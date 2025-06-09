Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крах авиации? Запрет на рейсы из Танзании и Суринама шокирует туристическую отрасль
Цветы-хамелеоны? Эти гортензии меняют окраску прямо на глазах, и вот почему
Как эта вещь портит атмосферу вашей спальни: речь вовсе не о беспорядке или запахе
Проклятые вулканы и затянутое небо: почему зима длиной в десятилетие добила Рим
Текила покидает США? Поставки упали вдвое
Ролики, пылесосы и истерика: как побороть линьку без стресса и гаджетов
Бег по асфальту или грунту: что безопаснее и полезнее?
Забудь про скучные футболки: вот какие топы точно захватят лето 2025
10 лет любви и заботы: Наталья Подольская поздравила сына с днём рождения — вот что она ему пожелала

Что можно было купить на 5 рублей в СССР: от кино до продуктовой корзины

Наследие

В наши дни 5 рублей — мелочь. А вот в Советском Союзе это была вполне весомая сумма.

Павловские 5 советских рублей
Фото: commons.wikimedia.org by ru:Государственное казначейство ru:СССР. Действительны были в России до лета 1993 г. (Transferred by ShinePhantom/Originally uploaded by Vizu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павловские 5 советских рублей

Не баснословная, конечно, но способная обеспечить развлечения, покупки, а иногда — и почти недельный запас еды. Давайте заглянем в прошлое и узнаем, как выглядела жизнь с пятирублёвой купюрой в кармане.

Вариант 1: Продукты на несколько дней

На 5 рублей можно было вполне набрать продуктов для одинокого человека на 4-5 дней:

  • Батон — около 20 копеек
  • Литр молока — 28 копеек
  • Килограмм картошки — 10-15 копеек
  • Килограмм сахара — около 90 копеек
  • Яйца (десяток) — 90 копеек
  • Крупа или макароны — 30-50 копеек за упаковку
  • Колбаса варёная ("Докторская") — около 2 рублей за кг
  • Чай — около 1 рубля за пачку.

Рацион был бы простым, но сытным. И это без дефицитных товаров!

Вариант 2: Отдых и развлечения

Хочешь провести день по полной программе? Вот как можно было потратить 5 рублей:

  • Билет в кино — 10-40 копеек
  • Мороженое — 10-20 копеек
  • Газировка с сиропом — 3 копейки
  • Троллейбус туда-обратно — 10 копеек
  • Кафе или столовая — около 1,5-2 рублей на одного.

Остаток — на книжку, пластинку или небольшой сувенир.
Хватало и на культурный досуг, и на вкусности — и всё это без больших затрат.

Вариант 3: Крупная покупка

5 рублей — это уже почти "бюджет на вещь":

  • Детская игрушка (машинка, конструктор)
  • Недорогая рубашка или пара обуви
  • Книга в хорошем переплёте
  • Абонемент в библиотеку или кружок.

5 рублей в СССР — это не просто сумма, а настоящая свобода выбора: купить еду, порадовать себя развлечениями или даже сделать небольшую покупку на память. Сумма вроде бы и скромная, а возможностей — масса. И в этом, пожалуй, и есть одна из прелестей того времени.

Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Последние материалы
Ролики, пылесосы и истерика: как побороть линьку без стресса и гаджетов
Бег по асфальту или грунту: что безопаснее и полезнее?
Забудь про скучные футболки: вот какие топы точно захватят лето 2025
10 лет любви и заботы: Наталья Подольская поздравила сына с днём рождения — вот что она ему пожелала
Тормоза отказывают внезапно, но всегда — по одной и той же причине: как не стать следующей историей для сводки ДТП
Плавали, знаем: план спасения для овощей, которые затопило июньскими дождями
Полный салон, держитесь крепче! Как ездили на автобусах в СССР
Хруст — и минус холестерин: что скрывается в семечках, кроме соли и лени
Дилеры накопили машины, но не знают, что с ними делать: почему летние скидки могут не сработать в этом году
Новая реальность для туристов: как Майорка защищает свой бизнес от уличной торговли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.