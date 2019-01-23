Знаменитости России в гостях у Ванги

Сейчас колдуны, гадалки и прочие ясновидящие вызывают у большинства из нас не самые добрые чувства: шарлатанов расплодилось в немыслимых количествах. Однако среди множества прохиндеев попадаются предсказатели, которым не нужна реклама, к ним со всего света съезжаются и простые люди, и знаменитости, чтобы просить о помощи. Такой была Ванга.

Вангелия Пандева Гуштерова, или просто Ванга, в особом представлении не нуждается. Об этой слепой прорицательнице из Болгарии слышал каждый. С одной стороны, эта женщина, которой на днях могло бы исполнится 100 лет, известна по всему миру, с другой — ее жизнь окутана множеством тайн.

До сих пор не утихают споры на счет ее чудесного дара: был ли он на самом деле, или Ванга лишь очень умелая мошенница. Как бы то ни было на самом деле, но к Ванге за помощью обращались не только "обычные" люди, но и те, кого принято называть сильными мира сего.

Среди тех, кто посетил Вангу был поэт и писатель Сергей Михалков. "Этот русский будет долго жить!" — воскликнула слепая женщина, когда Михалков только вошел к ней.

Провидица рассказала писателю о таких личных моментах его жизни, которые мог знать только он сам или члены его семьи. Она также поведала, что его сын, Андрей Кончаловский, уедет в Америку, станет знаменитым режиссером. И сказала, чтобы Михалков встретился с Брежневым.

"— Ты говорил с Брежневым, поговори еще раз.

— Это трудно, — заметил я.

— Это не имеет значения. Он с тобой будет говорить, если ты захочешь. Поговори с ним… ", — цитирует воспоминания писателя портал Vanga.ru.

После этого Михалков еще три раза наведывался к прорицательнице и говорил, что все ее предсказания сбываются.

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Побывал в доме у знаменитой болгарки и актер Вячеслав Тихонов. Его Ванга упрекнула в том, что Тихонов забыл исполнить просьбу своего друга — космонавта Юрия Гагарина: "Ты почему не выполнил желание своего лучшего друга Юрия Гагарина? Перед своим последним полетом он пришел к тебе домой и сказал: "Времени у меня нет, поэтому ты сам купи будильник от моего имени и держи его на своем письменном столе. Пусть этот будильник напоминает тебе обо мне". Рассказывают, что после этого Тихонову стало плохо. Действительно, он забыл выполнить просьбу друга, так как очень болезненно переживал его гибель.

Рассказала Ванга и о последних годах жизни актера, поведав, что жить он будет вдалеке от суеты, а умрет в декабре.

Несколько раз бывал у Ванги писатель Леонид Леонов. Он совершенно безоговорочно верил предсказаниям женщины. В январе 1991 года Леонов попросил своего друга-болгарина передать письмо Ванге. В нем шла речь о романе "Пирамида", работать над которым Леонов начал еще вдалеком 1939-м. Писателю не нравился результат собственного творчества, и он даже подумывал уничтожить написанное. Однако ответ Ванги изменил решение Леонова: "Роман завершен, надо лишь внести некоторые добавления… Он выйдет из печати и будет переведен на многие языки. Как только ты закончишь свой роман, ты умрешь". Двадцать лет он не ставил последнюю точку в своем романе и, может быть, мир никогда бы не увидел "Пирамиду", если бы в начале 1990-х годов Ванга не отправила Леонову еще одно письмо: "Ты успеешь напечатать свой роман, и он получит международную известность". В апреле 1994 года первый том романа вышел в свет, а летом того же года, после празднования 95-летнего юбилея, Леонида Леонова не стало.

Посещал провидицу и живописец Святослав Рерих. В его первый визит, в 1978 году, Ванга с точностью описала рабочий кабинет Рериха и отметила, что самое большое украшение его кабинета — это цветок лилии на подоконнике. Рерих подтвердил слова Ванги, сказав, что это любимый его цветок: "Прекрасная лилия блестит для меня серебром вечных поднебесных снегов Тибета и Гималаев". Ванга сказала, что нужно беречь цветок как символ небесной духовной чистоты.

Художник после смерти отца остался жить и творить в Индии, и перед Вангой сразу встали картины этих удивительных по красоте и духовной силе мест: "Вижу Тибет и Гималаи. Там, в тех местах, зародилась древнейшая история человечества. Твой отец был неземным человеком. Не только художником, но и пророком. Все его картины — прозрения. Ты должен продолжить его дело". Как сообщает "АиФ", Рерих ушел от Ванги глубоко потрясенным.

Побывал у Ванги и Евгений Евтушенко. По свидетельству очевидцев, пожилая женщина с ним не особенно церемонилась: "Какой ты писатель! От тебя несет бочкой! Ты много знаешь и на многое годишься, но зачем столько пьешь и куришь?"

Звезда российской поп-сцены Филипп Киркоров тоже посещал Вангу — к ней еще совсем маленького Филиппа отвезли родители, когда он заболел. Предсказательница сказала, что беспокоится не стоит, а заодно поведала, что Киркоров станет знаменитым и женится на женщине, чье имя будет начинаться с буквы "А".

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Это лишь малый список тех, кто побывал у Ванги. Ее посетителями были многие политики, которые, по понятным причинам, свои визиты старались не афишировать. Всем она говорила правду, несмотря на чины и звания.

О дате своей смерти Ванга объявила за месяц до кончины. Провидица страдала от онкологического заболевания, но не соглашалась на операцию. 10 августа 1996 года, ровно в полночь, врачи заговорили о внезапном улучшении состояния Ванги, однако около десяти часов утра 85-летняя женщина скончалась.