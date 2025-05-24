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Туристы срезали путь и случайно нашли тайник с золотом в Чехии

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Наследие

В Чехии путешественники удачно срезали путь через лес в горах Крконоше и нашли алюминиевый ящик, в котором оказался целый клад.

Украшения
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Украшения

Внутри лежали 10 золотых браслетов, 17 портсигаров, пудреница, расческа и 598 монет.

Клад передали в Музей Восточной Чехии: археологи изучили его и место его нахождения.

Оказалось, что этому тайнику может быть более 100 лет. Археологи предположили, что золото могли оставить в горах перед началом Второй мировой войны.

Сами монеты оказались не из Чехии — среди них балканские и французские монеты, а два портсигара были плотно закрыты, экспертам не удалось их открыть.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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