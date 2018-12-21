Забытый герой - Семен Дежнев

Семен Иванович Дежнев — казачий атаман, полярный землепроходец, арктический мореплаватель — один из создателей нашего государства. Именно он и такие, как он, значительно расширили границы земли Русской.

Нашу страну впору называть страной забытых героев — настолько небрежно мы обращаемся с нашей исторической памятью, предпочитая самые дикие мифы реальным событиям, которые превосходят любые, даже самые невероятные выдумки телевизионных сценаристов.

В этом году исполнилось 360 лет с момента великого исторического события: открытия экспедицией Семена Дежнева пролива между Азией и Америкой.

В его истории поражает небывалая свобода и сила этого человека. Как написано в Евангелии: дух бодр, плоть же немощна. Узнавая историю Дежнева, поневоле задумываешься, что же это был за несгибаемый дух, который позволял покорять Ледовитый океан на речном судне и неделями идти на лыжах к неоткрытой еще реке после того, как потерпел кораблекрушение… зимой. И ведь такие, как Дежнев, были далеко не единичным явлением.

Пролив, открытый впервые Семеном Дежневым и Федотом Поповым с товарищами, был впоследствии "переоткрыт" экспедицией Витуса Беринга, и получил его имя.

Причем пролив, который по справедливости стоило бы назвать "Дежневским", называется Беринговым с легкой руки мореплавателя англичанина Кука (того самого, которого "съели аборигены", по словам Высоцкого).

Однако честь открытия практически всего побережья Ледовитого океана принадлежит именно русским людям XVI-XVIII веков. Открыли пролив между Азией и Америкой впервые именно русские мореходы и землепроходцы.

Историческое плавание было совершено Семеном Дежневым и со товарищи в 1648 году. Шесть кочей экспедиции Дежнева — Попова (и примазавшийся к ним седьмой коч Анкудинова) вышли из устья реки Колымы и, обогнув Чукотский полуостров, вышли из Ледовитого океана в Тихий и практически достигли своей цели — приплыли южнее устья реки Анадырь.

Учитывая, что целью плавания было именно достижение устья реки Анадырь, это был оглушительный успех, так как в эпоху Великих географических открытий большим успехом было приплыть именно туда, куда и намеревался. Плавание заняло несколько месяцев и осуществилось только со второй попытки, так как годом ранее ему помещали льды.

Коч - поморский корабль, палубное речное судно со скругленным дном (чтобы избежать вмерзания во льды), длиной около 9 метров, ходившее под парусом. Если ветра не было, шли на веслах. Изначально эти суда вообще не предназначались для хождения по морю.

В экспедиции участвовало 90 человек, причем там присутствовала и женщина! Это была якутка — жена Федота Попова. Таким образом, это была первая известная нам женщина, участвовавшая в совершении великого географического открытия! К сожалению, ее имя не сохранилось, как и имена большинства участников того судьбоносного плавания.

Что заставило Семена Дежнева пойти в столь опасное плавание, и какова была его цель?

Восточная Сибирь XVII века бурно развивалась. Здесь создавались и осуществлялись предприятия по добыче мехов, которые были поистине бесценны на мировом рынке и являлись важнейшей статьей экспорта. Прибылями от Сибири в то время создавалось до трети государственного дохода России. На этом фоне деятельность служилых людей Сибири и Севера была исключительно важна, так как в буквальном смысле от них зависело богатство государства.

Как "расширялась" Русская земля

Прославившее Дежнева плавание стало частью расширения Русского государства на северо-восток и имело глубокие и неслучайные предпосылки.

Русская земля, возникшая на пути из варяг в греки, расширялась путем распространения по рекам. С Русского Севера, раньше всех ставшего частью земли Русской, холмогорцы морскими путями двинулись к Груманту, Оби, Енисею, Мангазее.

Там процветала торговля и добыча пушнины еще до всякого основания русских острогов. Морская дорога была очень трудна, сложна, но позволяла обойти Уральские горы ("Камень"), маневрируя между реками и избегая встречи с враждебными местными народами.

