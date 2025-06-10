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Работа диктором на советском радио: идеальный голос, никаких импровизаций и один микрофон на страну

3:11
Наследие

Когда мы сегодня включаем подкаст или радиостанцию с болтающими на бегу ведущими, сложно представить, насколько строгой и почти военной была работа диктора на советском радио.

Радиоприёмник, радио
Фото: Own work by Ivan2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Радиоприёмник, радио

Голос, доносящийся из радиоприёмника в каждом доме от Калининграда до Владивостока, должен был быть безупречным. Не просто приятным — эталонным. И — ни в коем случае — не самодеятельным.

Отбор как в космос

Чтобы стать диктором Всесоюзного радио, нужно было не просто "уметь говорить". Голос — бархатный, чёткий, сдержанный — должен был соответствовать государственному стандарту. В прямом смысле. Прослушивание проходили сотни кандидатов, но только единицы получали одобрение. Речь отрабатывалась годами: интонации, дыхание, ударения — всё строго по нормативу.
Импровизация? Забыли! Текст диктор читал только с бумаги, подготовленной редакцией. Никаких отступлений, шуток, "доброе утро, страна!" — это не развлекательное радио, а голос государства. Даже ошибиться в ударении было нежелательно — могли уволить.

Один микрофон на страну

В буквальном смысле. Централизованная радиосеть передавала звук из московской студии на тысячи передатчиков по всей стране. Один микрофон, одна студия — и миллионы слушателей. Ошибся — услышала вся страна. Голос диктора становился почти сакральным: он сообщал о начале Великой Отечественной, озвучивал постановления ЦК, читал некрологи и поздравления.

Голос Левитана, например, знала на слух вся страна — и враги тоже. Его интонации могли означать всё: победу, тревогу, приказ. Поэтому дикторы были не просто голосами — они были инструментами власти, подобно маршалам на фронте.

"Работа мечты" без права на ошибку

Работа диктором считалась престижной, но одновременно изнурительной. Работа "вживую", часто по 10-12 часов, в прямом эфире, без монтажей и перезаписей. А ещё - постоянный контроль. Над дикторами всегда стояли редакторы, политруки и цензоры.

Запрещено было даже кашлянуть без разрешения. Устал? Болит горло? Никого не волнует. Государственный голос не может быть охрипшим. А если голос садился — на замену приходил коллега, с таким же выученным, безэмоциональным тембром.

Итог: голос, которому верили

Советский диктор был больше, чем просто говорящая голова. Он был доверенным лицом системы, символом стабильности и единства. Его голос вселял уверенность, даже когда за окном были хлебные очереди или тревожные вести с границы. В нём не было личного мнения — только одобренная истина.

Сегодня дикторская школа СССР остаётся эталоном для многих профессионалов. А старые записи с голосами тех лет — это не просто история, это звуковая летопись целой эпохи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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