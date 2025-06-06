Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки на улице без страха и смущения: как не обращать внимание на прохожих
Никогда ещё клубника не была такой вкусной — вареники, от которых невозможно оторваться
Украина в огне: Запад пошёл ва-банк с катастрофическим исходом
Кормите, поите… и пугаете: садовая ошибка, которую никто не замечает
Дипломатический тупик: ФРГ взяла российского журналиста в заложники
Замминистра продала спорт за 150 тысяч: Гадарова на скамье подсудимых
Граница на замке: Россия пресекла террор украинских беспилотников
Эти цветовые ошибки делают даже дорогую одежду дешёвой
Шпион для Киева: раскрыта схема работы украинских спецслужб в России

Холодильник как витрина: что хранили советские семьи на случай праздника

3:08
Наследие

В советской квартире холодильник был не просто бытовой техникой — это была витрина ожиданий, стратегический резерв и символ грядущего торжества.

Шкаф и холодильник (не работают) - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by PhotoZuZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шкаф и холодильник (не работают) - panoramio

Даже если до праздника было далеко, в морозилке уже лежало "на всякий случай". Что именно там прятали — узнаем вместе.

Мясо — "добытое" по блату

Свинина, говядина, иногда курица — если уж доставалось мясо, оно моментально шло в морозилку. Редко кто держал его для повседневного борща. Это было исключительно праздничное мясо: на котлеты, жаркое или заливное. Некоторые покупали "впрок", когда подворачивался случай — особенно перед Новым годом.

Красная рыба и селёдка

Слабосолёная семга, икра минтая, банка шпрот — всё это считалось деликатесом. Даже банальная сельдь в масле могла "дожидаться случая" для того, чтобы стать частью шубы. А если в холодильнике лежала банка красной икры — это был почти символ достатка. Правда, часто она так и лежала до праздников, словно музейный экспонат.

Сыр — как золото

Советский сыр, особенно если он был импортный (например, польский плавленый или голландский), аккуратно лежал на полочке, завёрнутый в бумагу. Его берегли — не ели просто так на завтрак. Могли пустить в салат "Мимоза" или на праздничную бутербродную нарезку.

"Птичье молоко" и торт в морозилке

Если удавалось купить торт — особенно популярные были "Киевский", "Пражский" или "Птичье молоко" — он хранился как семейная реликвия до ближайшего повода. Иногда даже замораживали, что с точки зрения кулинарии не идеально, но зато символично.

Консервы — праздничный набор

Ветчина в банке, крабовые палочки (если удавались), ананасы, зеленый горошек и кукуруза — главный боевой набор салатного сезона. Банки стояли не в холодильнике, а в шкафу, но "внутри семьи" считались его частью. Эти продукты были неприкосновенными вплоть до праздника.

Шампанское и лимонад

Бутылка "Советского шампанского" — обязательно. Иногда в компании с лимонадом "Буратино" или "Тархуном" — всё это ждали своего часа. Дети знали, что пить "просто так" — нельзя, и томились в ожидании.

Масло и майонез — тоже не всегда будни

Майонез — особенно "Провансаль" — был не каждодневным продуктом. Его берегли к праздникам. Сливочное масло — то же самое: могли класть на стол только в особо торжественных случаях или к приезду гостей.

А ещё — лёд и пустота

Советские холодильники часто были наполовину пустыми. И всё же даже это воспринималось как часть культуры ожидания. Каждый продукт хранился "на случай" — в том числе и на случай неожиданной радости.

Во многих семьях к Новому году список "что купить" составлялся за месяц — и холодильник наполнялся по мере возможности. Он был немым свидетелем забот, планов и главного вопроса: "Ну что, хватит на салаты?".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Авто
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент Аудио 
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Авто
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025 Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Тренировки на улице без страха и смущения: как не обращать внимание на прохожих
Никогда ещё клубника не была такой вкусной — вареники, от которых невозможно оторваться
Украина в огне: Запад пошёл ва-банк с катастрофическим исходом
Кормите, поите… и пугаете: садовая ошибка, которую никто не замечает
Дипломатический тупик: ФРГ взяла российского журналиста в заложники
Замминистра продала спорт за 150 тысяч: Гадарова на скамье подсудимых
Граница на замке: Россия пресекла террор украинских беспилотников
Холодильник как витрина: что хранили советские семьи на случай праздника
Эти цветовые ошибки делают даже дорогую одежду дешёвой
Шпион для Киева: раскрыта схема работы украинских спецслужб в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.