Советский супермаркет: как выжить между отделом колбас и полкой с банками

"Вы стоите за кем?" — философский вопрос, определяющий социальный статус, цели в жизни и веру в дефицит.
Добро пожаловать в советский гастроном, где аромат квашеной капусты смешивается с отчаянием, надеждой и лёгкой истерикой. Это не просто магазин — это арена выживания, курс по социологии, логистике и мимике глазами.
Навигация без GPS, но с шестым чувством
Входишь — и сразу чувствуешь, что попал в параллельную вселенную, где пространство нелинейно, таблички неинформативны, а продавцы — как боги: видят всё, но реагируют избирательно.
Карта супермаркета:
Колбасный отдел — зона повышенного напряжения
Теоретически — есть. Практически — нет. На витрине пыльная "Любительская", как музейный экспонат. Под прилавком — "для своих".
Чтобы получить колбасу, надо пройти три стадии:
Если повезёт — получите полпалки. Если нет — утешайтесь морской капустой.
Полка с трёхлитровыми банками — боевое братство
Огурцы, помидоры, берёзовый сок, компот с фруктами мутного происхождения — всё в одинаковых, тяжёлых, как совесть партийного секретаря, банках.
Главное правило: не хватай банку за крышку. Это не крышка — это декоративный элемент, прикрученный идеей, а не герметиком.
Очередь — как жанр, как стиль, как образ жизни
— Вы за кем?
— А кто последний?
— Я после женщины в платке с авоськой.
— Я — за девочкой, которая вроде ушла, но сказала, что вернётся.
— Ага. Я тогда после вас.
И всё это — в отделе, где нет ничего, но очередь не расходится — вдруг выбросят! Ждать — дело чести, ведь "вдруг" — основа советской экономики.
Отдел "ни то, ни сё"
Мармелад в виде кубиков из клея и пыли, чай грузинский "в пакетиках" (но без пакетиков), горчица, жгущая всё, кроме вирусов. И, конечно же, плавленый сыр "Дружба" — золотая валюта среди бутербродной знати.
Советский супермаркет — это квест с элементами RPG: ты прокачиваешь харизму (переговоры с продавцом), ловкость (перехватить банку до бабушки) и выносливость (стоять три часа ради пакета молока с синей крышкой).
Те, кто выжил в советском магазине, теперь спокойно заходят в гипермаркет, видят 34 вида сыра и… уходят, потому что "глаз разбегается, а ностальгия остаётся".
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".