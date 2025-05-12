Что можно было купить на 3 рубля в СССР в 1985 году

В 1985 году 3 рубля — это была не мелочь, а вполне ощутимая сумма.
При средней зарплате около 180-200 рублей, такие деньги могли покрыть дневные расходы одного человека или даже небольшой семейный перекус. Это был не уровень богатства, но и не уровень бедности — просто обычные "три рубля", с которыми можно было пойти в магазин и выйти не с пустыми руками.
Вот на что можно было рассчитывать, имея в кармане 3 советских рубля.
Продукты питания
Вывод: 3 рубля хватало на основной набор продуктов на один день.
Сладости и десерты
Вывод: за 3 рубля можно было порадовать себя сладким почти на целую неделю.
Алкоголь и сигареты
Вывод: 3 рубля хватало на пачку "Явы", пару бутылок пива и ещё что-то к пиву.
Книги, журналы и транспорт
Вывод: за 3 рубля можно было купить книгу, журнал и проездной минимум на неделю.
Итак, на 3 рубля в 1985 году можно было:
Это была сумма, с которой можно было чувствовать себя спокойно и уверенно — и вкусно поесть, и немного развлечься. Не роскошь, но и не пустяк.
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