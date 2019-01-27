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Автор Мария Сныткова

Золотой стандарт: рывок Российской империи

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122 года назад в России были выпущены первые золотые монеты. 15 января 1897 года Российская империя осуществила переход к золотому монометаллизму. Так началось время экономических денежных реформ министра финансов Витте, в результате которых золотой рубль стал самой твердой валютой в мире, привязанной к золотым запасам российского государства.

Золотой стандарт: рывок Российской империи. 397842.jpeg

До появления золотых монет в Российской империи существовал серебряный стандарт. Но в конце XIX века необходимость реформ была продиктована переменами на мировой экономической арене, когда в основе единой денежной системы, созданной развитыми странами, встала золотая денежная единица. Введение в России золотого стандарта немало способствовало приведению государственных финансов в благоприятное положение. Однако первоначально реформа Сергея Юльевича Витте была встречена в штыки. Причина крылась в том, что переход к золотому содержанию неминуемо сопровождался девальвацией рубля по курсу "двух третей", а большинство представителей Госсовета, решавшего судьбу государства, считали обесценивание национальной валюты "унижением государственного достоинства".

Впрочем, существовала и менее высокопарная причина не допускать стабилизации рубля — против были иностранные финансовые круги и отечественная буржуазия, которым неустойчивость денег помогала увеличивать доходы, в том числе от экспорта зерна. Таким образом, реформа Витте наступала на хвост всем спекулянтам, сколачивающим состояния на разнице валют. В этой связи подготовка к переходу на золотой стандарт в 1880-е годы велась тайно и результаты были обнародованы лишь после того, как Сергей Витте добился благосклонности императора Николая II.

Выбирая ориентир среди соседних европейских стран, министр финансов Витте решил остановить свой выбор на золотом стандарте, который был в ходу в Англии. Начавшийся в 1893 году в Российской империи промышленный подъем ускорил приведение денежной реформы в действие. И уже в 1895 году было обнародовано право заключать сделки на золото, а Государственный банк получил возможность покупать золотые монеты и осуществлять ими платежи.

В тот же год Госбанк, кассы правительственных учреждений и железных дорог приступили к приему монет из желтого металла. Также заведомо был установлен курс бумажного рубля, который составил 7 рублей 40 копеек за золотой полуимпериал номиналом 5 рублей. Впрочем, с 1896 года курс подрос на 10 копеек. Высочайший указ "О чеканке и выпуске в обращение золотых монет", подготовленный великим экономистом-реформатором Витте, был издан 3 января 1897 года.

Один новый рубль приравнивался к 0,7774234 граммам чистого золота. Выпускались монеты из драгоценного металла номиналом 5 и 10 рублей, а также империалы (15 рублей) и полуимпериалы (7,5 рублей). В десятирублевой монете, или так называемом "николаевском" червонце, на который был нанесен портрет императора Николая II, содержалось 7,74234 грамм чистого золота, в целом же монета весила 8,6026 грамм. Золотой российский рубль по содержанию в нем благородного металла был в два раза тяжелее марки и в такой же степени легче доллара.

В Российской империи наравне с монетами имели хождении и бумажные кредитные билеты. Причем равновесное хождение как бумажных, так и металлических денег происходило в государстве достаточно стабильно благодаря балансу золотого резерва и бумажной массы. Этот баланс строго регулировался законом, который следил за тем, чтобы выпущенные в обращение билеты не превышали золотого запаса более чем на 300 миллионов рублей. Интересно, что в отличие от мировых экономик, признавших рубль самой твердой валютой в мире, российский народ золотые монеты не признавал, получать их при расплате не любил, а получив, стремился поскорей избавиться от "желтяков", считая их неудобными в обращении.

Однако недовольство или, быть может, страх народа перед золотыми монетами не мешал государству улучшать свою инвестиционную привлекательность. В то же время запасы золота, к которым была привязана новая валюта, надежно защищали экономику от внешних факторов, а сам рубль — от инфляции. Золотая наличность была увеличена Госбанком с 300 миллионов до 1095 миллионов рублей. Таким образом, монеты из драгметалла стали соответствовать по сумме обращавшимся кредитным билетам, коих насчитывалось 1121 миллионов рублей. Таким образом, билеты на золото стало возможным обменивать без ограничений.

Помимо пяти- и десятирублевой монет, которые в столице в насмешку называли "матильдорами" в честь жены Витте и "виттекиндерами", Сергей Юрьевич предлагал ввести разменную монету под названием "русь". Однако, по информации "Русского портала", деньги с патриотичным названием так и не были отчеканены во избежание путаницы, хотя образцы мелкой монеты уже были отпечатаны. Довольно быстро реформа Витте укрепила внешний и внутренний курс рубля, в страну стали стекаться капиталы (как российские, так и заграничные) благодаря оздоровленному инвестиционному климату. Плюсом преобразований также стало ослабление негативных последствий промышленного кризиса начала XX века, который сопровождался массовыми банкротствами российских предприятий.

Так, за 1900-1903 годы на территории империи закрылись до 3 тысяч фабрик, что повлекло за собой рост безработицы. Промышленность начала преодолевать кризис лишь в 1903 году, когда Российская империя стояла на пороге русско-японской войны. Впрочем, экономическая мощь и стабильность государства помогла ему пережить и войну. И даже поражение Российской империи в столкновении с Японской не отвратило иностранных банкиров и промышленников от сотрудничества с нашими предками, они по-прежнему были уверены в твердости российского золотого рубля. Свободный размен бумажных денег на золото прекратился в Российской империи с началом Первой мировой войны.

29 июля 1914 года началась мобилизация в пограничные с Австро-Венгрией военные округа и тогда же министр финансов Витте отдал распоряжение № 2096, ознаменовавший прекращение размена билетов на золото. В результате 629 миллионов золотых монет осело в закромах населения Российской империи, которое не пожелало отдавать государству червонцы из благородного металла.

Следствием жадности россиян до золота стал кризис наличности, которому особенно способствовало отсутствие купюр, которые ранее заменяли золотые монеты. Впрочем, сбалансированный бюджет последних лет позволил России накопить к началу Первой мировой войны свыше 5800 миллионов свободной наличности, что помогло стране с достоинством пережить Первую мировую войну прошлого столетия.

Источник фото: flickr.com

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