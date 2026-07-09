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Один шаг до победы над США: какой шанс СССР так и не использовал

Наследие » Советское наследие

1986 год стал точкой невозврата, когда советская политическая машина дала фатальный сбой. Серия катастроф — от гибели "Челленджера" до взрыва в Чернобыле — выявила критический износ управленческих механизмов империи. Пока народ мобилизовал последние силы на ликвидацию последствий, верхушка в Кремле готовила почву для сдачи геополитических позиций. Этот период не просто изменил карту мира, он закрепил доминирование долларовой системы через контролируемый обвал цен на сырье.

Михаил Горбачев и премьер-министр Хоук
Фото: commons.wikimedia.org by Department of Foreign Affairs and Trade, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Горбачев и премьер-министр Хоук

Цепная реакция великих катастроф

Год начался с детонации американского "Челленджера", но настоящий шторм накрыл СССР весной. Взрыв четвертого энергоблока в Чернобыле вырвал из жизни огромные территории и заставил 600 тысяч человек работать на пределе возможностей. Система продемонстрировала способность к быстрой мобилизации, но политический ресурс этой энергии был растрачен впустую. Вместо укрепления основ государства, трагедии использовали как рычаг для демонтажа страны. Гибель парохода "Нахимов" в Цемесской бухте и взрыв ракеты на подлодке К-219 в Атлантике окончательно похоронили миф о незыблемой стабильности. Стало ясно: старые запасы прочности исчерпаны, а новые смыслы предлагать некому.

"Взрыв на К-219 в очередной раз показал, что технический регламент не прощает политической расхлябанности. Мы теряли лодки и корабли не из-за силы противника, а из-за внутренней эрозии дисциплины", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Штаты моментально считали слабость Москвы. Они форсировали гонку вооружений, раздувая миф о "звездных войнах", и одновременно резали цены на нефть. В Кремле сидели люди, привыкшие к комфортной торговле, а не к жестким схваткам. Они предпочли искать компромиссы там, где требовалось наносить встречные удары по валютным и логистическим узлам противника.

Нефтяной капкан и слабость Москвы

Экономика Союза плотно сидела на сырьевой игле. Вашингтон и Эр-Рияд договорились обрушить котировки, лишив СССР притока валюты. Пока Москва слала унизительные письма саудовскому королю с просьбами поднять цены, американцы зачищали конкурентов и обеспечивали безопасность своих танкеров в заливе.

Фактор давления Результат для СССР
Обвал нефтяных цен Дефицит бюджета и валютный голод
Программа СОИ (США) Изнурительные траты на оборону
Поддержка Польши и Афганистана Рост социальной смуты и партизанская война

Горбачев метался между идеями демократизации и страхом перед проявлением силы. Его заявления на съезде КПСС в начале года зафиксировали отказ от победы в глобальном противостоянии. Гласность превратилась в шумовую завесу, за которой скрывалось отсутствие реального плана спасения индустрии и армии.

"Налоговая база того времени трещала по швам из-за падения экспортной выручки. Вместо реформы системы сборов власти просто включили печатный станок, запустив механизм скрытой инфляции", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Асимметричный ответ: шанс на спасение

У Москвы был козырь, способный перевернуть стол. Вместо того чтобы выпрашивать милость у саудитов, можно было вооружить Иран современными минами и ракетами. Блокада Ормузского пролива мгновенно взвинтила бы цены на черное золото. США пришлось бы втянуться в кровопролитную войну в заливе, забыв о давлении на социалистический лагерь. Раздувание конфликта в Персидском заливе сделало бы нефть дефицитным ресурсом. Кремль получил бы сверхприбыли для закупки западных технологий и оборудования в обход любых санкций. История могла пойти по пути укрепления супердержавы, а не ее распродажи за гуманитарную помощь. Однако для такого хода требовалась воля, которой у советских мещан во власти не оказалось.

"Доктрина оборонной достаточности фактически запрещала нам любые превентивные шаги во внешней политике. Мы добровольно заперли себя в клетке, пока противник разбирал прутья", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Советское руководство боялось быть "жестоким", но в итоге привело народ к еще большей трагедии. Отказ от удара по доллару через переход на расчеты в марках или фунтах позволил администрации Рейгана беспрепятственно девальвировать свою валюту и поправить торговый баланс за счет остального мира.

Ответы на популярные вопросы о событиях 1986 года

Как Чернобыль повлиял на политику Горбачева?

Катастрофа стала мощным психологическим ударом, который парализовал волю руководства к сопротивлению внешнему давлению. Вместо модернизации она спровоцировала курс на бесконечные уступки Западу.

Мог ли СССР избежать экономического краха?

Да, через создание контролируемого энергетического кризиса в Персидском заливе и отказ от использования доллара в расчетах за газ и нефть.

Что значила встреча в Рейкьявике?

Это был фактический старт капитуляции, где советский лидер согласился на условия США, не получив взамен твердых гарантий безопасности. К подобным рискам сегодня ведут и новые заявления о гарантиях от Вашингтона.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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