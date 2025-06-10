Сколько стоила школьная форма и собрать ребёнка в школу в СССР

Подготовка к школе в Советском Союзе — событие ответственное. Родители заранее откладывали деньги, стояли в очередях и собирали всё по списку: от формы до пенала.
Давайте посчитаем, во сколько обходился "стартовый пакет" школьника в 70-80-х годах.
Для мальчика:
Для девочки:
Итоговая стоимость формы могла составлять около 30-40 рублей — серьёзная сумма по тем временам, особенно для многодетной семьи.
Канцелярия и школьные принадлежности
На канцелярию уходило около 5-7 рублей, что тоже было ощутимо, особенно если брать "с запасом".
Учебники и книги
Учебники в СССР выдавались бесплатно — школьники получали их в библиотеке и обязаны были вернуть в хорошем состоянии. Но книги для чтения, хрестоматии или словари иногда покупались отдельно.
Собрать ребёнка в школу стоило примерно 35-50 рублей, а если экономно — можно было уложиться и в 25-30.
Для сравнения: средняя зарплата в те годы — 120-160 рублей. Так что подготовка к школе действительно требовала вложений — как финансовых, так и моральных.
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