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5 мифов о советском качестве: правда ли, что вещи делали на века?

2:56
Наследие

Фраза "раньше делали на совесть" — это почти рефлекс у тех, кто застал советские времена или вырос среди шепота о них.

Цветной телевизор Шилялис и ламповый радиоприемник
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветной телевизор Шилялис и ламповый радиоприемник

Утюги работали по 40 лет, холодильники "ЗИЛ" гудели вечность, а чугунные сковородки можно было завещать внукам. Но давайте разберёмся: это был действительно "вековой" стандарт или просто хорошо упакованная мифология?

Миф №1: Всё было надёжным и неубиваемым

Правда: Да, отдельные вещи действительно были долговечны — например, чугунные батареи или советские холодильники. Но причина не в высоком качестве, а в примитивности конструкции и отсутствии сложной электроники. Ломаться там просто было нечему.

Реальность: большинство бытовых приборов были морально устаревшими уже на момент выпуска. Попробуйте сравнить телевизор "Рекорд" с японским Sony тех же лет — будет неловко.

Миф №2: В СССР делали качественную технику, а сейчас — одноразовую

Правда: Советская техника действительно могла работать долго. Но часто — за счёт неудобства и убогости. Вещи "не ломались", потому что их делали грубо и без изысков: утюг без терморегулятора, стиралка без деликатного режима. Сейчас техника рассчитана на комфорт, энергосбережение, дизайн — и это сложнее.

Миф №3: Инженеры в СССР были лучше, чем сегодня

Правда: Инженерная школа была сильной — да. Но многие вещи проектировались не для людей, а для отчётности. "Сделано" ≠ "удобно" или "продумано". Часто бытовая техника создавалась на заводах оборонки "между делом" — с соответствующим подходом.

Миф №4: Вещи не ломались, потому что их делали "не на продажу"

Правда: Да, плановая экономика не ставила целью наживу. Но это не значит, что всё было хорошо. Отсутствие конкуренции убивало мотивацию улучшать качество. Тебе дадут утюг — и радуйся, выбора всё равно нет. Поэтому можно было штамповать как попало — всё равно купят.

Миф №5: Советское качество — это эталон, к которому надо вернуться

Правда: Мы скучаем не по вещам, а по стабильности. Те же утюги и пледы были частью времени, когда "жили скромно, но спокойно". Поэтому и вспоминаются с теплом. Но с точки зрения потребителя XXI века — качество советских товаров было не стандартом, а компромиссом.

Советские вещи действительно иногда жили "долго", но не всегда — хорошо. За "вечностью" стояли: простота, отсутствие выбора и суровая индустриальность. Это было "на века" — но не из любви к потребителю, а по причине отсутствия альтернатив.

Ностальгия — это про эмоции. А качество — всё же про удобство, надёжность и разнообразие.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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