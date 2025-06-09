Что можно было купить на 5 рублей в СССР: от кино до продуктовой корзины

В наши дни 5 рублей — мелочь. А вот в Советском Союзе это была вполне весомая сумма.

Фото: commons.wikimedia.org by ru:Государственное казначейство ru:СССР. Действительны были в России до лета 1993 г. (Transferred by ShinePhantom/Originally uploaded by Vizu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павловские 5 советских рублей

Не баснословная, конечно, но способная обеспечить развлечения, покупки, а иногда — и почти недельный запас еды. Давайте заглянем в прошлое и узнаем, как выглядела жизнь с пятирублёвой купюрой в кармане.

Вариант 1: Продукты на несколько дней

На 5 рублей можно было вполне набрать продуктов для одинокого человека на 4-5 дней:

Батон — около 20 копеек

Литр молока — 28 копеек

Килограмм картошки — 10-15 копеек

Килограмм сахара — около 90 копеек

Яйца (десяток) — 90 копеек

Крупа или макароны — 30-50 копеек за упаковку

Колбаса варёная ("Докторская") — около 2 рублей за кг

Чай — около 1 рубля за пачку.

Рацион был бы простым, но сытным. И это без дефицитных товаров!

Вариант 2: Отдых и развлечения

Хочешь провести день по полной программе? Вот как можно было потратить 5 рублей:

Билет в кино — 10-40 копеек

Мороженое — 10-20 копеек

Газировка с сиропом — 3 копейки

Троллейбус туда-обратно — 10 копеек

Кафе или столовая — около 1,5-2 рублей на одного.

Остаток — на книжку, пластинку или небольшой сувенир.

Хватало и на культурный досуг, и на вкусности — и всё это без больших затрат.

Вариант 3: Крупная покупка

5 рублей — это уже почти "бюджет на вещь":

Детская игрушка (машинка, конструктор)

Недорогая рубашка или пара обуви

Книга в хорошем переплёте

Абонемент в библиотеку или кружок.

5 рублей в СССР — это не просто сумма, а настоящая свобода выбора: купить еду, порадовать себя развлечениями или даже сделать небольшую покупку на память. Сумма вроде бы и скромная, а возможностей — масса. И в этом, пожалуй, и есть одна из прелестей того времени.