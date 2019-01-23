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Автор Игорь Буккер

Яков Брюс: загадочный сподвижник Петра I

Наследие » Россия

Самый загадочный сподвижник Петра I граф и генерал-фельдмаршал Яков Брюс принимал участие в военных походах, создал русскую артиллерию и командовал ее в Полтавской баталии. Полководец и ученый, государственный деятель и дипломат — кем только он не был. Простой народ и менее образованные современники считали его колдуном и чернокнижником.

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Что можно сказать про человека, в библиотеке которого находились книги, написанные на 14 языках, среди них 233 книги по физико-математическим наукам, 116 книг по медицине, 71 фолиант, посвященный географии и геологии, более 90 томов по военным наукам, издания по биологии, истории, философии, лингвистике, художественным ремеслам, генеалогии и геральдике, домоводству и садоводству, кулинарии, пиротехнике, каталоги нескольких музеев и прочих из разряда нон-фикшн. При этом небольшое собрание беллетристики: правда, "Метаморфозы" Овидия не на латыни, а на голландском, Мольер в оригинале и по-немецки.

Среди незаурядных личностей "птенцов гнезда Петрова" — глава Артиллерийского приказа и участник Всешутейших соборов (грандиозных царских попоек) — мистик Яков Брюс отличался тем, что ни о ком другом не было сложено столько легенд и мифов. Наравне с другими Брюс интересовался науками и принимал участие во всех мероприятиях (дипломатических, военных и проч.), но только его одного напрямую заподозрили в шашнях с нечистой силой. При том, что раскольники считали Антихристом самого царя Петра.

От современников и потомков кавалер практически недостижимой награды Российской империи — ордена Андрея Первозванного — удостоился звания чернокнижника, алхимика, чародея и колдуна. Ему приписывали не только всамделишные, но и вымышленные события, как, например, создание живой куклы и полеты на механической птице над ночной Москвой, разработка механизма вечных часов и эликсира вечной молодости.

Потомок знатного шотландского рода Яков Вилимович Брюс (Jacob или James Daniel Bruce) родился в 1670 году, по одним сведениям, в Москве, по другим — во Пскове.

"Род Брюсов — один из самых древних и именитых в Европе. Выходцы из Нормандии, они ведут свою генеалогическую линию с I тысячелетия нашей эры. Один из Брюсов принял участие в походе герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя в качестве "спутника" и получил в награду поместье Кливленд в северном Йоркшире. Его сын Роберт владел лордством Эннандейл в Шотландии. От эннандэйлской ветви произошла династия шотландских королей XIV века, а с середины XVII столетия — русский род графов Брюсов", — утверждает в своей книге директор Дома-музея Я. В. Брюса в Глинках А. Н. Филимон.

Его отец Вильям приехал в Московию по приглашению царя Алексея Михайловича. О детских годах его практически ничего достоверно неизвестно. Получив прекрасное домашнее образование (мальчик особенную склонность питал к точным и естественным наукам, которыми занимался до конца своей жизни), около 1683 года он оказался записанным вместе со старшим братом в один из царских потешных полков.

В 1687 и 1689 годы в чине прапорщика принимал участие в Азовских походах под руководством фаворита царевны Софьи князя Василия Голицына и был награжден поместьем в 120 четвертей земли и деньгами в размере 20-30 рублей. Видимо, воевал он отменно, поскольку немалую награду получал за каждый свой поход.

Уже с 1689 года Брюс становится неразлучным спутником царя Петра Алексеевича в его походах, и всякий раз был щедро награждаем любившим его царем. Во время осады Азова в 1696 году Брюс занимался составлением карты земель от Москвы до берегов Малой Азии, которая впоследствии была напечатана в Амстердаме. В том же году царь Петр пожаловал его в полковники.

В январе 1695 года Брюс женился на Маргарите фон Мантейфель (Марфе Андреевне), дочери генерала Цоге фон Мантейфеля, выходца из Прибалтики. Посаженным оцом на свадьбе был сам царь Петр.

Брюс отплыл в Англию в 1697 году и в Лондоне пробыл около года, а может быть, и больше, занимаясь преимущественно математикой и астрономией. Или как было начертано на предписании царя "для математической науке в англицком государстве". Но любители всего таинственного этими сведениями не довольствуются и намекают, что масон Брюс якобы посвятил в ложу самого Петра.

