Что можно было купить на 5 рублей в СССР: от кино до продуктовой корзины

В наши дни 5 рублей — мелочь. А вот в Советском Союзе это была вполне весомая сумма.
Не баснословная, конечно, но способная обеспечить развлечения, покупки, а иногда — и почти недельный запас еды. Давайте заглянем в прошлое и узнаем, как выглядела жизнь с пятирублёвой купюрой в кармане.
Вариант 1: Продукты на несколько дней
На 5 рублей можно было вполне набрать продуктов для одинокого человека на 4-5 дней:
Рацион был бы простым, но сытным. И это без дефицитных товаров!
Вариант 2: Отдых и развлечения
Хочешь провести день по полной программе? Вот как можно было потратить 5 рублей:
Остаток — на книжку, пластинку или небольшой сувенир.
Хватало и на культурный досуг, и на вкусности — и всё это без больших затрат.
Вариант 3: Крупная покупка
5 рублей — это уже почти "бюджет на вещь":
5 рублей в СССР — это не просто сумма, а настоящая свобода выбора: купить еду, порадовать себя развлечениями или даже сделать небольшую покупку на память. Сумма вроде бы и скромная, а возможностей — масса. И в этом, пожалуй, и есть одна из прелестей того времени.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.