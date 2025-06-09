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Детские карманные деньги в СССР: что можно было купить на 15 копеек

1:17
Наследие

В детстве даже 15 копеек казались сокровищем. Эти звонкие монетки открывали двери в мир сладостей, газировки и маленьких радостей.

15 копеек СССР 1983 г
Фото: commons.wikimedia.org by Госбанк СССР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
15 копеек СССР 1983 г

Что же можно было купить советскому школьнику за такую сумму?

Вкусности на переменке

  • Мороженое в стаканчике — 10-15 копеек
  • Карамель на вес — 12-15 копеек за 100 г
  • Ириски или "Барбарис" — по 1-2 копейки за штучку
  • Жвачка (если "достал") — 20-30 копеек, но она была редкостью
  • Булочка с повидлом — 7-9 копеек
  • Пирожок с картошкой или капустой — 7-10 копеек
  • Стакан газировки с сиропом — 3 копейки.

Можно было устроить себе целое "меню": пирожок, газировку и конфетку — и ещё останется на сдачу!

Другие радости

  • Игра в автомате (типа "Морской бой") — 15 копеек
  • Значки, фантики, открытки — в пределах 10-15 копеек
  • Детские журналы — от 10 копеек (например, "Весёлые картинки").

15 копеек — это был кусочек свободы. Можно было порадовать себя, поделиться с другом, а иногда — даже накопить. В этом и была прелесть советского детства: счастье измерялось не нулями, а мелочью в кармане.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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