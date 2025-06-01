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Возвращение в моду: почему столовский стиль СССР снова актуален

2:38
Наследие

Когда мы говорим "столовка", в памяти всплывают алюминиевые подносы, гранёные стаканы, котлеты с пюре и сладкий компот.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

А теперь представьте: этот самый "столовский стиль" — с характерной посудой, меню и атмосферой — снова в тренде. Что это: ирония, мода на ретро или настоящая ностальгия по простому, понятному времени?

Минимализм с душой

Советские столовые были про простоту и функциональность. И именно это сейчас ценится особенно высоко:

  • металлические столовые приборы с весом,
  • белые фаянсовые тарелки с толстым бортиком,
    тяжёлые подносы,
  • салфетницы в форме вентилятора,
  • таблички с названиями блюд на пластике,
  • ламинат, плитка и столы на металлических ножках.

Этот минимализм возвращается в современных кафе и даже квартирах — как винтажная эстетика с характером.

Пища, которая вызывает эмоции

Сегодня, в мире фьюжн-кухни и модных ингредиентов, столовская еда — это заземление.

  • Котлета по-домашнему,
  • макароны с сыром,
  • суп с перловкой,
  • компот из сухофруктов,
  • ватрушки и пирожки с капустой — всё это вызывает не гастрономический шок, а тёплое узнавание.

В кафе "под столовку" часто ходят не только ради вкуса, но и ради эмоций: это еда, которую готовили бабушки, которую ели в школе, в институте, на заводе.

Ретро становится трендом

Современные дизайнеры и рестораторы ловят волну ностальгии:

  • открываются "советские" кафе, где интерьер воссоздан до мелочей;
  • меню печатается на серой бумаге, как раньше;
  • звучит ретро-музыка,
  • подают еду в эмалированной или фаянсовой посуде.

Такой стиль стал модным и среди молодёжи, для которой СССР — уже история, но очень "атмосферная".

Что стоит за возвращением стиля

Усталость от глянца и чрезмерной декоративности — хочется простого и "честного". Поиск подлинности — столовский стиль не пытается быть кем-то другим. Он — про то, что было, без прикрас.

Ностальгия как часть культуры — особенно у тех, кто помнит 80-90-е: поход в столовую с родителями, обед в пионерлагере, пирожки на перемене.

Простота снова в цене

"Столовский стиль" — это не просто модное направление. Это уважение к прошлому, ироничный, но добрый взгляд назад, попытка найти опору в чём-то настоящем. Он снова в моде не потому, что это красиво, а потому что в этом есть душа. А сегодня — это самое ценное.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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