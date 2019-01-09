Американец мог получить за расстрелянного русского партизана медаль Победы Великой войны.
Недавно мир отмечал столетие со дня окончания Первой мировой войны, в ходе которой пострадало в основном население Европы. С разных сторон воевало 65 миллионов мужчин из 30 стран. Десять миллионов погибло.
Союзники Антанты, в том числе и Российская империя, потеряли шесть миллионов солдат, прогерманский Тройственный союз — четыре миллиона. Досталось и мирному населению — счет раненых и погибших идет на сотни тысяч.
Уже в конце войны французский парламентарий Болуа-Лафон озвучил идею создания международной военной медали. Соответствующий законопроект был внесен в Палату депутатов, но так там и остался.
И лишь после того, как верховный главнокомандующий вооруженными силами Антанты французский маршал Фердинанд Фош предложил странам-победителям на Парижской мирной конференции выпустить награды под общим названием "Медаль Победы", дело пошло.
Размеры и лента медали у стран-союзниц и "сочувствующих" были практически одинаковы. Но главной деталью, объединяющей все награды, было наличие на аверсе аллегорической фигуры Победы (богини Ники) с крыльями на спине. Да и, конечно, девиз — "Великая война во имя цивилизации".
Правда, фигура Ники варьировалась. Это уже была заслуга художников.
Любопытно, что медаль вручалась не только в Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, странах, которые понесли основную тяжесть войны с немцами и их союзниками. Но и в Сиаме, ЮАР, Греции, на Кубе, в Бразилии.
Появилась такая медаль как у союзницы и в Чехословакии, хотя в годы войны ее солдаты воевали за Австро-Венгерскую монархию (вспомните Швейка).
Честней здесь поступила Польша, где данная медаль не была официальной и выпускалась в частном порядке "американскими" поляками. Поляки в силу раздела страны воевали и там, и там.
Понятно, что и число награжденных варьировалось — от миллионов, как, например, во Франции или Великобритании, до полутора тысяч человек (в частности, в Сиаме).
Интересно, что награжденных этой медалью в Японии — сотни тысяч человек. Вступив в войну на стороне Антанты, Япония находилась вдалеке от основного театра военных действий. Это позволило ей использовать свое положение по полной и улучшить свои территориальные и экономические притязания в Восточной Азии.
Япония начала обосновываться в Китае, на ряде тихоокеанских островов и на Дальнем Востоке. К концу 1918 года Япония потеряла всего две тысячи человек. Там нет мемориалов в память о Первой мировой, зато осталась медаль Победы. Правда, без женской фигурки Ники. Японцы предпочли изобразить мужское божество Такэмикадзути-но о-ками с мечом.
Говоря о "победной" медали, особый интерес здесь представляют США, армия которой вступила в Первую мировую в течение последнего года войны — 1918-го, когда война практически завершилась.
Но медаль Победы все же получили миллионы военнослужащих. Причем в США эту награду, как и в Великобритании, Японии вручали и за интервенцию в Советскую Россию.
Уже упоминавшийся маршал Фош с апреля 1918 года становится руководителем вооруженной интервенции против большевиков. Может быть, поэтому за кровавые "подвиги" японцев и американцев тоже полагалась медаль Победы. Хотя воевали интервенты в основном с партизанами и местным населением. Но кровавую память на Севере и Дальнем Востоке России оставили надолго.
Хорошо известны воспоминания полковника армии США Морроу, который рассказывал о русских пленных, которых "отвозили на станцию Андрияновка, где вагоны разгружались, пленных подводили к огромным ямам, у которых их и расстреливали из пулеметов". "Самым памятным" для полковника Морроу был день, "когда было расстреляно 1600 человек".
Последний американский интервент отправился домой 1 апреля 1920-го.
О двуличности интервентов хорошо сказал позже Уинстон Черчилль, который, кстати, сам ратовал за вооруженное уничтожение Советов: "Находились ли союзники в войне с Советской Россией? Разумеется, нет, но советских людей они убивали, как только те попадались им на глаза; на русской земле они оставались в качестве завоевателей; они снабжали оружием врагов советского правительства; они блокировали его порты; они топили его военные суда.
Они горячо стремились к падению советского правительства и строили планы этого падения. Но объявить ему войну — это стыд! Интервенция — позор! Они продолжали повторять, что для них совершенно безразлично, как русские разрешают свои внутренние дела. Они желали оставаться беспристрастными и наносили удар за ударом".
Возвращаясь же к медали Победы, напомним, что награждения начали производиться уже с 1919 года продолжались даже в 1970-е годы. Правда, позднее список награждаемых был расширен, что вело к обесцениванию награды.
Медаль могли уже получить и государственные или муниципальные чиновники как память о Великой войне.
Стоит отметить, что в отличие от современной России британская газета Telegraph накануне Нового года, вспоминая интервенцию в тот же Архангельск, писала: "Когда миллионы людей во всем мире танцевали на улицах, празднуя окончание Первой мировой, на севере России боевые действия только усилились.
Хотя историки в основном игнорируют этот конфликт, считая его второстепенным на фоне масштабной войны с Германией, он оставил глубокий рубец в российской психологии". Рефрен англичанина — нам нечего было делать в России. Пусть даже и Советской…
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