В изданной в 1914 году под редакцией С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова книге "Масонство в его прошлом и настоящем" читаем: "Среди русских масонов существовало предание о том, что первая масонская ложа в России была учреждена Петром Великим, немедленно по его возвращении из первого заграничного путешествия: сам Кристофер Врен, знаменитый основатель ново-английского масонства, будто бы посвятил его в таинства ордена; мастером стула в основанной Петром ложе был Лефорт, Гордон — первым, а сам царь — вторым надзирателем. Предание это, лишенное какой бы то ни было документальной основы, находит себе лишь косвенное подтверждение в том высоком уважении, которым имя Петра пользовалось среди русских братьев XVIII века".

Как видим, никакого упоминания о масонстве Брюса (да и указанные сведения ставятся под сомнение). Сказанное еще не означает, что Яков Вилимович не был первостатейным масоном, может быть, просто отменно шифровался. Но согласитесь, чтобы об этом говорить, необходимо располагать хоть какими-то сведениями.

Пребывание Брюса в Англии повлияло и на будущую символику России. Андреевский флаг, введенный в России в 1698 году, появился будто бы благодаря стараниям шотландца Брюса. В том же году Брюс первым из русских ученых написал научный трактат о законе всемирного тяготения — "Теория движения планет". Еще одним из итогов путешествия в Англию стала разработка воинских артикулов совместно с Адамом Вейде. По возвращении в Россию Брюс постоянно получал от Петра поручения исполнять разные научные работы: переводил иностранных авторов и издавал книги, занимался астрономией.

Неудача под Нарвой (в ноябре 1700 года) навлекла на генерал-майора Брюса гнев Петра, который отрешил его от должности генерал-фельдцейхмейстера, иначе говоря, командующего русской артиллерией, но уже через год снова вернул его на прежнее место и, кроме того, сделал заведующим новгородским приказом. В этом качестве Брюс находился при армии в первые годы Северной войны, участвовал во взятии Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы, командовал левым флангом армии в битве при деревне Лесной.

В сражении под Полтавой, командуя всей тогдашней русской артиллерией, состоявшей из 72 орудий, был награжден орденом св. Андрея Первозванного. Лишь однажды орденом св. Андрея были пожалованы сразу несколько человек. За Полтавскую викторию его получили боевые генералы Брюс, Галлард и Ренцель. Статут 1720 года впервые упомянул максимальное число кавалеров ордена — 24, но еще при жизни Петра Первого их оказалось 38.

Одним из самых известных деяний нашего героя является создание "Брюсова календаря", изданного в Московской гражданской типографии, учрежденной Брюсом. С 1709 года и вплоть до начала ХХ века этот календарь оставался настольной книгой русского земледельца, по которому он сверял сроки посевной и уборочной, следовал указаниям о том, как ухаживать за сельскохозяйственными культурами. По нему определяли сроки наступления Пасхи и расстояния от Москвы и Санкт-Петербурга до других городов Российской империи. Впоследствии выяснилось, что большую роль в создании "Брюсова календаря" сыграл русский просветитель Василий Онуфриевич Киприянов.

Яков Брюс снова в пекле военных сражений, принимает участие в осаде и взятии Риги, сопровождает Петра в Прутском походе. Около 1714 года пошли слухи о хищении им казенных денег, что впоследствии полностью подтвердилось, но Петр не только не покарал казнокрада, но и через три года назначил Брюса президентом берг- и мануфактур-коллегии, со званием сенатора. В 1718 году император отправил Брюса первым министром на Аландский мирный конгресс. В 1721 году Брюс был возведен в графское достоинство и получил поместье из 500 крестьянских дворов.

После смерти Петра Великого Брюс недолгое время поработал в коллегиях и по артиллерийскому ведомству. В 1726 году Брюс вышел в отставку с чином фельдмаршала и поселился в своем поместье Глинках, Богородского уезда, в 42 верстах от Москвы (ныне в черте города Лосино-Петровский), где жил до конца своих дней, изредка наезжая в Белокаменную.

Яков Брюс скончался 19 (30) апреля 1735 года, не оставив потомства. Погребен в Немецкой слободе.

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Темы Петр I масоны Яков Брюс календарь история России сподвижники Петра
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