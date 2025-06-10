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Сколько стоила школьная форма и собрать ребёнка в школу в СССР

2:03
Наследие

Подготовка к школе в Советском Союзе — событие ответственное. Родители заранее откладывали деньги, стояли в очередях и собирали всё по списку: от формы до пенала.

СССР, 1984, Ростов-на-Дону, Школьники, Soviet school, Soviet Union
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
СССР, 1984, Ростов-на-Дону, Школьники, Soviet school, Soviet Union

Давайте посчитаем, во сколько обходился "стартовый пакет" школьника в 70-80-х годах.

Одежда и форма

Для мальчика:

  • Школьный костюм (пиджак + брюки) — 15-25 рублей
  • Рубашка — около 4-5 рублей
  • Галстук (пионерский) — 30-50 копеек
  • Ботинки — 10-15 рублей.

Для девочки:

  • Коричневое платье с фартуком — 10-15 рублей
  • Белый фартук на праздники — 2-3 рубля
  • Колготки или гольфы — до 1 рубля
  • Туфли — 8-12 рублей.

Итоговая стоимость формы могла составлять около 30-40 рублей — серьёзная сумма по тем временам, особенно для многодетной семьи.

Канцелярия и школьные принадлежности

  • Портфель — 5-10 рублей
  • Тетради (12 листов) — 2-4 копейки за штуку
  • Ручки, карандаши — по 5-15 копеек
  • Пенал — 1-2 рубля
  • Линейки, ластики, циркуль — до 1 рубля в сумме
  • Альбом для рисования — 15-25 копеек
  • Краски/фломастеры — 1-2 рубля.

На канцелярию уходило около 5-7 рублей, что тоже было ощутимо, особенно если брать "с запасом".

Учебники и книги

Учебники в СССР выдавались бесплатно — школьники получали их в библиотеке и обязаны были вернуть в хорошем состоянии. Но книги для чтения, хрестоматии или словари иногда покупались отдельно.

Собрать ребёнка в школу стоило примерно 35-50 рублей, а если экономно — можно было уложиться и в 25-30.

Для сравнения: средняя зарплата в те годы — 120-160 рублей. Так что подготовка к школе действительно требовала вложений — как финансовых, так и моральных.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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