Все это сопровождалось бесконечными стычками, вооруженными нападениями и борьбой, местные племена участвовали в осадах русских острогов как на стороне нападающих, так и на стороне осажденных.

Дежнев имел огромное количество ранений от стычек с эвенками, якутами, чукчами, коряками. Служилые люди принимали активное участие в их жизни — мирили племена и роды, роднились с местными жителями, не давали сильным притеснять слабых.

Семен Дежнев несколько раз участвовал в посреднических миссиях и проявил себя выдающимся дипломатом. Русский царь и его воеводы требовали от служилых людей не причинять притеснений местному населению, которое стало новыми подданными Русского государства.

Разбои и грабеж, а также жестокость сурово карались по приказам из центра. Если жестокость и беззаконие приводили к конфликтам, то новые подданные откочевывали подальше и… вот тебе и убыток государству. Подати платить некому!

Легенды сродни Эльдорадо

В поисках новых земель иногда возникали легенды, сродни американской легенде об Эльдорадо. Возможно, авторами этих легенд о землях, битком набитых соболями, "рыбьим зубом" и серебром, были местные жители, желающие как можно скорее и дальше спровадить русских первопроходцев.

Во времена Дежнева бытовала легенда о баснословной "реке Погычи", которая находится за Колымой. Колыма была открыта совсем недавно, и происходило ее активное освоение.

Однако до открытия колымских золотых месторождений оставалось несколько веков. А пока что местные жители выдумывали легенды о баснословных реках, берега которых кишат соболями, которые так нужны русским, и которые, возможно, заставят их уйти искать те баснословные места. И… оставить местных в покое.

"Захолустная" Сибирь

В XVII веке Сибирь ни в коем случае не была захолустьем. Тут процветала бурная торговля, проводились регулярные ярмарки, создавались невероятные состояния.

(В 1645 году якутская таможня отпустила только на подведомственные Колымскому острожку земли 551 человека с товарами на 16 067 рублей. Лошадь в те времена в Сибири стоила 20-30 рублей, а "на Русе" — 2-3 рубля).

Здесь были колоссальные перспективы для социального роста, и сюда бежали от закрепощения многие русские люди. Восточная Сибирь была далека от центра государства, до Москвы нужно было добираться два года, вести шли очень медленно. Например, часть грамот Дежнева в Москву адресована царю Михаилу Федоровичу в то время, как тот уже умер, и в Москве правил новый царь Алексей Михайлович.

Поверив в богатства колымского Эльдорадо — реки Погычи, приказчик купцов Усовых ("олигархов" того времени) Федот Алексеев Попов развил бурную активность по ее поиску.

В экспедицию на поиски Погычи включились также приказчики дома купцов Гусельниковых, не желающих быть обойденными в случае успеха. Как и Дежнев, они были устюжанами. Усовы и Гусельниковы принимали очень активное участие в сибирской торговле, торгуя мылом, сукном, кармазином, сапогами, кожей, ремнями и прочим.

Любая служба на Севере сулила огромную личную прибыль. Дежнев и его товарищи постоянно писали в центр жалобы, касающиеся невыплаты денежного и хлебного жалования, но при этом у них были средства, чтобы вкладывать свои деньги в финансирование экспедиций.

С личной прибыли государство брало десятину. В год, когда состоялся знаменитый поход Дежнева, государство взыскало в Мангазее, Томске, Енисейске и Туринске пошлину в размере 17 905 рублей.

То есть за этот год через указанные пункты прошло мехов на 179 тысяч рублей. Это баснословная сумма. Прибыли промышленников составляли порядка 3 тысяч рублей. Поэтому от государевой службы в тех краях (на любых условиях) не отказывались. Напротив, существовала жесткая конкуренция, подкрепленная заверениями принести прибыль государственной казне.

Репутация Дежнева была такова, что представители устюжских купцов выбрали его в качестве официального руководителя экспедиции. Недостатка в храбрых, отчаянных и бывалых людях в тех краях не было, но у Дежнева, помимо смелости и опыта, был дипломатический талант и умение находить взаимовыгодные компромиссы.

