение уехать на ПМЖ на Мальдивы из-за дочери
В российских регионах начал дорожать бензин
Отец украинской автокефалии назвал томос "недействительным"
Японцы настроены серьезно: "Нам не нужна компенсация по Курилам"
Маразм крепчает: Над домом Скрипалей в Солсбери построят купол
"Конец света". Каким он был в шестом веке
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
История и современность Все >
Аюдский топорик - неуместный артефакт
Аюдский топорик - неуместный артефакт
Пророчества монаха Авеля: правда или вымысел
Пророчества монаха Авеля: правда или вымысел
Источник : Россия разрабатывает новую крылатую ракету
Источник : Россия разрабатывает новую крылатую ракету
"Пытливый" наблюдает за действиями военного корабля США в Черном море
"Пытливый" наблюдает за действиями военного корабля США в Черном море
Сотрудники ФСИН «выгорают» из-за общения с заключенными
Сотрудники ФСИН «выгорают» из-за общения с заключенными
Страшное оружие нацистов: "Солнечная пушка"
Страшное оружие нацистов: "Солнечная пушка"
В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана
В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана
Как Шарль де Голль начал дедолларизацию и чем это закончилось
Как Шарль де Голль начал дедолларизацию и чем это закончилось
Повесть о Святохне: эпизод древнерусской "игры престолов"
Повесть о Святохне: эпизод древнерусской "игры престолов"
В сети показали выстрел Путина "по США"
В сети показали выстрел Путина "по США"
Эксперт: "вертикаль" пошла вразнос перед протестами
Эксперт: "вертикаль" пошла вразнос перед протестами
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Выясняем, какая диета полезнее
Выясняем, какая диета полезнее
Четыре мифа о вздутии живота
Четыре мифа о вздутии живота
Почему взрослым не рекомендуется применять детскую косметику?
Почему взрослым не рекомендуется применять детскую косметику?
Популярный маникюр 3D нейл-арт
Популярный маникюр 3D нейл-арт
Решаем проблему электризованных волос
Решаем проблему электризованных волос
Бьюти-поводы, которые помогут полюбить зиму
Бьюти-поводы, которые помогут полюбить зиму
Каких ингредиентов стоит избегать в составе косметики
Каких ингредиентов стоит избегать в составе косметики
Народные средства от изжоги
Народные средства от изжоги
Все болезни - от нервов: правда ли это?
Все болезни - от нервов: правда ли это?
Мужское Все >
Светящийся японский кальмар
Светящийся японский кальмар
Особенности национальной рыбалки на ерша
Особенности национальной рыбалки на ерша
На что стоит обратить внимание при составлении дизайн-проекта ванной комнаты
На что стоит обратить внимание при составлении дизайн-проекта ванной комнаты
Проект электрики для двухкомнатной квартиры со студией
Проект электрики для двухкомнатной квартиры со студией
Обычная панельная квартира в стиле Скандинавии
Обычная панельная квартира в стиле Скандинавии
Стильная терраса в стиле шебби-шик
Стильная терраса в стиле шебби-шик
Ручка для ванной - необходимый предмет интерьера
Ручка для ванной - необходимый предмет интерьера
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять супер упражнений для плеч
Десять супер упражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Подвиг и арфа святителя Филарета
Подвиг и арфа святителя Филарета
Патриарх Кирилл разозлил россиян высказываниями о зависимости от гаджетов
Патриарх Кирилл разозлил россиян высказываниями о зависимости от гаджетов
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Заводим дома черепаху
Заводим дома черепаху
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Российские ученые восстанавливают степь ледникового периода
Российские ученые восстанавливают степь ледникового периода
Зачем подкармливать птиц зимой?
Зачем подкармливать птиц зимой?
Что мы не знаем о деньгах
Что мы не знаем о деньгах
От каких привычек люди не могут избавиться
От каких привычек люди не могут избавиться
Как вычислить человека, который старается вас обмануть
Как вычислить человека, который старается вас обмануть
Муравьи-зомби - что вы знаете о них?
Муравьи-зомби - что вы знаете о них?
Не хотите неприятностей за границей? Познакомьтесь с правилами поведения
Не хотите неприятностей за границей? Познакомьтесь с правилами поведения
Мистическая жизнь Николая Васильевича Гоголя
Мистическая жизнь Николая Васильевича Гоголя
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой

Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.

Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