Древние камни под охраной: как племя индейцев вышло на защиту своих земель

Индейцы запретили геологам брать самые древние камни на планете. Их обнаружили на восточном берегу Гудзонова залива в Канаде.
Эта территория находится под контролем индейцев племени инукджуак. Народ прогнал геологов.
"Кто вы такие, что вы тут шляетесь, мы вас не звали", — кричали они.
Если наша планета спрессовалась из газо-пылевого облака 4,5 миллиарда лет назад, то этим камням 4,2 миллиарда, то есть их можно называть первичным веществом планеты, утверждают учёные.
Геологические процессы на Земле не дремлют, все перемалывается, и, хотя "атомы" те же, форма камней и минералов изменилась до неузнаваемости. Но все таки существуют заповедные места, пишет KP. RU.
Индеец — коренной житель Америки.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.