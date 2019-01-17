Минобороны сняло секретность с рапорта Жукова об освобождении Польши

Рапорт маршала Георгия Жукова об освобождении Польши в 1945 году был рассекречен в ходе заседания рабочей группы Российского исторического общества. Об этом сообщают СМИ.

Засекреченный документ был написан Жуковым 29 января 1945 года Государственному комитету обороны, возглавлял который Иосиф Сталин.

Документ зафиксировал, что стремительность движений отечественных войск помешала гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, а также железные и шоссейные дороги. В планы фашистов входило и истребление польского населения и вывоз продовольственных товаров и скота.

В крупных городах Польши, по сообщению Жукова, удалось сохранить важные промышленные предприятия, действующие к 14 января 1945 года, со всеми запасами сырья и необходимым оборудованием.

"За 17 дней наступательных боёв войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено", — пишет Георгий Жуков.

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