Детские карманные деньги в СССР: что можно было купить на 15 копеек

В детстве даже 15 копеек казались сокровищем. Эти звонкие монетки открывали двери в мир сладостей, газировки и маленьких радостей.
Что же можно было купить советскому школьнику за такую сумму?
Вкусности на переменке
Можно было устроить себе целое "меню": пирожок, газировку и конфетку — и ещё останется на сдачу!
Другие радости
15 копеек — это был кусочек свободы. Можно было порадовать себя, поделиться с другом, а иногда — даже накопить. В этом и была прелесть советского детства: счастье измерялось не нулями, а мелочью в кармане.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.