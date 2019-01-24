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Автор Светлана Сметанина

Праздники — поле битвы лентяев и трудоголиков

Наследие » Россия

После новогодних праздников настает время подводить их итоги. Часто неутешительные. Тема отдыха российских трудящихся то и дело оказывается в центре внимания. Одни считают, что длинные каникулы вредны, другие отстаивают свое право на отдых. Причина расхождений проста: отношение к труду и к празднику в России и Европе исторически не совпадало.

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После новогодних праздников настает время подводить их итоги. Часто неутешительные. Нам обязательно расскажут, как плохо мы себя вели: сколько литров алкоголя выпили, сколько килограммов вредного оливье съели и сколько травм получили во время зимних забав. Некоторые экономисты еще осенью подсчитали, что ВВП страны с учетом новогодних праздников не досчитается аж триллиона рублей. То есть мы своим бездельем еще и экономику обрушим. А поскольку в этом году также введены и длинные майские каникулы (9 дней), можно не сомневаться, что страшилки на тему "русской лени" и ее последствий для мира продолжатся.

Все 20 лет существования постсоветской России споры между сторонниками и противниками каникул для трудящихся не утихают. Депутаты чуть ли не каждый год возвращаются к этой теме. Почему мы упорно не можем договориться даже по такому, казалось бы, простому вопросу — сколько дней отдыхать? И самый распространенный аргумент в этой непримиримой борьбе — ссылки на ту самую русскую лень, что кажется стала уже общим местом. А между тем "ноги" ее растут из русской сказки про Емелю, лежавшего на печи, а потом поймавшего волшебную щуку.

"Вот она — заветная мечта русского народа: лежать на печи, а кто-то чтоб все желания исполнял", — предъявляют упрек сторонники отмены каникул. Правда, при этом непонятно, а кто же тогда страну поднимал: дальние территории осваивал, города строил, землю пахал. Доктор исторических наук, профессор МГУ Анна Павловская также считает, что сказка про Емелю говорит вовсе не о склонности русского человека к лени и безделью, а о тяжести крестьянского труда, заставлявшего мечтать о волшебном помощнике. Но есть еще один важный момент.

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"Сказка раскрывает еще одно отличие русской культуры — в ней нет святости понятия труда, того особого трепетного отношения на грани "труд ради самого труда", которое свойственно, например, Германии или Америке", — пишет Анна Павловская в своем двухтомном исследовании "Русский мир: характер, быт и нравы".

Чтобы различие "двух миров" стало еще более ясно, сравним две сказки — русскую "Морозко" и немецкую "Метелица". Сюжеты вроде похожи, но акценты в них расставлены совершенно по-разному. В русской сказке мачеха отправляет нелюбимую падчерицу в лес, чтобы та замерзла. Там девушка встречает Деда Мороза и на все его вопросы "тепло ли тебе, девица?" из последних сил отвечает, что тепло. Дедушка ее за это награждает. В немецком варианте мачеха заставляет падчерицу прыгнуть в колодец за веретеном. И там девушка встречает старушку Метелицу.

Девушка остается у нее жить и помогать в работе: как следует взбивает перину, чтобы на земле шел снег. И за это тоже получает награду. Чувствуете разницу? Русскую героиню награждают за характер: за то, что стойко переживает свалившиеся на нее незаслуженные трудности, не жалуется, терпит и готова принять свою участь. Немецкую девушку осыпают золотом исключительно за трудолюбие. Мораль, как говорится, такова: будешь много и хорошо работать, будет тебе счастье.

"Протестантизм придавал особое сакральное значение профессиональному успеху и законной прибыли. В протестантских странах работа выставлялась как доблесть, как добродетель, итогом которой становится заслуженный достаток, а вместе с ним и почет. В России все это отсутствовало. Православие хотя и одобряло тружеников, но не придавало труду никакого особого значения. Здесь в почете были ничего не делавшие юродивые за их полный отказ от мирских благ или монастырские старцы, почитавшиеся наравне со святыми", — пишет Анна Павловская.

В русских сказках за труд никогда не награждают, потому что не считают это доблестью и поводом для награды. Это способ выживания, неизбежность и вообще — часть жизни. Так что с одной стороны "работа не волк, в лес не убежит". А с другой — и мы от нее никуда не убежим. Так, передохнем немножко и опять пахать. Отсюда — ценность праздника. Потому что это передышка от повседневной рутины, возможность пообщаться с родственниками и друзьями, посидеть с близкими людьми за общим столом. Поэтому очень важно соблюдение и культивирование ритуалов, обрядов.

"В протестантской Европе и США — святость труда и необходимость праздника. В России — святость праздника и неизбежность труда", — уверена Анна Павловская. Так что трудоголикам, когда они в очередной раз начнут выступать за отмену каникул, стоит внимательнее почитать русские народные сказки. Узнаете много интересного.

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Темы труд отдых лентяи традиции праздники трудоголики русские сказки новогодние каникулы новогодние праздники
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Праздники — поле битвы лентяев и трудоголиков
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