Детские карманные деньги в СССР: что можно было купить на 15 копеек

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В детстве даже 15 копеек казались сокровищем. Эти звонкие монетки открывали двери в мир сладостей, газировки и маленьких радостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Госбанк СССР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 15 копеек СССР 1983 г

Что же можно было купить советскому школьнику за такую сумму?

Вкусности на переменке

Мороженое в стаканчике — 10-15 копеек

Карамель на вес — 12-15 копеек за 100 г

Ириски или "Барбарис" — по 1-2 копейки за штучку

Жвачка (если "достал") — 20-30 копеек, но она была редкостью

Булочка с повидлом — 7-9 копеек

Пирожок с картошкой или капустой — 7-10 копеек

Стакан газировки с сиропом — 3 копейки.

Можно было устроить себе целое "меню": пирожок, газировку и конфетку — и ещё останется на сдачу!

Другие радости

Игра в автомате (типа "Морской бой") — 15 копеек

Значки, фантики, открытки — в пределах 10-15 копеек

Детские журналы — от 10 копеек (например, "Весёлые картинки").

15 копеек — это был кусочек свободы. Можно было порадовать себя, поделиться с другом, а иногда — даже накопить. В этом и была прелесть советского детства: счастье измерялось не нулями, а мелочью в кармане.