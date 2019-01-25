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Автор Дарья Курганская

Что в празднике твоем, Татьяна?

Наследие » Россия

Сегодня вся страна поздравляет Татьян с днем ангела, а студенты чествуют свою покровительницу, в день именин которой в 1755 году был подписан указ об открытии Московского университета. А как прошли студенческие годы у наших звезд? Они отважились рассказать всю правду: кто же из них был ботаником, а кто уповал на помощь товарищей и на шпаргалки?

25 января — удивительная дата, на которую приходится сразу несколько праздников. Первый из них связан с апостолом Павлом, который прозрел, услышав глас Божий. В этот день протестантская церковь отмечает День обращения апостола Павла. Святой родился в малоазиатском городе Тарсе и имел два имени — еврейское Савл и римское Павел. Изначально он отрицал христианство, пока, согласно писанию, во время путешествия в Дамаск для расправы над христианами не увидел свет и не услышал речи Иисуса. После общения с Богом он ослеп и принял христианство. За его мужество всевышний вернул ему зрение, и праздник 25 января назвали Днем чудесного обращения, а Павел из врага Иисуса превратился в его апостола.

Второй, более известный церковный праздник — День мученицы Татьяны, которая скончалась 12 января (но новому календарю — 25 января) 226 года. Святая Татьяна была уроженкой Римской империи, но вопреки всем канонам исповедовала христианскую веру. Во время христианских гонений в первой половине II века была схвачена язычниками и приведена в храм для свершения ритуала. Как гласит предание, Татьяна отказалась кланяться идолу, произнеся вместо этого молитву во славу Христа, и произошло землетрясение, которое разрушило часть храма. После ее пытались отдать на съедение льву, но молитва опять помогла: хищник покорно подошел к ней и приклонил голову. Татьяне удалось многих обратить в свою веру, но, несмотря на это, она все же приняла мученическую смерть от меча. Сейчас святая Татьяна почитается в православной и католической церквях как мученица первых веков христианства.

По всей России о святой Татьяне узнали, когда в день памяти мученицы императрица Елизавета, одобрив прошение государственного деятеля и своего фаворита Ивана Ивановича Шувалова, подписала указ об открытии Московского университета. Так 12 января 1755 года началось становление крупнейшего в России храма культуры, науки и письменности. Так появился праздник, посвященный Дню основания Московского университета. А несколько лет спустя согласно указу императора Николая I было решено праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так появился День студентов, который с 2005 года отмечается в России как День российского студенчества.

Студенчество — тяжелая пора. Молодость в самом разгаре, а тут вдруг приходится выбирать между учебой и друзьями. Прогулки по ночам выливаются в дневной сон на лекциях, а выставленная в форточку зачетка в сочетании с призывным кличем: "Халява, приди!" — не всегда помогает. Наступает момент, когда начинаешь себя чувствовать "мучеником науки" и остается лишь один выход... Писать шпаргалки.

Сегодня, в эру высокоскоростного интернета и мобильной связи, студентам намного проще обмануть бдительных преподавателей. Маленькие подсказки для экзамена можно скачать, распечатать или загрузить в сотовый телефон. Для самых продвинутых даже появились специальные программы, которые помогают изготовить мобильные шпаргалки самостоятельно.

А как сдавали сессии звезды современного шоу-биза? Неужели они так же, как и многие, поддавались искушению списать или подглядеть у соседа? Воспоминаниями о студенческих буднях с нами поделились знаменитые актеры, продюсеры, телеведущие и просто известные люди.

Светлана Ходченкова, актриса

Я никогда не понимала историю, и поэтому просто учила ее наизусть. И вот однажды вызубрила все от корки до корки, пришла на экзамен, а преподавательница поставила мне 4. Я тогда расплакалась, очень расстроилась, и мне объяснили, что 4 — не потому что плохо знаешь, а потому, что не понимаешь. Сейчас, вспоминая то время, я понимаю: вот бы мне беспроводной интернет в те годы, жизнь была бы намного проще! Хотя, конечно, тогда мы об этом не думали. У нас не было никаких гаджетов, и мы просто все зубрили. И знали больше.

Арина Шарапова, телеведущая

Признаюсь честно: я в своей жизни списывала часто. Просто, когда родила, не успевала готовиться ко всем экзаменам. Вообще, списывание — это же целая часть студенческой жизни. Вот я сейчас принимаю экзамены и жутко завидую новым технологиям. Помните, был фильм "Операция Ы". Там студент пришел сдавать экзамен весь перемотанный, а под бинтами — наушники. Тогда это было сказкой, а сейчас сон стал явью. Сейчас можно в ухо наушник вставить, и это будет незаметно. Я вообще с юмором отношусь ко всему и многое своим студентам прощаю. Вот если я принимаю экзамен одна, то им повезло, а если нас много, то уже сложнее списывать. А если бы у меня была возможность отправить что-то из современных гаджетов в прошлое, я бы отправила маленький наушник, как у телеведущих, и устройство с беспроводным интернетом, чтобы на другом конце провода кто-то был и мне подсказывал.