Семен Дежнев выдержал конкуренцию, пообещал добыть в царскую казну 250 соболей и стал главным государевым человеком в экспедиции, организованной Федотом Поповым.

Целью экспедиции было устье неведомой, но такой желанной реки Анадырь, где каждый надеялся найти то, что было ему лично по душе: Семен Дежнев — необъясаченный народ, Федот Попов — новые рынки сбыта, Герасим Анкудинов… ну, он был "лихим человеком".

Согласно исследованиям историка М. И. Белова, Семен был выходцем с Пинеги, которая является притоком Северной Двины. Свою службу он начал в 1630-х годах. Стал первооткрывателем Колымы, участвовал в сборе ясака, захвате аманатов, туземной дипломатии, стычках с туземцами, суровых зимовках, был неоднократно ранен. Являлся одним из 13 защитников Колымского острожка во время нападения на него более 500 юкагиров в 1645 году.

Пираты тоже были

Конкурентом Дежнева в этой экспедиции был предводитель пиратской шайки Герасим Анкудинов, который тоже претендовал на место руководителя экспедиции, также посулив добыть Государю 250 соболей.

Но, видимо, он действительно был темной личностью, так как его прошение было отклонено, и место досталось предприимчивому и дипломатичному Дежневу. Тогда Анкудинов снарядил на свои деньги свой собственный, отдельный коч, который, не долго думая, присоединил к экспедиции Попова-Дежнева своим собственным произволением. Увязался за ними.

Дежнев категорически не признавал его как участника экспедиции, упорно писал в своих "отписках" что кочей шесть, а не семь, и пытался жаловаться на него в центр, называя вором и грабителем.

Да! Герасим был пиратом Карского моря! И он тоже хотел попасть на таинственную реку Анадырь, где можно разжиться соболями, да и вообще обогатиться. Герасим и Семен были врагами, но тем не менее в экспедицию они отправились вместе. Федот Попов хранил нейтралитет. И после шторма в Ледовитом океане, когда коч Герасима потерпел крушение, он перебрался именно на корабль Попова.

Таким образом, со второй попытки (первая не удалась из-за невозможности пройти морем на восток от Колымы из-за плотных льдов), летом 1648 года экспедиция Попова в составе шести кочей (плюс один анкудиновский) отправилась в путь. Мореходам повезло: льды в то лето не преградили им путь.

Экспедиция обогнула Чукотский полуостров и вышла в Тихий океан через пролив, разделяющий Азию и Америку, загадочный "пролив Аниан", о котором мечтали европейские мореплаватели.

Большой каменный нос был населен воинственно настроенными чукчами, о которых Дежнев написал, что они вставляют зубы себе в лицо. Речь шла об украшениях из моржовых клыков, которыми мужчины традиционно украшали себя.

Обогнув этот мыс, населенный чукчами, который впоследствии будет назван в его честь, Дежнев вышел в Тихий океан.

Незапланированное Великое географическое открытие совершилось. У Большого каменного носа коч Анкудинова потерпел крушение, но сам он спасся и продолжил путь на коче Попова.

Видимо, перейти на коч Дежнева он отказаться. Возможно, если бы летом 1648 года не было бы благоприятной ледовой обстановки, открытие бы не состоялось. Однако — "везет тому, кто везет"! Экспедиция Дежнева была оснащена компасом, и Семен Дежнев оставил ориентации по сторонам света при описании Большого каменного носа, достаточно прогрессивное для его эпохи.

Сам по себе факт достижения Большого каменного носа требовал большого мужества, и многие до Дежнева просто отказывались плыть в том направлении, положившись на заверения туземцев, которые сообщали, что не знают никакого пролива.

Упорство, знания, смелость и удача сфокусировались в судьбе одного человека, и Семен Дежнев первым открыл пролив между двумя континентами, который сейчас носит имя Витуса Беринга.

Федот Алексеев Попов и Герасим Анкудинов погибли, как и большая часть их команд. Их корабли разметало по Ледовитому океану. Позже они были выброшены на берег и умерли от цинги. Об этом Дежневу сообщила жена Попова, которая выжила, и которую он через два года обнаружил в плену у коряков.

