7,2 миллиона долларов, изменившие мир: вот почему Россия продала Аляску

Почему Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов: история и современность

1:28 Your browser does not support the audio element. Наследие

В 1867 году Аляска была продана США за 7,2 миллиона долларов, в то время эта сумма составляла порядка 11,5 миллиона рублей.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горы

Российская Империя тогда "попрощалась" с территориями из-за трудностей в освоении и защите удалённой территории. Также причиной стала убыточность Российско-Американской компании и стремление направить внимание на развитии Дальнего Востока.

Штатам достались порядка 1,5 млн кв. км земли, включая полуостров, прибрежную полосу и острова, пишет argumenti. ru.

Когда договор заключили, золото от сделки направили на закупку материалов для российских железных дорог.

Ценность региона тогда видели в пушнине, запасы которой становились все меньше. Золотые месторождения обнаружили позже, из-за этого и началась "золотая лихорадка", которая принесла миллиарды долларов.

Экономика этих территорий сейчас базируется на нефтегазовой отрасли, а также добыче цинка, свинца и серебра. Жизнь там в настоящее время напрямую зависит от цен на нефть.

Учёные отметили, что первые десятилетия владения Аляской были для Америки убыточными, но территория имела важное стратегическое значение в обороне страны, особенно в период холодной войны.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski, центр. юпик Alaskaq) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.