Иосиф Пригожин, продюсер

У меня была очень смешная история в 1990-е годы. Я уже тогда немного занимался бизнесом и мечтал поступить в ГИТИС. Пришел на вступительные экзамены. В комиссии сидел надменный профессор, который в самом конце меня спросил: "А зачем вы пришли учиться?" — "Это моя мечта". — "Вы знаете... Я же вас могу завалить". А я тогда только приехал из своего города, не совсем понял, о чем он, очень оскорбился и грозно отвечаю: "Я вас тоже". Вся комиссия просто со стульев попадала.Что же касается списывания, то каюсь — списывал и в школе, и в институте. И если бы у меня была возможность отправить современные устройства в прошлое, то, конечно, я был бы счастлив. Думаю, будь у меня iPhone и ноутбук с Yota, вот бы я развернулся! Но если бы ко мне самому на экзамен пришли со смартфонами, то я бы их выгнал всех. Надо предмет хоть немного знать, а не списывать все.

Вадим Галыгин, телеведущий

Когда я учился в Военной академии, у нас был предмет "Стрельба и управление огнем". Экзамен по нему проходил на полигоне с деревьями и лазерными пушками, которые имитировали выстрелы настоящих орудий. Ты смотришь в бинокль, даешь координаты, и лазер показывает траекторию твоего выстрела. И там было много сложных формул для расчета всех точек. Разумеется, все формулы надо знать наизусть. Что мы делали: ночью отправляли курсантов, которые писали карандашом формулы на домиках или деревьях. Потом мы приходили на экзамен и знали, что вот за тем деревом написаны такие-то формулы.

Сейчас студенты используют множество гаджетов, что облегчает подготовку к экзаменам и их сдачу. Но, если честно, я им не завидую. Конечно, если бы я мог, я бы отправил себе в прошлое ноутбук с флешкой, но что бы я с ними делал без интернета? Нам и без гаджетов было весело, и знаний больше оставалось.

К тому же в армии у нас были специальные военные компьютеры. Правда, стоили они очень дорого, и, чтобы их не сломали, перед каждым учением мы получали приказ: "Внимание! В компьютер попал осколок, теперь он неисправен". И все, дальше мы шли с карандашом, бумагой и формулами в голове. 

Татьяна Арно, телеведущая

Я пробовала списывать, но не на экзамене и неудачно. На первом курсе у нас была строгая преподавательница по латыни и нужно было учить спряжения. Я их написала на тетрадной обложке, и, естественно, когда отвечала, меня вычислили и страшно наказали. До конца семестра на все ответы я должна была отвечать у доски, задрав голову к потолку. Не знаю, смог бы облегчить тогда мне жизнь iPhone, но я бы от него не отказалась, конечно. У него и звук можно выключить, и в интернет можно зайти. Я даже, наверное, в чем-то завидую современным студентам, что у них сейчас так много технологий.

Оксана Федорова, телеведущая

Я оканчивала вуз не так давно, и возможность пользоваться sms уже была. Еще у кого-то мы настраивали наушники и диктовали ответы по телефону. Правда, время на экзамене всегда идет очень быстро, и если ты будешь сидеть и просто списывать, то не успеешь подготовиться ко всем вопросам. Самым страшным предметом для нас была "Оперативно-розыскная деятельность". Он проходил под грифом "секретно". И готовиться к нему можно было только в спецбиблиотеке. Но мы все равно умудрялись делать по нему шпаргалки, чтобы потом подсмотреть на экзамене. Хотя это было строго запрещено.

У многих из нас годы студенчества связаны с теплыми воспоминаниями. Первая любовь, первые поцелуи, первые робкие шаги навстречу своему будущему. Сегодня у всех, кто когда-то окончил вуз, есть неплохой повод для ностальгии: можно вспомнить о том, как радовался первым сданным экзаменам и переживал из-за очередной пересдачи. Все, конечно, рано или поздно проходит, но остаются впечатления и друзья, с которыми можно встретиться в праздник российского студенчества и отметить этот день, как в былые времена.

25 января богато и на другие праздники.

Сегодня можно смело поздравлять всех штурманов Военно-Морского Флота, поскольку это и их праздник тоже. 25 января 1701 года стало официальной датой основания штурманской службы. В этот день Петр I впервые задумался об основании школы математических и навигацких наук и издал указ: "Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению". Но, несмотря на это, праздник штурманов долгое время отмечался в дни солнцестояния, поскольку в эти дни можно точно определить стороны света (солнце в эти дни в любой точке земного шара восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе), в 1996 году его приурочили к дате издания указа. Так с 1997 года День штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается 25 января, как и было задумано Петром Великим.

25 января — день рождения поэта Роберта Бёрнса — считается национальным праздником в Шотландии. Такие сборники Бернса, как "Веселые нищие" (The Jolly Beggars, 1785), "Молитва святоши Вилли" (Holy Willie's Prayer), "Святая ярмарка" (The Holy Fair, 1786), быстро завоевали любовь народа, и поэт стал символом нации. День рождения кумира, как правило, отмечают праздничным ужином (Burns Supper), перед которым принято цитировать бессмертного классика, читать его стихи и исполнять народные песни. К столу подают традиционные блюда шотландской кухни. Хагис — блюдо из мелко порубленного ливера барана с добавлением овсянки и специй в сочетании с вареным картофелем. А к чаю кранихен — взбитые сливки с малиной и поджаренными овсяными хлопьями. Бернс, судя по его биографии, был этакий шотландский "озорной гуляка", в его поэзии удачно сочетались лирика, сатира и народные настроения.

Несмотря на все вышеперечисленные праздники, большинство, конечно, отдаст дань "классике" - посещению Церкви или прогулкам по городу.

Ну а те, кто предпочтет отметить торжество дома, могут поднять бокалы за всех Татьян, студентов и апостолов, штурманов или процитировать Бернса в знаменитом переводе Маршака. Думаю, скучно не будет. С праздником вас, дорогие читатели!

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