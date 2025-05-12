Что можно было купить на 3 рубля в СССР в 1985 году

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В 1985 году 3 рубля — это была не мелочь, а вполне ощутимая сумма.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Чек

При средней зарплате около 180-200 рублей, такие деньги могли покрыть дневные расходы одного человека или даже небольшой семейный перекус. Это был не уровень богатства, но и не уровень бедности — просто обычные "три рубля", с которыми можно было пойти в магазин и выйти не с пустыми руками.

Вот на что можно было рассчитывать, имея в кармане 3 советских рубля.

Продукты питания

1 кг докторской колбасы — ~2.20 руб

1 литр молока — 0.30 руб

1 десяток яиц — 0.90 руб

1 буханка чёрного хлеба — 0.16 руб

0.5 кг сливочного масла — около 2.00 руб

1 кг пельменей "Сибирские" — ~1.80 руб

1 кг сахара — ~0.90 руб.

Вывод: 3 рубля хватало на основной набор продуктов на один день.

Сладости и десерты

1 плитка шоколада "Аленка" — 0.50 руб

1 кг карамели "Барбарис" или "Дюшес" — 1.30 руб

1 пачка вафель "Артек" — 0.28 руб

1 кг зефира — 1.90 руб

Вывод: за 3 рубля можно было порадовать себя сладким почти на целую неделю.

Алкоголь и сигареты

Пачка сигарет "Беломорканал" — 0.20 руб

"Ява" — 0.70 руб

0.33 л пива — 0.30 руб

0.5 л водки "Столичная" — 4.12 руб (не хватит)

Вывод: 3 рубля хватало на пачку "Явы", пару бутылок пива и ещё что-то к пиву.

Книги, журналы и транспорт

Книга в мягком переплёте — 1.00-2.00 руб

Журнал "Наука и жизнь", "Огонёк" — 0.25-0.50 руб

Проезд в метро или на автобусе — 0.05 руб

Вывод: за 3 рубля можно было купить книгу, журнал и проездной минимум на неделю.

Итак, на 3 рубля в 1985 году можно было:

Купить набор базовых продуктов на день-два

Позволить себе сладости, сигареты или пиво

Почитать — взять книгу и журнал

Съездить на транспорте 60 раз (по 5 копеек поездка!)

Это была сумма, с которой можно было чувствовать себя спокойно и уверенно — и вкусно поесть, и немного развлечься. Не роскошь, но и не пустяк.