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Телевизор Рекорд и два канала: как смотрели Спокойной ночи, малыши

3:02
Наследие

В советское время телевизор был не только средством массовой информации, но и важной частью повседневной жизни.

Телевизор
Фото: flickr.com by dailyinvention, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Телевизор

Многие помнят, как в домах стояли телевизоры "Рекорд" и подобные модели, которые были характерны для 60-80-х годов.

Телевизор "Рекорд"

Телевизоры марки "Рекорд" были одними из самых популярных в СССР, и хотя по современным меркам их характеристики кажутся скромными, в своё время это был довольно качественный и доступный телевизор. Он был чёрно-белым (до начала 70-х годов), а позже — с цветным экраном, но в любом случае не мог передавать высокое качество изображения, которым мы привыкли наслаждаться сегодня.

Телевизор стоял в большинстве квартир, и это был центральный элемент досуга для семей. Время от времени включался первый канал (или "Центральное телевидение") и второй — "Второй канал", который был в основном региональным, но в крупных городах тоже мог быть доступен. Часто оба канала транслировали общие программы, но иногда второй канал выходил с локальной программой или с более узкоспециализированными передачами.

Программа "Спокойной ночи, малыши!"

Программа "Спокойной ночи, малыши!" — это одна из самых любимых детских программ, которая выходила по центральному телевидению и была известна многим поколениям. Она выходила на экранах в конце дня, как неформальный "обряд" перед сном.

1. Время трансляции - Обычно программа шла в 19:45 или 20:45, в зависимости от расписания. Это было время, когда родители могли спокойно устроиться с детьми перед телевизором.

2. Уникальная атмосфера - Телевизор стоял в одной комнате, и вся семья собиралась перед ним, чтобы посмотреть передачу. Ведущими были любимые персонажи — такие как Ведущий Карандаш, а также разные куклы и герои, которые имели свои мини-спектакли и стихи.

3. Простота и тепло - Несмотря на простоту, программа была искренней и наполненной добротой. Ведущие вели программу в лёгкой форме, часто обращаясь к детям, с добрыми, наивными стихами и историями. Множество советских детей ложились спать после того, как посмотрят "Спокойной ночи, малыши!", чувствуя, что завершили день.

4. Реклама и её отсутствие — В те годы не было рекламы на детских каналах, и шоу "Спокойной ночи, малыши!" было посвящено исключительно детям. Это тоже отличало советское телевидение от того, что мы видим сегодня.

Завершение дня для многих было связано именно с этой программой, и даже сегодня у тех, кто рос в СССР, остаётся тёплое воспоминание о том, как они смотрели "Спокойной ночи, малыши!", уютно устроившись у экранов телевизоров "Рекорд".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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