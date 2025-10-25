Пока не ходят поезда: найдено фото и история советской легенды с БАМа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наследие » Советское наследие

Вы слышали про фото со свадьбы строителей БАМа с подписью "Пока не ходят поезда"? Улыбаетесь? Значит, слышали.

ТЭМ2-5757, СССР, БАМ (Trainpix 146659)
Фото: commons.wikimedia.org by С. Чекалкин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ТЭМ2-5757, СССР, БАМ (Trainpix 146659)

Эта история десятилетиями гуляет по стране. Её пересказывают в компаниях, цитируют на форумах, спорят: кто-то уверяет, что читал своими глазами, кто-то — что у знакомого "дед работал в типографии и видел тираж".

По легенде, в одной из центральных газет (называют и "Правду", и "Комсомолку", и даже "Труд") в 1970-е на передовице появилось фото: парень в костюме несёт на руках невесту в фате по шпалам БАМа.

Подпись под снимком: "Пока не ходят поезда".

Дело в том, что в народе в те бамовские времена ходила частушка: "Приезжай ко мне на БАМ — я тебе на рельсах дам. Пока не ходят поезда — пусть поработает…"

"Секса на БАМе было много — молодёжь из стройотрядов и разнополые советские граждане "в самом расцвете сил" сближались в суровых условиях "от Байкала до Амура". И свадеб было много — практически у каждого сейчас найдутся (пусть дальние) знакомые, которые "поженились на БАМе или после него", — писали на историческом форуме.

Дальше — одни уверяли, что редактора "тут же сняли", другие — что "весь тираж изъяли и уничтожили".

Вариации ходили по кухням:

  • Брежнев смеялся так, что велел наградить автора машиной, но номер всё равно изъяли;
  • редактора посадили;
  • ответственного расстреляли.

Что на самом деле со снимком свадьбы на БАМ и подписью "Пока не ходят поезда"?

Мы проверили все архивы центральных газет тех лет. Ничего. И никакого скандала с наказаниями не было. По данным наших "народных корреспондентов"-исследователей, фотография — настоящая, но опубликована не в "Правде" и не в "Комсомольской правде".

Снимок вышел в 1974 году в газете "Северный Байкал" (или "Северо-Байкалец") — местном издании БАМа. Жених действительно несёт невесту, но не по шпалам, а рядом с ними.

Это был просто "фотофакт" внизу полосы. А подпись к снимку была почти невинной: "Пока не ходят поезда. Свадьба на БАМе".

Редактор — женщина лет пятидесяти, местная, искренне не знавшая народной частушки. Хотела добавить немного трудового романтизма, а в итоге попала в историю.

Где теперь фото? Архивы советской районной прессы тех лет почти не сохранились. Тираж был небольшой, несколько экземпляров, по воспоминаниям, разошлись по свадьбе и друзьям строителей.

С тех пор прошли десятилетия, миллионы поездов, и снова появились стройотряды.

Уточнения

Всесоюзные стройотряды комсомольская всесоюзная программа для студентов высших, средне-профессиональных и начальных учебных заведений, формировавшая временные трудовые коллективы для добровольной работы в свободное от учёбы время (как правило, летних каникул) на различных объектах народного хозяйства Советского Союза, нося государственный и всеохватывающий характер в СССР. Подобные стройотряды прежде всего направлялись на объекты народного хозяйства СССР, относившиеся к ударным комсомольским стройкам.

Байка́ло-Аму́рская магистра́ль (БАМ) — железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 км. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает одиннадцать полноводных рек и проходит через 7 крупных горных хребтов. Его стратегическим преимуществом перед Транссибом также является прохождение линии в глубине страны, на расстоянии 700—1000 км от государственной границы.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
