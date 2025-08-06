Янтарная комната под землёй: где искать главную арт-находку Второй мировой

На месте раскопок бывшего военного полигона СС в Дземянах может располагаться одна из главных загадок Второй мировой войны — Янтарная комната.
Ранее там был крупный немецкий военный объект, где в 1943 году был создан полигон войск СС, окруженный множеством бункеров-хранилищ.
Под землёй в Дземянах есть крупные военные склады, а часть следов указывает на то, что там могут находиться награбленные фашистами богатства, считают учёные из Польши.
Кстати, Янтарную комнату создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I, а затем она была подарена Петру I.
Бу́нкер (нем. Bunker) — хорошо укреплённое защитное или оборонительное сооружение, чаще всего подземное.
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