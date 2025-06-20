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Редкий бриллиант Марии-Антуанетты выкупили на аукционе Christie's

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Наследие

На аукционе Christie's выкупили 10-каратный бриллиант в форме воздушного змея, который ранее принадлежал дочери казнённой королевы Марии-Антуанетте.

Бриллианты
Фото: flickr.com by TVZ Design, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бриллианты

Ходят слухи, что она в тайне передала камень парикмахеру Леонару во время неудачного побега из Парижа в 1791 году. Бриллиант в итоге достался единственной выжившей дочери монархов Марии-Терезе.

Этот бриллиант пережил революцию, сменил несколько владельцев и теперь его выкупил новый, сообщает KP. RU. Украшение в 1996 году переделали в кольцо с алмазной короной.

Уточнения

Мари́я-Антуане́тта Австрийская (фр. Marie-Antoinette /maʁi ɑ̃twanɛt/, урождённая Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская, нем. Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, фр. Marie Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine; 2 ноября 1755, Вена, Священная Римская империя — 16 октября 1793, Париж, Первая французская республика) — королева Франции и Наварры (с 10 мая 1774 года), младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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