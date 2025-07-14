200 рисунков и 16 тысяч лет: древние шедевры Башкортостана признаны ЮНЕСКО

Каповая пещера: уникальные палеолитические изображения добавлены в список ЮНЕСКО

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Новым наследием ЮНЕСКО признали древние рисунки в Башкортостане.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наскальные рисунки

Наскальные рисунки Каповой пещеры вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В глубокой пещере нанесены свыше 200 изображений эпохи палеолита, пишет KP. RU.

Исследователи нашли рисунки мамонтов, лошадей, верблюдов и геометрических фигур, выполненные охрой.

Постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что эти изображения, созданные 16-20 тысяч лет назад, подчеркивают единство духовного наследия человечества.

Капова пещера теперь является уникальным археологическим объектом Восточной Европы. Ранее подобные рисунки считались характерными только для Западной Европы.

Кстати, для сохранения пещеры возвели комплекс "Шульган-Таш".

Уточнения



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