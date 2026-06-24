Хватит калечить людей: тайный приказ МВД СССР в 1949 году изменил правила выживания на Колыме

В июне 1949 года руководство МВД СССР пошло на нестандартный шаг, официально запретив калечить заключенных непосильным трудом в северных лагерях. Секретный приказ ведомства жестко ограничил отправку людей в печально известный Дальстрой: теперь осваивать Колыму могли только заключенные "первой категории", способные выдержать экстремальные нагрузки. Начальникам ГУЛАГа пригрозили суровыми взысканиями за рост смертности и "ухудшение физического профиля" контингента, фактически признав, что истощенные люди больше не приносят пользы государственной экономике.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутугычагский уран

Жесткий отбор: почему на Север слали только крепких

Приказ МВД от 25 июня 1949 года стал точкой перелома в кадровой политике лагерной системы. Ведомство распорядилось направлять в Дальстрой исключительно тех, кто по медицинским показателям относился к первой категории физического труда. Это означало, что заключенный должен был обладать железным здоровьем, позволяющим выполнять тяжелые работы в условиях вечной мерзлоты. Государство прагматично подошло к ресурсам: отправка на Колыму слабых и больных признавалась неэффективной тратой средств на конвоирование и содержание.

"Такая селекция была продиктована не гуманизмом, а экономическим расчетом. На фоне того, как советские инженеры создавали сложнейшие технические системы, в добывающей отрасли всё ещё доминировала мускульная сила. Ослабленный человек в условиях Севера быстро становился обузой для бюджета, поэтому Москва требовала беречь качественную рабочую силу", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Контроль над состоянием здоровья з/к возложили на начальников ИТЛ и ИТК. В приказе прямо указывалось: за высокую заболеваемость и истощение людей карать будут самих руководителей лагерей. Это заставило администрацию на местах пересмотреть график работ и нормы выработки, чтобы не допустить массового "превращения в доходяг" тех, кто должен был добывать золото и олово для страны.

Радио и бани против таежного быта

Помимо трудовых нормативов, документ предписывал радикально улучшить инфраструктуру. В жилые бараки требовалось провести радио, а коммунальные службы — бани, прачечные и сушилки — заставить работать без перебоев. Сушилки для одежды были критически важны в условиях колымской влажности и морозов, так как работа в мокром обмундировании мгновенно приводила к пневмонии. Мастерские по ремонту обуви также получили приказ удовлетворять потребности заключенных в полном объеме.

"Создание минимально приемлемых бытовых условий напрямую влияло на выживаемость. Если человек спит в сухом бараке и слушает радио, его психологическая устойчивость выше, а значит, и производительность растет. Это была попытка сделать лагерную машину более отлаженной, как военная техника того времени, где каждая деталь имела значение для общего результата", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Дикоросы и рыба: как лагеря переводили на самообеспечение

Продовольственный вопрос решался через расширение сети ларьков и использование природных ресурсов региона. Начальникам снабжения поручили организовать сбор грибов, ягод и "дикорастущих витаминоносителей" (в основном хвои) для борьбы с цингой. К сбору даров тайги и рыбной ловле разрешалось привлекать так называемый ослабленный контингент — тех, кто не мог работать в шахтах, но был способен на легкий труд на свежем воздухе.

Для улучшения рациона в лагподразделениях вводили засолку рыбы и грибов, что позволяло создавать запасы на зиму. Проблема питания стояла особенно остро, так как логистика в отдаленные районы была крайне сложной. Ранее ученые предлагали и более радикальные варианты развития региона, такие как создание Сибирского моря, но в 1949 году ставка делалась на немедленную отдачу ресурсов здесь и сейчас.

"Масштабные заготовки дикоросов были вынужденной мерой. В отсутствие достаточного количества свежих овощей только ягоды и хвоя спасали от дефицита витаминов, который косил людей быстрее, чем тяжелый труд. Эта система 'самопрокорма' позволяла снизить нагрузку на централизованные поставки продовольствия", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Параметр изменений Суть приказа МВД от 25.06.1949 Отбор контингента Только лица 1-й категории физтруда Бытовые условия Радиофикация, работа сушилок и прачечных Питание Сбор дикоросов, лов рыбы, открытие ларьков Ответственность Личное наказание начальников за смертность

Ответы на популярные вопросы о лагерном режиме 1949 года

Зачем в бараках для заключенных устанавливали радио?

Радиофикация преследовала две цели: идеологическое воспитание через трансляцию официальных новостей и психологическую разгрузку, направленную на поддержание трудоспособности коллектива.

Как наказывали начальников лагерей за высокую заболеваемость?

В зависимости от тяжести ситуации виновных ждали дисциплинарные взыскания, понижение в должности или, в случае массовой смертности, привлечение к уголовной ответственности за халатность и саботаж плана.

Почему Дальстрой стоял на особом счету у МВД?

Дальстрой обеспечивал значительную часть добычи золота и олова в СССР. Сбои в работе этого треста из-за гибели рабочих рук считались угрозой экономической безопасности страны.

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