В Польши обнаружили фрагменты британского самолета времен Второй мировой войны

В лесах на северной границе Польши и Германии обнаружили фрагменты самолета времен Второй мировой войны. Находка указывает на возможное место крушения машины союзников, однако точная модель борта пока не установлена.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Обломки в лесу

Обломки заметил случайный прохожий во время сбора ягод в окрестностях города Свиноуйсьце. Специалисты из Музея обороны побережья Польши, прибыв на место, обнаружили металлические листы с характерной клепкой, элементы конструкции планера и стреляные гильзы.

Анализ артефактов показал, что боеприпасы соответствуют типу, который использовался в британских авиационных пулеметах. Кроме того, на найденной трубке сохранился идентификационный номер, который может указывать на двигатель Rolls-Royce Merlin. Этот жидкостный V12 объемом 27 литров устанавливался на известные машины союзников: истребители Hawker Hurricane и Supermarine Spitfire, а также тяжелые бомбардировщики Avro Lancaster.

Археолог Павел Синицын поясняет, что идентификация двигателя по серийному номеру является одним из самых надежных способов определить конкретную машину, так как позволяет сопоставить находку с архивными списками потерь авиации.

Историки полагают, что самолет был сбит береговыми зенитными батареями. В последние месяцы Второй мировой войны город Свиноуйсьце (тогда немецкий Свинемюнде) был важным индустриальным узлом и часто подвергался авиаударам союзников.

На данный момент обнаружены лишь отдельные части конструкции. Музейные сотрудники призвали местные власти признать территорию местом авиакатастрофы для проведения полноценных раскопок, так как под землей могут находиться останки экипажа и дополнительные узлы самолета.