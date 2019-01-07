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Автор Саид Гафуров

Пакт Молотова - Риббентропа - крупнейший успех советской дипломатии

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Рассуждения о "предательском" пакте Молотова — Риббентропа уже набили всем оскомину. Но вновь и вновь эта тема поднимается и разными странами, и внутренней оппозицией. Неужели трудно обратиться к простым непреложным историческим фактам? Напомнить о них, как показывает практика, никогда не поздно и нелишне. Обозреватель Pravda.Ru сделал это.

Не знаешь истории — готовься к войне
Фото: REX

Англо-немецкий договор о ненападении был подписан на мюнхенской встрече в августе 1938 года, а франко-немецкий — в декабре 1938 года. Советско-германский договор о ненападении был подписан только в августе 1939 года.

Тогда, осенью 1938 года, Чемберлен и Гитлер после личных переговоров приняли совместную декларацию: "Мы, фюрер и канцлер Германии и английский премьер-министр, продолжили сегодня нашу беседу и единодушно пришли к убеждению, что вопрос англо-германских отношений имеет первостепенное значение для обеих стран и для Европы. Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и англо-германское морское соглашение как символ желания наших обоих народов никогда не вести войну друг против друга. Мы полны решимости рассматривать и другие вопросы, касающиеся наших обеих стран, при помощи консультаций и стремиться в дальнейшем устранять какие бы то ни было поводы к разногласиям, чтобы таким образом содействовать обеспечению мира в Европе".

23 сентября 1938 года СССР послал ноту Польше, где заявил, что любая попытка последней оккупировать часть Чехословакии аннулирует Польско-советский договор о ненападении 1932 года. Панская Польша проигнорировала СССР и в полном соответствии с соглашениями Пилсудского — Гитлера впилась своими, как выяснилось через год, гнилыми зубами в землю чехов и словаков, оккупировав Тешин. И только год спустя, 1 сентября 1939 года, Гитлер напал на своего союзника — Польшу, вместе с которым (и Венгрией) за год до этого они рвали на части несчастную Чехословакию.

На мой взгляд, некрасиво притворяться, что не понимаешь чего-либо, понимая это. Это заставляет собеседника тратить время на объяснение азбучных истин. Но тем, кто делает вид, что не понимает, почему соглашение между Риббентропом и В. М. Молотовым было крупнейшим успехом советской дипломатии, нужно напоминать…

— Чехословакия была союзником СССР. Польша не позволила СССР спасти ее от гитлеровцев.

— Вторым союзником СССР в Европе была республиканская Испания. В 1939-м она погибла. Больше у СССР европейских союзников не было.

— Польша же была союзником Гитлера, причем шансов у СССР выиграть войну против польско-германско-венгерского блока не было. (В печально знаменитых показаниях Тухачевского от 1 июля 1937 года война СССР против польско-германского альянса рассматривалась как неизбежная, а маршал Буденный в своей докладной записке наркому Ворошилову по итогам процесса по "заговору маршалов" упоминал, что именно создание польско-германского альянса и неизбежность поражения РККА его объединенным силам послужили источником заговора.)

— В 1938 году СССР сделал, что мог, чтобы помочь своему союзнику Чехословакии, но не получилось. Польша не разрешила проход советских войск для войны против своего союзника по пакту Пилсудского-Гитлера.

— В 1938 году Польша в союзе с Германией (и Венгрией) разорвала на куски несчастную Чехословакию. Это потом Польша со своими гитлеровскими друзьями поссорилась.

— Мотивировкой Польши для участия в гитлеровской агрессии против Чехословакии был "принцип национальностей". СССР в 1929 году присоединил к Украине и Белоруссии украинские и белорусские земли в полном соответствии с принципом национальностей на основе базовых принципов дипломатии, который СССР выучил по польским и германским урокам.

В момент подписания соглашения между Молотовым и Риббентропом никто: ни Молотов, ни Риббентроп, ни Гитлер, ни Сталин, ни Чемберлен, ни Даладье, ни Рейно, ни Черчилль, ни Муссолини, ни Рузвельт, — никто не знал, что через десять дней начнется новая мировая война. Война вовсе не была предрешена Тем более, никто не мог предположить такой быстрый разгром Польши и Франции. Но это соглашение уничтожило польско-германский альянс, направленный против СССР и среднеевропейских стран.

О том, что соглашение между Молотовым и Риббентропом не рассматривалось в Германии как обязывающее СССР поддержать рейх, свидетельствует тот анекдотический факт, что, как вспоминал генерал Варлимонт, "17 сентября 1939 года генерал Йодль, будучи извещенным о том, что войска Красной армии вступают на территорию Польши, с ужасом спросил: "Против кого?"".

Польский лидер генерал Бек, когда наступило протрезвление и наказание за собственную подлость, предпочел назвать ее всего лишь "ошибкой". Между прочим, за ошибки надо платить…

Человек — это его прошлое. Нация — это ее история. И нужно отдавать себе отчет, что гитлеризм и две мировые войны — это один из важнейших элементов "еуроценностей". Все остальное — только слова, проплаченные нынешними европейскими хозяевами жизни, тогда как гитлеризм и варварство войн — это и есть реальность евроценностей.

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Пакт Молотова-Риббентропа — блестящий успех советской дипломатии
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