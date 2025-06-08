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Советские летние лагеря: от утренней зарядки до вечерних костров

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Наследие

Летний лагерь в СССР — это была целая страна приключений, где каждый день начинался с бодрой зарядки, а заканчивался теплыми песнями у костра.

Детский лагерь Артек
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Детский лагерь Артек

Для многих это был настоящий ритуал взросления.

Утро — зарядка и завтрак

Просыпались рано, собирались в строй и вместе делали утреннюю гимнастику. Потом — сытный завтрак и новые планы на день, будь то игры, конкурсы или походы.

Игры и соревнования

Лагерь — это место, где дружба крепла в спорах и состязаниях. Командные игры, спортивные эстафеты и творческие конкурсы помогали раскрыть таланты и найти новых друзей.

Вечера у костра

Когда солнце садилось, дети собирались вокруг огня, пели песни, рассказывали истории и делились впечатлениями. Это были моменты, которые запоминались на всю жизнь.

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