Мечта об ипотеке становится реальностью? Квартирный рынок готовит сюрприз для тех, кто ждал обвала

Российский рынок первичной недвижимости может столкнуться с корректировкой стоимости квадратного метра в сторону уменьшения на 5-7%. Подобный сценарий допустим при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, когда ключевая ставка превышает уровень 15%, существенно ограничивая покупательскую способность. Затяжной период дорогого кредитования вынуждает застройщиков искать способы стимулирования продаж на фоне падения интереса к ипотечным продуктам.

Как сообщает издание Газета. Ru со ссылкой на директора департамента сопровождения продаж "ОМ Девелопмент" Людмилу Петухову, фактором снижения цен может стать также избыток нереализованных лотов. В таких условиях девелоперы могут пойти на "точечную коррекцию" прайсов в конкретных жилых комплексах или районах. Однако эксперт полагает, что общерыночный тренд останется восходящим из-за высокой себестоимости материалов и дефицита новых площадок под застройку, что уже привело к тому, что в отдельных регионах цены взлетели на 40%.

Согласно прогнозам аналитиков, к 2027 году стоимость новостроек может вырасти на 10-15% на фоне постепенного восстановления спроса. На текущий момент рынок удерживается от обвала благодаря сложной структуре ценообразования и инертности предложения. При этом стоит учитывать, что ситуация на смежных сегментах остается стабильной, хотя многие эксперты отмечают, что вторичка выдержала удар спроса и не демонстрирует резкого падения стоимости.

"Снижение цен на 5-7% в сегменте строящегося жилья — это скорее маркетинговый маневр, чем глобальный обвал. Девелоперы будут предлагать такие скидки через скрытые инструменты или акции, чтобы не нарушать ковенанты банков по проектному финансированию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по продаже недвижимости Артём Мельников.

"В таком случае возможна стагнация или точечная коррекция цен в пределах 5-7% по отдельным проектам или локациям", — отметила Петухова. Она добавила, что базовый сценарий по-прежнему предполагает умеренное удорожание жилья в долгосрочной перспективе. Динамика цен будет зависеть от баланса между инфляционными ожиданиями застройщиков и реальными доходами населения.

Ответы на популярные вопросы о ценах на новостройки

На сколько могут снизиться цены на новые квартиры?

В случае сохранения высокой ключевой ставки и затоваривания рынка возможна точечная коррекция стоимости в пределах 5-7% в отдельных проектах.

Почему новостройки продолжают расти в цене вопреки падению спроса?

Главными причинами являются высокая себестоимость строительных работ, удорожание логистики материалов и рост требований к качеству современных проектов.

Какой прогноз цен на недвижимость дают эксперты на 2027 год?

В рамках базового сценария ожидается рост стоимости жилья на 10-15% из-за выхода рынка из периода стагнации и накопленного отложенного спроса.

Как высокая ключевая ставка влияет на рынок недвижимости?

Ставка выше 15% делает рыночную ипотеку труднодоступной для большинства граждан, что приводит к охлаждению спроса и накоплению непроданных квартир у девелоперов.

