Авоська: священный артефакт советского человека

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Если в капиталистическом мире у каждого уважающего себя человека есть айфон, то в СССР была авоська.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Сумка авоська

Это не просто сетчатая сумка из капроновой верёвки. Это — символ веры. Верой, как известно, жив был советский человек. Особенно когда ничего не было.

Символ веры, надежды и… отчаянного оптимизма

Слово "авоська" происходит от глагола "авось повезёт". Это не наука — это убеждение, что на углу может внезапно появиться продавец куриных шеек или выбросят лимоны. Без авоськи — ты просто прохожий. С авоськой — ты потенциальный участник тайного обмена по бартеру.

Мобильность и магия превращения

Скрученная в шарик — размером с кулак. Развёрнутая — вмещает 16 килограммов картошки, 2 банки тушёнки и пачку дефицитного чая. Материал? Видимо, сплетён из волокон терпения и лёгкого социалистического абсурда.

В руках не чувствуется, в сумке не помещается, а на весах — 12.4 кг. Чудо, да и только.

Состояние дзен

Авоська висит в кармане пальто, как маячок надежды. Даже если ты выходишь просто пройтись — вдруг подвезут сливы, мандарины или что похуже, но всё равно нужно. Главное — быть готовым. Авоська не судит. Авоська ждёт. Авоська — как советская мать: без претензий, но всегда рядом, вечно перегруженная и ничего не требует взамен.

Идеология в сетке

На Западе были сумки Prada, Chanel, Hermеs. У нас — авоська от тёти Гали, связанная крючком на даче в перерывах между закрутками. Но это было по-настоящему модно — потому что функционально, надёжно и "дело не в бренде, а в смысле".

Каждая петля — как ожидание улучшений. Каждая дырка — как символ плановой экономики: вроде что-то есть, но мимо проскальзывает.

Авоська сегодня — это как пионерский галстук

Можно хранить как реликвию. Можно использовать как сумку "эко". Можно показывать детям: "Смотри, сынок, это наше всё. Это — "авось". А на нём мы и выехали". В эпоху, где ничего нельзя было достать, авоська оставалась единственным, что было всегда под рукой. И этого, черт возьми, часто хватало.