Браслет фараона исчез за бесценок: кто и зачем переплавил 3000-летнюю реликвию

Наследие

История, которая потрясла не только Египет, но и весь мир, произошла в начале сентября. Бесценный артефакт — браслет фараона Аменемопета, которому более трёх тысяч лет, исчез прямо из реставрационной лаборатории Египетского музея в Каире. Это украшение считалось национальным достоянием и должно было отправиться на международную выставку в Рим.

Фараон
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фараон

Власти немедленно объявили поисковую операцию. Фотографии золотого браслета весом в 600 граммов с вставкой из лазурита разослали по всем аэропортам, портам и сухопутным пограничным пунктам, чтобы не допустить его вывоза за пределы страны. Однако надежды вернуть историческую реликвию не оправдались: выяснилось, что уникальное украшение было продано за скромную сумму и вскоре переплавлено.

Как исчезло сокровище

Следствие установило, что кражу совершила сотрудница музея — специалист по реставрации. Она передала украшение своему знакомому торговцу, который быстро нашёл покупателя. За 180 тысяч египетских фунтов (примерно 308 тысяч рублей) браслет приобрёл владелец ювелирной мастерской. Но и он не удержал реликвию: вскоре артефакт был перепродан литейщику за чуть большую сумму, после чего украшение переплавили.

Министерство внутренних дел Египта подтвердило: все участники преступной цепочки арестованы, но сам артефакт утрачено безвозвратно.

А что если бы браслет сохранился?

Если бы сокровище удалось сохранить, оно стало бы одним из главных экспонатов выставки в Риме, где планировалось показать египетские реликвии эпохи фараонов. Для мировой археологии это был бы шанс изучить технологии древних мастеров: сочетание золота и лазурита считалось признаком особого статуса.

Три интересных факта о браслете

1. Украшение весило около 600 граммов чистого золота и было украшено сферой из лазурита.
2. Подобные артефакты клали в гробницы фараонов как символ власти и защиты в загробном мире.
3. Лазурит в древности считался «камнем богов» и был доступен только элите.

Исторический контекст: трагедии музейных коллекций

Мир не раз сталкивался с утратой культурных ценностей. В 2003 году во время войны в Ираке разграбили Национальный музей в Багдаде, пропали тысячи артефактов шумерской и вавилонской эпохи. В 2018 году пожар уничтожил Национальный музей в Рио-де-Жанейро. Кража браслета Аменемопета стала продолжением печальной традиции, когда уникальные артефакты исчезают навсегда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
