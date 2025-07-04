Психологическое оружие прошлого: что скрывают древние военные крики

Как боевые кличи объединяли армии и пугали врагов

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С древнейших времён и до современности боевые кличи служили не просто эмоциональным выбросом, а стратегическим инструментом. Один звук, выпущенный из десятков или сотен глоток, мог сковать врага страхом, поднять боевой дух солдат, объединить армию в единую волю.

Фото: commons.wikimedia by Н.С. Самокиш, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атака у Клястиц 20 июля 1812 года, картина Н.С. Самокиша

Эти крики часто рождались из национального или культурного контекста, превращаясь в нечто большее, чем просто звук — в символ идентичности, решимости и даже жертвенности.

Бардит

В римской армии существовал клич под названием бардит, также известный как barritus, baritus или barditus — различные написания одного и того же слова. Его корни уходят в германские племена, чьи воины, попадая в состав римских легионов, приносили с собой не только оружие, но и свою уникальную культуру устрашения врагов.

Тактическая суть бардита была проста, но эффективна: солдаты начинали маршировать в полной тишине, их сандалии не должны были издавать ни звука. Затем, внезапно, армия издавала низкий гул, который постепенно переходил в грозный рёв, сопровождаемый ударом по щитам. Этот акустический удар создавал эффект лавины — звук, который сравнивали с топотом слона или хрипом дикого зверя.

Римский историк Тацит отмечал, что бардит одновременно вселял мужество в римских воинов и страх в сердца их врагов. В поздней империи особенно славилось вспомогательное германское подразделение (Auxilia palatina), известное как корнуты, чьи крики сопровождались танцевальными движениями и были неотъемлемой частью ритуала перед боем.

Банзай

Слово "банзай" стало символом японской военной решимости в XX веке. Происходя от китайского выражения ваньсуй, что означает "10 000 лет жизни", оно изначально использовалось как благопожелание императору. Однако со временем оно трансформировалось в боевой лозунг, особенно популярный среди лётчиков-камикадзе.

Полная версия клича звучала как Tennōheika banzai — "Да здравствует Его Величество Император!" Этот крик не был случайным: он выражал высшую преданность и готовность умереть во имя нации. Солдаты скандировали его перед последними атаками, превращая звук в нечто священное и неотвратимое.

Интересно, что в других странах, также принявших китайскую письменность, существуют аналоги банзай — например, мансей в Корее. Причём в XX веке это слово имело и противоположный смысл: его использовало корейское сопротивление против японской колониальной оккупации. А в современной Северной Корее выражение используется в адрес Верховного руководителя.

Ура

Происхождение слова "ура" остаётся предметом научных дискуссий. Некоторые лингвисты усматривают его происхождение от одного из германских диалектов hurrā, которое связывают с глаголом hurren "быстро двигаться", чем из тюркского urа, что значит, "бей" (urmak "бить").

Примечательно, что во многих тюркских и славянских культурах слово "ура" ассоциировалось с ударом, атакой, воинственным напором.

Слово встречается в фольклоре и литературе. Так, в "Слове о полку Игореве" есть выражение "Се урим кричат под саблями половецкими", что может быть ранней формой военного клича. Также оно имеет родственные формы в литовском ("виреи") и татарском ("ур"), а также в киргизском боевом термине "уран".

По гипотезе профессора В. М. Мокиенко, русское "ура" могло быть заимствовано из польского языка как часть гуситского клича Hrr na ně! — "Возьмём верх!" Со временем "ура" стало универсальным криком победы и поддержки не только на поле боя, но и на парадах и митингах.

Liberty or death

Фраза "Дайте мне свободу или смерть!", произнесённая Патриком Генри в 1775 году, стала одним из самых вдохновляющих боевых лозунгов в истории США. Это произошло в Вирджинии, в контексте подготовки к войне за независимость от Британии. Генри, выступая на Втором съезде штата, призывал к активному сопротивлению и вооружённому отпору.

Его слова стали катализатором создания народного ополчения и сыграли важную роль в моральной мобилизации колонистов. Через сто лет фраза вновь обрела актуальность во время Гражданской войны. Она стала символом стремления к свободе и готовности умереть за идеалы, которые воспринимались как священные.

Rebel Yell

"Мятежный вопль" (Rebel Yell), знакомый многим по одноимённой песне Билли Айдола, имел реальные исторические корни. Во время Гражданской войны в США солдаты Конфедерации использовали ужасающий вопль, не имеющий чёткой формы, но неизменно приводивший в замешательство противника.

Звук описывали как смесь воя койота, визга и истерического хрипения. Нет единой записи или точного описания — в разных частях армии он звучал по-разному. Именно его непредсказуемость и "звериная" природа делала его особенно пугающим для солдат Севера.

Истоки Rebel Yell, возможно, лежат в боевых кличах коренных американцев или шотландских горцев. Так или иначе, он стал символом решимости, хаоса и готовности умереть в бою.

Боевые кличи — не просто культурные артефакты. Это — звуковое оружие, инструмент психологической войны, объединяющий армию в одно целое и поражающий противника до первого удара.

Они могут быть древними, как бардит, сакральными, как банзай, или личными, как "Liberty or death", но их сила неизменна: они говорят за тысячи, в один голос, в одну цель — победу.

Уточнения

Бардит (лат. barditus) — боевая песня (возможно, напев без слов) у древних германцев. Слово приводится Тацитом (конец I в. н. э.) в главе 3 сочинения «Германия», этнографического описания германских племён, живших в то время за пределами Римской империи.



Корну́ты (Cornuti с лат. — «рогатые») — подразделение ауксилии палатины в поздней римской армии, существовавшее в IV—V веках.



Патрик Генри (англ. Patrick Henry; 29 мая 1736 — 6 июля 1799) — американский государственный деятель, юрист и фермер, активный борец за независимость американских колоний, широко известный своей речью на вирджинском совете, где произнёс: «Дайте мне свободу или смерть!».



Би́лли А́йдол (англ. Billy Idol, настоящее имя Уи́льям Ма́йкл А́лберт Бро́уд, англ. William Michael Albert Broad; 30 ноября 1955, Стэнмор, Мидлсекс) — британский и американский рок-музыкант.



Банза́й (яп. бандзай, «десять тысяч лет») — японское произношение традиционного китайского пожелания долголетия (на китайском произносится «ваньсуй»; ср. рус. устар. «Многая лета!»), на русский может переводиться как «Да здравствует!».