Для Дежнева поход 1648 года тоже чуть было не закончился гибелью, его коч потерпел крушение в районе Олюторского залива, из 90 участников экспедиции осталось в живых 24. Они пошли по суше вдоль моря к устью Анадыри, и шли так 10 недель после того, как потерпели крушение зимой в океане.

Шли на лыжах, пытаясь добывать себе еду. Из 90 человек, вышедших из устья Колымы до устья реки Анадыри, которая и была целью плавания, добрались в итоге 12 человек. Эти 12 человек, во главе с Семеном Дежневым поставили Анадырский острог. "Казаки в беде не плачут", — гласит поговорка.

В 1659 году Дежнев возвратился в Якутск, спустя 20 лет (можно себе представить удивление его жены!) Затем он отправился в Москву с огромной партией рыбьего зуба (289 пудов рыбьего зуба, что по московской цене 60 рублей за пуд составило более 17 тысяч рублей), собранного им.

В Москве он получает соболями свой процент с прибыли, добытой им для государя. Это пятьсот рублей соболями. Дежнев сразу становится богатым человеком. Кроме того, ему выдают задолженность по денежному и хлебному жалованью: треть деньгами, две трети — сукном.

Теперь Дежнев просит о повышении. Его прошение было удовлетворено, и он был поверстан в оклад атамана. После этого Дежнев вернулся в Якутск, снова отправился на далекие службы, снова мирил враждующие роды эвенков-тунгусов на реке Оленек.

В 1670 году Дежнев вновь отправился в Москву с казной, причем его путь занял около двух лет. В Москве Дежнев и умер в начале 1673 года.

Личная история и посмертная слава

Хотя Семен Дежнев был неграмотен, однако вел оживленную переписку с местными воеводами и с царем (пусть и не всегда правильно представлял, кто именно сейчас правит). В своей отписке якутскому воеводе он сообщил, что составил чертеж реки Анадырь, которую он, как и планировал, присоединил к Российскому царству. Таким образом, он обеспечил себе место в истории.

Карта же Большого каменного носа (современный мыс Дежнева) была составлена Герхардом Миллером только в 1737 году по показаниям документов Дежнева, обнаруженным в Якутске.

С этого началась и его посмертная слава. Один из первых историков Сибири Герхард Миллер приложил все усилия к тому, чтобы этот русский приоритет стал широко известен. Таким образом, Семён Дежнёв навсегда вписал свое имя в историю и географию. В 1898 году "Большой Каменный Нос" указом императора Николая II получил имя Дежнева.

Случайность? Везение? Подвиг?

Открытие Дежневым пролива между Азией и Америки, в общем-то, — случайность. В той же мере, как и открытие Колумбом Америки: результат географического открытия не совпал в заявленной целью экспедиции.

Но счастливое стечение обстоятельств, способствовавших открытию Дежнева, нисколько не умаляет его подвиг. В результате своего похода Семен попал именно туда, куда и планировал, — в устье реки Анадырь.

В эпоху географических открытий попасть в запланированный пункт назначения это — само по себе было не рядовое событие. Русские в тот период полагали, что к северу от Руси находится некая "Новая земля".

По тогдашним представлениям, она начиналась от одноименного архипелага и простиралась дальше на Восток. Дежнев доказал на практике, что эта Новая земля с Русской не смыкается, и есть возможность пройти к устью Анадыри морем.

Дежнев был неграмотным, не состоял в "Королевских географических обществах", не делал докладов и публикаций в географических журналах. Он был, по сути, промысловым администратором. Но он сделал достаточно, чтобы неоспоримо зафиксировать сделанное им Великое географическое открытие: дал подробное и узнаваемое до сих пор описание мыса, оставил приметы, дал направления.

Вот такова давняя, но вполне современная "частная" история казака Семена Дежнева. Вот он — хрестоматийный пример и русского предпринимателя, и первопроходца, и воина, и героя, и дипломата, хрестоматийный пример роли личности в истории.

Человек вся свою жизнь посвятил приращению земли Русской. Той самой, на которую сейчас очень заглядываются совсем посторонние люди…

Елена Воробьева, доцент РАНХиГС

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