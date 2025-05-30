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Вкус эпохи, ушедшей навсегда — вот чем Столовая №1 завоевала сердца миллионов граждан СССР

2:00
Наследие

Советская столовая — это не просто место приёма пищи. Это целый пласт культуры, вкус детства и обязательная часть повседневной жизни для миллионов людей.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

Школы, заводы, НИИ, госучреждения — в каждом из них была "столовка", где питались и школьники, и учёные, и рабочие. Здесь не было изысков, но была сытность, доступность и своя особая атмосфера.

Как это было

Меню — строго по ГОСТу и калорийности. Утро начиналось с манной каши, обеда без первого не бывало, а компот или кисель подавался почти всегда. В основе — простые блюда: щи, суп с макаронами, картошка с котлетой, рисовая запеканка, винегрет.

Сервировка — минимализм: металлический поднос, белые фаянсовые тарелки и столовые приборы с гравировкой.

Обслуживание — самостоятельное: взял поднос, выбрал по меню, прошёл кассу, поел, сдал посуду. Быстро, чётко, без излишеств.

Особенности в учреждениях и НИИ

В НИИ и научных центрах питание было чуть "улучшенным" — больше мяса, творога, иногда даже селёдка под шубой или буженина.

На заводах и фабриках рабочие получали полноценный обед в рамках трудового рациона — горячее блюдо, салат, хлеб и напиток.

В школах — строго по возрастной норме: полезно, сытно и максимально просто. Порой нелюбимые, но важные блюда — например, печень с пюре или рыбные котлеты.

Советская столовая была настоящей системой питания нации. Она кормила страну по расписанию, по нормам и с минимальными издержками. Для одних это воспоминание с тёплой ностальгией, для других — символ безликости и однообразия. Но отрицать одно нельзя: она была неотъемлемой частью повседневной жизни целой эпохи.

Уточнения

Нау́чно-иссле́довательский институ́т (НИИ) — государственное учреждение, специально созданное для организации научных исследований и проведения опытно-конструкторских разработок.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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