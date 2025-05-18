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Экзотика советского трудового фронта: необычные профессии СССР

3:18
Наследие

Советский Союз был не только страной заводов, стройплощадок и колхозов.

Урок труда
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Урок труда

За масштабом индустриализации и планового хозяйства скрывались десятки профессий, о которых сегодня почти не вспоминают. Это были необычные, редкие и порой очень специфические специальности, которые казались экзотикой даже для самих советских граждан.

Подборка необычных профессий СССР

1. Закройщик спецодежды для шахт

Специалист, шивший огнеупорные костюмы с повышенной защитой от влаги, газа, пыли и искр.
Важнейшая профессия в угольных районах Донбасса, Кузбасса.

2. Противогазный мастер

Занимался обслуживанием и проверкой исправности противогазов, особенно на химкомбинатах, шахтах и в гражданской обороне.

3. Работник "ледяных мастерских"

Изготавливал ледяные формы, охлаждающие установки и даже глыбы льда для нужд рыбоохлаждения и пищепрома. Встречался в арктических районах, на севере и в пищевых комбинатах.

4. Настройщик токарных станков на вибростойкость

Работал в оборонной и космической промышленности — где вибрации влияли на точность деталей. Настраивал тяжёлое оборудование под микрометры точности.

5. Мастер-приёмщик радиоприборов

Проверял и принимал от населения радиоприёмники, телевизоры, магнитофоны — в ремонт или на утилизацию. Часто был и "советским айтишником", диагностируя неисправности на месте.

6. Объявитель вагонный

Работал на вокзалах, озвучивал вручную прибытия и отправления поездов, а иногда — сидел прямо в тамбуре и "разносил" громкую связь вручную в вагоне.

7. Сортировщик лабораторных крыс

Обеспечивал НИИ и медицинские учреждения стандартными по возрасту, массе и породе подопытными животными.

8. Испытатель противоатомных убежищ

Проверял герметичность, вентиляцию и устойчивость бомбоубежищ на заводах, в метро, школах и райсоветах.

9. Оператор аттракционов при ДК

Обслуживал советские карусели, качели и тиры, следил за безопасностью, порой чинил их вручную.

Интересный факт

Многие такие профессии имели разрядность (разряды) и свою систему обучения в ПТУ. Некоторые из них считались очень престижными, особенно если были связаны с оборонной промышленностью.
За "редкую квалификацию" можно было получить повышенный паёк, соцпакет и даже жильё.

Забытые герои своего времени

Советская экономика была огромным живым организмом, в котором трудились не только токари, врачи и учителя, но и узкоспециализированные мастера на необычных участках. Их профессии сегодня кажутся странными или устаревшими, но именно они обеспечивали функционирование сложной системы "от винта до лозунга".

Эта трудовая экзотика — ещё одно напоминание о том, насколько разносторонней и необычной была повседневная жизнь в СССР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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