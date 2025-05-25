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Советский ремонт: линолеум, ковёр на стену и душа наизнанку

1:16
Наследие

Советский ремонт — это не просто про отделку, это целая эпоха, наполненная характерными деталями и уютом, который невозможно повторить.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Линолеум, натянутый на пол, ковёр на стене, яркие шторы и душа, раскрытая навстречу гостям — всё это было неотъемлемой частью дома, где жила советская семья.

Основные "фишки" советского ремонта

Линолеум на полу — прочный, практичный и знакомый каждому. Он скрипел под ногами и служил десятилетиями.

Ковёр на стене — не просто украшение, а способ согреться и украсить квартиру. Традиция, уходящая корнями в века.

Обои с цветочными или геометрическими узорами — часто яркие и немного пёстрые, они создавали атмосферу уюта и тепла.

Душа наизнанку — открытая, искренняя, без прикрас. Такой ремонт был отражением характера и жизненного опыта хозяев.

Советский ремонт — это не только про материалы и дизайн, а про атмосферу и память, которая живёт в каждом уголке квартиры. Сегодня эти детали вызывают улыбку и ностальгию, напоминая о времени, когда дом был настоящей крепостью и местом силы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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