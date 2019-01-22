Анатолий Дуров: "Я жажду славы, хотя служу лишь для забавы"

В жизни он был грустным и серьезным, но сцена изменила этот образ кардинально. Испытания судьбы были жестокими, но ему приходилось шутить смеяться. Этот уникальный человек прошел путь от военного до клоуна и стал основателем цирковой династии Дуровых.

Анатолий Леонидович Дуров родился в Москве осенью 1864 года. Его семья была небольшой: отец — полицейский пристав и старший брат Владимир. Мать Анатолия умерла, когда мальчику едва исполнилось пять лет, вскоре, не выдержав горя, скончался и отец. К счастью для мальчиков, у них был довольно влиятельный и богатый крестный отец, который посчитал своим долгом помочь осиротевшим детям и забрал их к себе.

Попав в семью адвоката Захарова, маленькие Толя и Вова ни в чем не нуждались, крестный отец их даже баловал и брал с собой в театр. Довольно скоро мальчики подросли и возмужали. Тогда крестный устроил их в Первый кадетский корпус, который должен был стать отправной точкой для популярной в те времена военной карьеры. Все испортила непомерная любовь обоих братьев к цирку. Вскоре за шалости и хулиганство на занятиях Анатолия исключили из корпуса, и он полностью посвятил себя своей мечте.

Оборудовав сарай всем необходимым, он начал готовить себя к цирку. Через какое-то время он уже умело лазил по канату и покачивался на трапеции. Но, чтобы превзойти профессиональных циркачей, ему нужен был учитель. Так он познакомился с акробатом Анжелло Бриатором, который начал его тренировать.

Вторым его учителем стал балаганщик Отто Клейс. Анатолий был старательным и прилежным учеником, и вскоре ему разрешили выступать. Первый цирковой опыт он получил как уличный зазывала. Дуров раскрашивал лицо и отпускал смешные шутки. Вскоре он стал любимцем публики и начал участвовать в представлении.

Увы, крестный отец мальчика даже после долгих уговоров не согласился отпустить его в труппу, и Анатолию пришлось сбежать из дома. Недолго думая, он вступил в балаган Вайнштока и уехал в Тверь. Любовь к цирку, казалось, стирала все препятствия, тогда он еще не знал, как жестока и несправедлива бывает судьба.

Дуров хотел стать клоуном, но не простым шутом и паяцем, который мог бы насмешить, а остряком и заводилой, который смог бы вложить в свою шутку смысл. Первый опыт был довольно печальным, и за свое остроумие в сторону хозяина балагана он расплатился звонкой пощечиной. Гордый юноша покинул балаган, а его обидчик не раз пожалел, что так жестоко наказал любимца публики.

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Анатолий вернулся домой, но ненадолго. Собравшись с силами, он вновь пустился в путешествие, на этот раз с труппой фокусника Ринальдо, который в свою очередь познакомил его с настоящими циркачами — акробатами братьями Николет-Робинзон. Так Дуров оказался на арене.

Объехав пол-России с гастролями с акробатическими номерами, юноша все же решил вернуться к амплуа клоуна. В Воронеже он дебютировал на арене цирка Труцци и, сорвав овации публики, не задумываясь, подписал контракт на год.

Но спокойная и размеренная жизнь не прельщала истинного циркача, и в 1884 году Анатолий Дуров отправился в Москву, чтобы вступить в труппу Шумана, гастролирующую с цирком Гинне. После долгих уговоров директор немецкого цирка все же принял малоизвестного клоуна и вскоре понял, что "сорвал банк".

Молодой, неординарный и веселый остряк быстро добился признания. Лучшие цирки Европы стали приглашать его на гастроли. Вскоре он начал выступать с животными и посетил Германию, Австрию, Францию и Испанию. Он умел развеселить толпу и наделать шума.

Самым громким и скандальным экспромтом Дурова стал случай в Одессе. В 1891 году градоначальником Одессы был адмирал П. А. Зеленый.

Когда во время выступления Зеленый вошел в цирковой буфет, все присутствующие встали в знак уважения, а Дуров остался сидеть. "Встать!" — закричал адмирал и, обратившись к своему адъютанту, добавил: "Скажите этому олуху, что я Зеленый!" Дуров поднялся и с сарказмом произнес: "Вот когда ты созреешь, я буду с тобой разговаривать". После окончания антракта выступление продолжилось, и дерзкий клоун вывел на арену своих зверей и свинью, выкрашенную в зеленый цвет. Во время этой импровизированной сценки животные начали кланяться свинье, а Дуров приговаривал: "Кланяйтесь все ему, потому что он зеленый". Скандал был неминуем, и клоуна выслали из Одессы.

В 1895 году вышло еще одно не менее знаменитое представление Дурова "Взрыв крепости". Если верить афише, это была птичья пьеса, в которой участвовали около тысячи кур и пятисот петухов. Петухи звонили в колокола, вызывая караул, ходили в атаку и стреляли из пушки-хлопушки, а "раненые" куры падали, их укладывали в санитарные тележки и увозили. Дуров, как всегда на своих выступлениях, комментировал происходящее злободневными шутками.

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Всю свою жизнь Дуров прожил, получая тумаки от цензуры и полиции, ему приходилось платить штрафы и переезжать из города в город. А с приходом ХХ века его популярность начала угасать. Изменился политический строй, поменялись вкусы публики, и на фоне всего этого дуровские пантомимы уже не выглядели оригинальными.

В конце 1915 года Дуров поехал на очередные гастроли в Мариуполь, там 27 декабря состоялось его последнее выступление.Дуров подхватил брюшной тиф и сгорел за несколько дней. Его привезли в больницу с критической температурой, врачи были бессильны. 7 января 1916 года Анатолий Леонидович Дуров скончался.

Позже известный журналист Н. Г. Шебуев писал: "После смерти А. Л. Дурова никто не бросает в публику смелые стрелы, не боясь за это отсидки. Никто не хочет понять, что клоун должен не только получать пощечины, но раздавать их".

Так ушел из жизни знаменитый клоун, который, по рассказам друзей, был грустным человеком, но это не помешало ему смешить и радовать публику, а главное — стать одним из основателей известной династии Дуровых.

С момента смерти Анатолия Дурова прошло много лет. После него манеж видел других не менее популярных клоунов, но "короля шутов" в истории цирка уже не будет никогда, потому что Дуров был первым и единственным паяцем в своем жанре.